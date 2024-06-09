Билеты в парки аттракционов и развлечений Хургады

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки аттракционов» в Хургаде, цены от $55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Аквапарк Jungle
Групповая
8 часов
Аквапарк Jungle
«На территории аквапарка расположено более 30 аттракционов на любой вкус и возраст»
Расписание: Ежедневно в 09:30
от $91 за человека
Аквапарк Джунгли в Хургаде
🚌 На автобусе
Мини-группа
7.5 часов
Аквапарк Джунгли в Хургаде: водные развлечения для всей семьи
Проведите незабываемый день в Аквапарке Джунгли! 36 горок, водные аттракционы и обед включены. Идеально для семейного отдыха
Начало: У вашего отеля
«Расположенный на территории четырехзвездочного отеля, аквапарк Джунгли предлагает своим гостям комфортный и веселый отдых»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
65 за человека
Аквапарк в Хургаде на весь день
Групповая
7 часов
Аквапарк в Хургаде на весь день
Начало: В холле отеля возле ресепшена
«Что вас ждет Проведите веселый день в одном из крупнейших аквапарков Египта»
Расписание: Воскресенье, среда в 08:45 из отеля, обратно в 17:00
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
от $55 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Парки аттракционов»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Парки аттракционов" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 91.
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