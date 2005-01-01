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Сафари на квадроциклах после обеда

4.9
7 отзывов
Diaa M.
Diaa M. – Гид из Хургады
На этом трёхчасовом сафари вас ждёт незабываемый и увлекательный экстрим в пустыне на квадроциклах в сопровождении высококвалифицированного инструктора-гида.

Вы отправитесь через пустыню в деревню Бедуинов, где познакомитесь с бедуинским образом жизни и насладиться бедуинским чаем.

На этой экскурсии 🧭, вы прокатитесь по пескам и подышите раскалённым воздухом пустыни.

Эта экскурсия ⛳ для тех, кто сам хочет рассекать пустыню на квадроцикле.

Вы почувствуете себя настоящим гонщиком и увидите, что пустыня абсолютно не скучная!
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $20 за человека

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Сафари на квадроциклах после обеда
Сафари на квадроциклах после обеда

Что вы увидите

  • Сафари центр
  • Бедуинская деревня

Что вас ожидает:

  • После обеда наш гид заберёт вас из отеля и доставит вас в Сафари Центр, где инструктор проведёт обучение по управлению квадроциклом. После этого, всем туристам надевают на голову специальный шарф (в Египте названный арафаткой), чтобы песок не попадал в глаза. Затем, вы будете кататься на квадроциклах туда в деревню бедуинов (почти 45 минут в одну сторону).
  • По дороге вы сможете увидеть самое знаменитое явление в пустыне — мираж (зависит от погоды). По приезду в деревню бедуинов, осмотрите тематическую деревню бедуинов, ознакомитесь с их традиционным бытом и культурой и попробуйте бедуинский чай и сделаете красивые 🤩 фото. В конце вас ждёт возвращение на квадроциклах (ещё почти 45 минут) к месту начала тура. В завершении экскурсии 🧭 мы отвезём вас обратно до ресепшена вашего отеля.

Важная информация:

  • Возьмите с собой: длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, тёплую одежду зимой, шарф-арафатку, головной убор, солнечные очки со стеклянными стеклами, лекарства первой необходимости, средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем);
  • Внимание! Мы не несём ответственность за заказ и качество приобретённых видео и фото из поездки и их своевременность доставки в отель 🏨, просим договариваться на месте с фотографом и брать их контакты.
Что входит
  • Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером
  • Русскоговорящий гид–инструктор по управлению квадроциклом
  • Катание на квадроциклах 1, 5 часа в две стороны
  • Посещение деревни бедуинов
  • Отдых в бедуинском шатре
  • Катание на верблюдах
  • Бедуинский чай.
Что не входит
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Личные расходы
  • Шарф-арафатка
  • Чаевые.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Сафари на квадроциклах после обеда
Сафари на квадроциклах после обеда
Сафари на квадроциклах после обеда
Сафари на квадроциклах после обеда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Diaa M.
Diaa M.
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7 отзывов оставили туристы

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