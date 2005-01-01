Diaa M. – Гид из Хургады

На этом трёхчасовом сафари вас ждёт незабываемый и увлекательный экстрим в пустыне на квадроциклах в сопровождении высококвалифицированного инструктора-гида.



Вы отправитесь через пустыню в деревню Бедуинов, где познакомитесь с бедуинским образом жизни и насладиться бедуинским чаем.



На этой экскурсии 🧭, вы прокатитесь по пескам и подышите раскалённым воздухом пустыни.



Эта экскурсия ⛳ для тех, кто сам хочет рассекать пустыню на квадроцикле.



Вы почувствуете себя настоящим гонщиком и увидите, что пустыня абсолютно не скучная!