Вы погрузитесь в путешествие по аутентичному Каиру. Сначала насладитесь круизом по вечернему Нилу с ужином и танцами, затем прогуляетесь по старинному базару Хан-эль-Халили, а после — по элитному району Замалек. Услышите множество малоизвестных фактов о городе: его истории, культуре и социальной жизни.

Описание круиза

Круиз по Нилу — 2 часа

С палубы корабля вам откроется панорама ночного Каира — города, сверкающего в огнях и отражениях воды. Во время ужина на палубе вы попробуете блюда египетской и международной кухни, а атмосферы праздника добавят:

танец живота — завораживающее искусство Востока

мистический танец дервишей Танура

национальные песни и живая музыка

Рынок Хан-эль-Халили — 2 часа

Вы отправитесь в сердце старого Каира — на один из древнейших и самых колоритных базаров Востока. Увидите узкие улочки, лавки с антиквариатом, серебром, медью и восточными духами. На рынке:

мы остановимся в легендарном кафе «Эль-Фишави», где столетиями собирались писатели, художники и мыслители

за чашкой египетского кофе или мятного чая понаблюдаем за жизнью каирцев — неторопливой, шумной и яркой

Прогулка по Замалеку — 2 часа

Завершением вечера станет посещение Замалека — престижного района Каира с европейским шармом. На прогулке:

вы узнаете, почему именно здесь расположены посольства и дома дипломатов

рассмотрите архитектуру в стиле ар-деко и модерн

пройдёте вдоль набережной, где ночной Нил отражает огни города и наполняет воздух мягкой прохладой

Во время путешествия обсудим:

за что Каир назван одним из самых оживлённых городов мира

почему без Нила не существовало бы ни фараонов, ни пирамид, ни самого Каира

какие духовные традиции скрываются за вращением суфиев

почему рынок Хан-эль-Халили называют душой Каира

какую роль сыграли русские инженеры, дипломаты и бизнесмены в истории Египта

правда ли, что под городом простираются тайные катакомбы

почему местные жители верят в джиннов

какие здания считаются проклятыми, а какие приносят удачу

и многое другое!

Организационные детали