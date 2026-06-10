Мини-группа
до 12 чел.
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Пройтись по городу и заглянуть в прошлое Египта
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 09:30 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
$40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
Откройте для себя уникальное сочетание древнеегипетского искусства, религиозных традиций и архитектурных шедевров в сердце Хургады
Начало: Ваш отель в Хургаде
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $60 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
П
Очень понравилась данная экскурсия! Отдельное спасибо Махмуду за прекрасный рассказ о Хургаде, было много интересной информации о жизни местных людей,
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E
Однозначно могу рекомендовать Махмуда как экскурсовода. Экскурсия была потрясающая. Предварительно написала пожелания, хотела посетить аптеку и сделать мини шоппинг.
Мухмуд учёл
Мухмуд учёл
+6
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И
Полный восторг от экскурсии, Махмуд великолепный рассказчик, прекрасно владеет русским языком, человек с отличной энергетикой, знает много интересных фактов о
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Отличная Экскурсия для знакомства с Хургадой, которую нам провел дружелюбный гид Омар. Наш первый день в Египте и по совместительству
+2
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О
Очень хорошая экскурсия для знакомства с Хургадой. Побывали в мечете и православной церкви. Прошлись по Марине, там конечно хорошо погулять
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В
Огромное спасибо, за очень насыщенный день!
Было познавательно в музее, я узнала очень много и получила массу впечатлений. Обязательно приеду повторно и не одна!)
Было познавательно в музее, я узнала очень много и получила массу впечатлений. Обязательно приеду повторно и не одна!)
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«В полном восторге от поездки! Всё было супер, организация на высоте. Отдельная благодарность гиду за интересную подачу и профессионализм.»
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Побывали на экскурсии по Хургаде, и остались в полном восторге! Нашим экскурсоводом была Джихан — очень обаятельная, эрудированная и внимательная
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Добрый день, будущие путешественники, хочу поделиться с вами полученными впечатлениями от этой экскурсии.
Во-первых, сразу сделаю акцент на то, что Махмуду
Во-первых, сразу сделаю акцент на то, что Махмуду
+3
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Е
Экскурсия просто супер!
Гид в музее очень интересно все рассказывал, о каждом экспонате. Прямо очень познавательно, много разных подробностей.
И сама экскурсия по Хургаде тоже отличная. Гид внимательный человек и интересный собеседник, учитывал все мои просьбы. Я открыла для себя этот город!
Гид в музее очень интересно все рассказывал, о каждом экспонате. Прямо очень познавательно, много разных подробностей.
И сама экскурсия по Хургаде тоже отличная. Гид внимательный человек и интересный собеседник, учитывал все мои просьбы. Я открыла для себя этот город!
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Всего 33 отзыва в Хургаде в категории "Музей древностей"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Музей древностей»
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Сейчас в Хургаде в категории "Музей древностей" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 60. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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