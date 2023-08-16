Каир - город всех эпох

За один день увидеть золото фараонов, мечеть Мухаммеда Али и квартал мусорщиков

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Представьте: вы в Египте, вы посетили пирамиды, и теперь вам нужно что-то интересное — но то, что можно посмотреть только в столице.

И вот тогда мы забираем вас в поездку по знаковым для каирцев, но зачастую неожиданным для путешественников местам. Вы сможете по-настоящему проникнуться Каиром — тем, каким он был в прошлом и каким стал сейчас.
Каир - город всех эпох
Каир - город всех эпох
Каир - город всех эпох
Каир - город всех эпох
Каир - город всех эпох
Каир - город всех эпох
Каир - город всех эпох
Каир - город всех эпох
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Описание

Что вас ожидает

Каир древнеегипетский и христианский

Мы посетим Египетский национальный музей, чья экспозиция целиком посвящена культуре Древнего Египта. Увидим самые интересные экспонаты, в том числе знаменитую золотую маску Тутанхамона. Отправимся в коптский квартал, известный среди местных как Старый Каир, он же христианский Вавилон. Рассмотрим несколько древних церквей, и в первую очередь — висящую высоко над землёй церковь Святой Марии.

Каир исламский и современный

Мы посетим наиважнейший для мусульман Каира памятник — крепость Саладина, которую возвели в 11 веке для защиты города от нашествия крестоносцев. В крепости навестим знаменитую мечеть Мухаммеда Али, известную как Алебастровая. Затем наш путь проляжет в известный квартал, называемый Городом мусорщиков — сюда свозится мусор со всего Каира для дальнейшей утилизации. Завершением прогулки станет визит в пещерный монастырь Святого Симона в сердце горы Мокаттам.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota или микроавтобусе с кондиционером — зависит от количества людей
  • В стоимость включены: трансфер, услуги гида и водителя, парковки, полицейские разрешения на въезд

Дополнительные расходы

  • Билет в Египетский национальный музей: взрослый — 300 египетских фунтов ($10), детский (от 6 лет) — 150 египетских фунтов ($5)
  • Билет в крепость Саладина: взрослый — 300 египетских фунтов ($10), детский (от 6 лет) — 150 египетских фунтов ($5)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Город мусорщиков
Популярные места
Крепость Саладина
Мечеть Мухаммеда Али
Висячая церковь Святой Девы Марии
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Мусульманские
Мечети и Соборы

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