Вы погрузитесь в путешествие по аутентичному Каиру.
Сначала насладитесь круизом по вечернему Нилу с ужином и танцами, затем прогуляетесь по старинному базару Хан-эль-Халили, а после — по элитному району Замалек. Услышите множество малоизвестных фактов о городе: его истории, культуре и социальной жизни.
Описание круиза
Круиз по Нилу — 2 часа
С палубы корабля вам откроется панорама ночного Каира — города, сверкающего в огнях и отражениях воды. Во время ужина на палубе вы попробуете блюда египетской и международной кухни, а атмосферы праздника добавят:
- танец живота — завораживающее искусство Востока
- мистический танец дервишей Танура
- национальные песни и живая музыка
Рынок Хан-эль-Халили — 2 часа
Вы отправитесь в сердце старого Каира — на один из древнейших и самых колоритных базаров Востока. Увидите узкие улочки, лавки с антиквариатом, серебром, медью и восточными духами. На рынке:
- мы остановимся в легендарном кафе «Эль-Фишави», где столетиями собирались писатели, художники и мыслители
- за чашкой египетского кофе или мятного чая понаблюдаем за жизнью каирцев — неторопливой, шумной и яркой
Прогулка по Замалеку — 2 часа
Завершением вечера станет посещение Замалека — престижного района Каира с европейским шармом. На прогулке:
- вы узнаете, почему именно здесь расположены посольства и дома дипломатов
- рассмотрите архитектуру в стиле ар-деко и модерн
- пройдёте вдоль набережной, где ночной Нил отражает огни города и наполняет воздух мягкой прохладой
Во время путешествия обсудим:
- за что Каир назван одним из самых оживлённых городов мира
- почему без Нила не существовало бы ни фараонов, ни пирамид, ни самого Каира
- какие духовные традиции скрываются за вращением суфиев
- почему рынок Хан-эль-Халили называют душой Каира
- какую роль сыграли русские инженеры, дипломаты и бизнесмены в истории Египта
- правда ли, что под городом простираются тайные катакомбы
- почему местные жители верят в джиннов
- какие здания считаются проклятыми, а какие приносят удачу
и многое другое!
Организационные детали
- Едем на автомобиле с кондиционером Toyota Hiace, Hyundai H1, Kia или аналоге
- Ужин оплачивается дополнительно — $25 за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 255 туристов
Я русскоговорящий гид в Каире с лицензией профессионального гида. Вместе с командой провожу самые разнообразные экскурсии по Каиру, его окрестностям и всему Египту. Люблю бродить с путешественниками по старинным улочкам, где каждый камень, каждый дом помогает рассказать вековые легенды и историю Древнего Египта. Вы увидите то, что скрыто от глаз рядовых туристов.
