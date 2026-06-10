Мои заказы

Музей древностей – экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей древностей» в Хургаде, цены от $40. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Музей древностей в Хургаде и прогулка
На машине
4.5 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Пройтись по городу и заглянуть в прошлое Египта
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 09:30 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
$40 за человека
Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
На машине
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
Откройте для себя уникальное сочетание древнеегипетского искусства, религиозных традиций и архитектурных шедевров в сердце Хургады
Начало: Ваш отель в Хургаде
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $60 за всё до 4 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
4 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

П
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Очень понравилась данная экскурсия! Отдельное спасибо Махмуду за прекрасный рассказ о Хургаде, было много интересной информации о жизни местных людей,
читать дальшеуменьшить

религии, национальных блюдах, даже анекдоты были! Махмуд показал местный колорит: фруктовый рынок и рыбный базар,- в такие места стоит ходить только с местным сопровождающим, с которым чувствуешь себя безопасно и уверенно! Также в музее для нас был отдельно предоставлен гид-историк, который во время посещения музея очень занимательно увлёк нас рассказом о Египте, его культуре и описанием всех представленных экспонатов. Махмуд всегда был на связи, вовремя забрал из отеля, в качестве комплимента в машине нас ждали вода и сок! Ожидания от экскурсии оправдались: хотелось именно погулять по Хургаде, посмотреть основные достопримечательности, рекомендую данную экскурсию! Спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
E
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и сделать мини шоппинг.
Мухмуд учёл
читать дальшеуменьшить

это и скорректировал экскурсию.
Посетили основные достопримечательности, рассказал о городе, жителях, интересные факты, которые не прочитаешь в интернете.
Это скорее не экскурсия, как у многих, а дружеская беседа, где Махмуд делает все, что бы Хургада осталась в твоём сердце на долго.
Махмуд отлично владеет русским языком, отвечал на все вопросы.

После посещения основных достопримечательностей поехали в музей. Там экскурсию проводил Мухаммед. Этот человек любит свое дело. Глаза горят, когда рассказывает о истории Египта. Он любит свое дело и очень много знает. Ходячая энциклопедия о Египте. Стоит задать вопрос о истории и все, человек будет рассказывать, пока не остановишь.
Музей не большой, но вмещает экспонаты всех периодов. Более двух часов провели в музее как на одном дыхании. Русский язык на высоком уровне.
Восторг.
Ребята не пытаются уложиться в строго отведённое время, а советуются с туристами сколько у них свободного времени. Мы были не ограничены по времени и экскурсия заняла более 6 часов.
Пять звёзд!
Ребята, желаю вам процветания

Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и+6
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и
Вам был полезен этот отзыв?
И
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Полный восторг от экскурсии, Махмуд великолепный рассказчик, прекрасно владеет русским языком, человек с отличной энергетикой, знает много интересных фактов о
читать дальшеуменьшить

городе, экскурсия прошла на одном дыхании, много интересного узнала про Хургаду, местный колорит. Посетили мечеть, коптскую церковь с прекрасными витражами,набережную, местные рынки. Познакомилась с исторей города, современной жизнью, местом где вкусно готровят морепродукты. Отдельное спасибо за интереснейшую экскурсию по музею, приятно удивила экспозиция, очень интересные экспонаты, а прекрасная подача истории Египта от гида Мухаммеда просто поразила, сразу понятно насколько человек увлечен историей, хотелось его слушать еще и еще. Очень рекомендую этих ребят, познавательная, интересная и комфортная экскурсия доставила много удовольствия.

Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
Отличная Экскурсия для знакомства с Хургадой, которую нам провел дружелюбный гид Омар. Наш первый день в Египте и по совместительству
читать дальшеуменьшить

мой день рождения запомнится надолго. Хургада небольшой и интересный город, в котором хотелось бы погулять намного дольше чем пару часов. Но из-за недостатка времени решили взять эту экскурсию. За такое небольшое количество часов успели посмотреть все главные достопримечательности:музей, магазин масел, набережную,рыбный рынок, центральную улицу, главную мечеть и коптскую церковь. Спасибо большое!!!

Отличная Экскурсия для знакомства с Хургадой, которую нам провел дружелюбный гид Омар. Наш первый день в
Отличная Экскурсия для знакомства с Хургадой, которую нам провел дружелюбный гид Омар. Наш первый день в
Отличная Экскурсия для знакомства с Хургадой, которую нам провел дружелюбный гид Омар. Наш первый день в
Отличная Экскурсия для знакомства с Хургадой, которую нам провел дружелюбный гид Омар. Наш первый день в+2
Отличная Экскурсия для знакомства с Хургадой, которую нам провел дружелюбный гид Омар. Наш первый день в
Отличная Экскурсия для знакомства с Хургадой, которую нам провел дружелюбный гид Омар. Наш первый день в
Вам был полезен этот отзыв?
О
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Очень хорошая экскурсия для знакомства с Хургадой. Побывали в мечете и православной церкви. Прошлись по Марине, там конечно хорошо погулять
читать дальшеуменьшить

вечером, с подсветкой. Были в музее древностей, он небольшой, но очень приятный. Детям особенно зашли мумии и сосуды для хранения органов. Джихан с удовольствием отвечает на все вопросы. Водитель очень хорошо вел. Нам было комфортно на экскурсии. Рекомендую, особенно с детьми, не утомительно. Спасибо большое.

Вам был полезен этот отзыв?
В
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Огромное спасибо, за очень насыщенный день!
Было познавательно в музее, я узнала очень много и получила массу впечатлений. Обязательно приеду повторно и не одна!)
Огромное спасибо, за очень насыщенный день!
Огромное спасибо, за очень насыщенный день!
Вам был полезен этот отзыв?
игорь
Музей древностей в Хургаде и прогулка
«В полном восторге от поездки! Всё было супер, организация на высоте. Отдельная благодарность гиду за интересную подачу и профессионализм.»
«В полном восторге от поездки! Всё было супер, организация на высоте. Отдельная благодарность гиду за интересную подачу и профессионализм.»
«В полном восторге от поездки! Всё было супер, организация на высоте. Отдельная благодарность гиду за интересную подачу и профессионализм.»
«В полном восторге от поездки! Всё было супер, организация на высоте. Отдельная благодарность гиду за интересную подачу и профессионализм.»
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Побывали на экскурсии по Хургаде, и остались в полном восторге! Нашим экскурсоводом была Джихан — очень обаятельная, эрудированная и внимательная
читать дальшеуменьшить

девушка. Она не только интересно рассказывала, но и с удовольствием отвечала на все вопросы, создавая дружелюбную атмосферу.
Экскурсия была насыщенной, познавательной и очень душевной. Благодаря Джихан мы не только увидели главные достопримечательности Хургады, но и глубже познакомились с культурой и историей Египта. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет узнать город с разных сторон и получить массу положительных эмоций!

Вам был полезен этот отзыв?
Алена
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Добрый день, будущие путешественники, хочу поделиться с вами полученными впечатлениями от этой экскурсии.
Во-первых, сразу сделаю акцент на то, что Махмуду
читать дальшеуменьшить

и его команде было не просто нас удивить, так как мы не первый раз в Хургаде и не первый раз на ознакомительной экскурсии по городу, но! Ребятам это удалось👌👌👌 если вы не первый раз, а тем более первый!, то вам к Махмуду и его команде, не пожалеете точно.
Во-вторых, сам Махмуд отлично владеет русским языком, разговорным, совершенно не было недопониманий, наоборот, это здорово, что ты можешь с местным жителем узнать всё о прекрасном городе и особенностях жизни, нам даже преподали урок чтения и арабских цифр👌😁 В-третьих, мы окунулись в быт и жизнь без прекрас, настоящие местные рынки (продуктов, овощей, рыбы, морепродуктов), улочки и дома, жизнь рыбаков, настоящий местный колоритный ресторан на рынке👌 купили рыбки и креветок и нам тут же за 1доллар это приготовили👌🍀да не просто приготовили, а так вкусно, что хотелось там остаться или возвращаться.
Махмуд Аббас отличный экскурсовод, для нас уже известная Хургада, была открыта заново, мы посетили все заявленные локации, но рассказы и информация очень глубокая и с душой, особенно его истории о пальмах, будете в восторге!
Особо хочется отметить, что желание посетить Музей древности, превзошли все ожидания, это не просто помогли купить билет и три слова сказали, Махмуд заботливо пригласил одного из участников своей команды (к нам непосредственно присоединился в музее Мухамед). Отличное знание истории и владение русским языком, так как не просто гид, а историк, развёрнутая информация о Древнем Египте, о каждом экспонате, мы будто побывали в Луксоре и Каире, не выходя из здания Музея!

Хочу сказать огромное спасибо ребятам за это чудесное путешествие! Великолепная, познавательная и незабываемая экскурсия в приятной и дружелюбной атмосфере❣️

Добрый день, будущие путешественники, хочу поделиться с вами полученными впечатлениями от этой экскурсии.
Добрый день, будущие путешественники, хочу поделиться с вами полученными впечатлениями от этой экскурсии.
Добрый день, будущие путешественники, хочу поделиться с вами полученными впечатлениями от этой экскурсии.
Добрый день, будущие путешественники, хочу поделиться с вами полученными впечатлениями от этой экскурсии.+3
Добрый день, будущие путешественники, хочу поделиться с вами полученными впечатлениями от этой экскурсии.
Добрый день, будущие путешественники, хочу поделиться с вами полученными впечатлениями от этой экскурсии.
Добрый день, будущие путешественники, хочу поделиться с вами полученными впечатлениями от этой экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Экскурсия просто супер!
Гид в музее очень интересно все рассказывал, о каждом экспонате. Прямо очень познавательно, много разных подробностей.

И сама экскурсия по Хургаде тоже отличная. Гид внимательный человек и интересный собеседник, учитывал все мои просьбы. Я открыла для себя этот город!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 33 отзыва в Хургаде в категории "Музей древностей"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Музей древностей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Музей древностей в Хургаде и прогулка;
  2. Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры;
  3. Знакомство с Хургадой в мини-группе.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Луксор;
  2. Долина Царей;
  3. Пирамиды Гизы;
  4. Эль-Гуна;
  5. Гиза;
  6. Город мертвых;
  7. Набережная;
  8. Абу-Симбел;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Аквариум.
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "Музей древностей" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 60. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Хургаде на 2026 год по теме «Музей древностей», 33 ⭐ отзыва, цены от $40. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь