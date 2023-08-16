Представьте: вы в Египте, вы посетили пирамиды, и теперь вам нужно что-то интересное — но то, что можно посмотреть только в столице. И вот тогда мы забираем вас в поездку по знаковым для каирцев, но зачастую неожиданным для путешественников местам. Вы сможете по-настоящему проникнуться Каиром — тем, каким он был в прошлом и каким стал сейчас.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Каир древнеегипетский и христианский

Мы посетим Египетский национальный музей, чья экспозиция целиком посвящена культуре Древнего Египта. Увидим самые интересные экспонаты, в том числе знаменитую золотую маску Тутанхамона. Отправимся в коптский квартал, известный среди местных как Старый Каир, он же христианский Вавилон. Рассмотрим несколько древних церквей, и в первую очередь — висящую высоко над землёй церковь Святой Марии.

Каир исламский и современный

Мы посетим наиважнейший для мусульман Каира памятник — крепость Саладина, которую возвели в 11 веке для защиты города от нашествия крестоносцев. В крепости навестим знаменитую мечеть Мухаммеда Али, известную как Алебастровая. Затем наш путь проляжет в известный квартал, называемый Городом мусорщиков — сюда свозится мусор со всего Каира для дальнейшей утилизации. Завершением прогулки станет визит в пещерный монастырь Святого Симона в сердце горы Мокаттам.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota или микроавтобусе с кондиционером — зависит от количества людей

В стоимость включены: трансфер, услуги гида и водителя, парковки, полицейские разрешения на въезд

Дополнительные расходы