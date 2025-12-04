Просто отличная экскурсия! Таха - прекрасный гид, очень подробно и действительно интересно преподносил историю в каждой из локаций. В плане организации всё читать дальше
чётко: комфортная машина, заранее купленные билеты, вкусный обед в чистом ресторане, посещение только запланированных мест (без заездов на всякого рода торговые площадки и т. п.). Спасибо большое, мы остались в восхищении Луксором!
Отличная обзорная экскурсия для первого знакомства с Луксором. Гид Таха погрузил в историю и культуру древних и современных египтян. Прогулка по Нилу освежает и добавляет эмоций. В Карнакском храме можно гулять весь день, он впечатляет, как и остальные достопримечательности.
15 ноября, т. е вчера провели время с утра до вечера с Ахмедом на этой экскурсии. Он нас встретил в аэропорту читать дальше
($), с 7 утра ждал, но наш самолет задержали на час. Мы специально летели из Каира для этой экскурсии. Нас было 4 человека и нас он возил на отличном 5* микроавтобусе. О посещаемых местах договорились в переписке заранее. Прикреплю фото. Всё было отлично. Особенно приятно прокатиться по Нилу после обеда. Нас там угощали манго🤌 и даже 4 шт дали с собой. Обед очень достойный, вкусный. Дети всё съели!!! Напитки оплачивать отдельно. Когда запланированные места кончились, но время до нашего обратного самолета осталось, мы решили ещё посмотреть деревню мастеров по камню и самое крутое - это Мединат Хабу (Абу) погребальный храм Рамзеса. Все места потрясающие, но этот храм…. Очень рекомендую!!! Это было за дополнительную плату конечно же ($). И в конце нас довезли до аэропорта ($) В Луксоре очень приятно быть после Каира. Цена очень приемлемая за все! Было комфортно, ненавязчиво, интересно. Спасибо большое!
П. с: у Ажмеда все билеты куплены заранее. Это очень удобно. Нигде не стояли в кассы
Провели великолепный очень насыщенный день в Луксоре с гидом Ахмедом. Ахмед интересный рассказчик, внимателен к деталям и мелочам. Поездка отлично организована и читать дальше
спланирована. Успели не только задуманное, но и посмотрели дополнительно очень красивый храм не из программы. По технической части - тоже все отлично: комфортабельная машина, отличный водитель, очень хороший обед.
Экскурсия прошла на отлично. Одним из определяющих моего выбора было то, что гид не предлагал и не навязывал доп услуг, читать дальше
не менял цену и/или условия проведения экскурсии после бронирования. Ахмед эрудированный и вежливый человек, время пролетело незаметно, рассказывал об объектах гид с любовью и уважением к истории и слушателю. Спасибо за экскурсию. Обед рекомендую брать, все было вкусно!
Мы посетили экскурсию "Знакомтесь Луксор!" с гидом Ахмедом — это было просто великолепно! 🌞 Всё было отлично организовано, водитель внимательный, читать дальше
а Ахмед — очень эрудированный, доброжелательный и увлечённый гид. Карнакский и Луксорский храмы, Храм Хатшепсут, Долина Царей и Колоссы Мемнона произвели огромное впечатление. Экскурсия получилась познавательной, атмосферной и незабываемой! 💛 Очень рекомендуем!
Однозначно рекомендую! Прекрасно провели день в компании гида Ахмеда и водителя Махмуда. Нас забрали рано утром сразу после полета на читать дальше
воздушных шарах🙏🏻 Ахмед грамотно спланировал наш маршрут, и мы первым делом поехали в Карнакский храм, затем в Луксорский — успели все осмотреть до огромного наплыва туристов на автобусах. После экскурсий на восточном берегу вкусно пообедали с видом на Нил 😁 Перебрались обратно на западный берег и продолжили нашу экскурсию.
Все билеты были куплены заранее, не пришлось стоять в очередях, машина супер класса, очень удобно. Ахмед рассказывал во всех подробностях и отвечал на все вопросы. Мы в восторге!
Прямо в день экскурсии попросили добавить в программу храм Рамзеса III, и Ахмед помог нам увидеть один из самых красивых храмов!
Добрый день. Хочу поделиться отзывом об экскурсии у Ахмеда «Знакомься, Луксор!». Одним словом, Ахмед подарил мне сегодня праздник и влюбил в читать дальше
этот город и его историю. Мы посетили Карнакский храм, Луксорский храм, после вкуснейше пообедали на побережье Нила, Ахмед выбрал для меня потрясающие блюда, меня угостили мороженым и спелейшим манго и даже с собой дали ещё два. После мы покатались по Нилу, я даже немного управляла катером, забиралась на крышу и смотрела на виды, а потом мы поехали в храм Хатшепсут, а потом ещё в Долину царей. . и так не хотелось завершать это, что мы после ещё поехали дополнительно в храм Рамзеса 3, и это стало одним из ярчайших впечатлений. . очень рекомендую туда доехать!
Ахмед любит свое дело и так интересно рассказывал, что я даже после перелета и трех часов сна имела силы ходить везде все эти 8 часов. На обратном пути мы заехали в магазин специй, где я окончательно потеряла голову от запахов и красоты)))) Ахмед даже торговался за меня, помогал во всём)
У нас был замечательный водитель, он всегда был рядом, машина новая, кроссовер, очень удобная. Ахмед всегда заботился о наличии у меня воды и сделал потрясающие снимки! Это важно! Я была одна, выбирая экскурсию, опиралась на отзывы, и абсолютно не пожалела! Рекомендую, мне кажется, это лучший гид в Луксоре, но он, оказывается, организует экскурсии и в Каире тоже. Если бы знала, то заказала бы и в Каире у него!
Сегодня вернулись с экскурсии по Луксору, которую провел Ахмед, мы под огромным впечатлением! Нам все понравилось: начиная от нашей коммуникации еще читать дальше
при бронировании (Ахмед сам связался со мной, мы созвонились и обсудили все организационные вопросы, Ахмед точно посчитал итоговую стоимость), заканчивая самой организацией экскурсии: Ахмед прибыл заранее, экскурсия была четко структурирована, очень интересная по содержанию, мы практически нигде не были в очереди, все время было спланировано чтобы не пересекаться с массами других туристов. Дополнительно отмечу, что Ахмед очень любит свое дело, прекрасно разбирается в истории Египта и в совершенстве владеет русским языком. Все прошло отлично, мы идеально провели день в Луксоре и всем рекомендуем! Ахмед, процветания Вам и Вашему делу, пускай туристы по достоинству ценят Ваши усилия и знания! 👍👍👍
Восхитительная экскурсия по Луксору! Мы провели в Луксоре один из самых незабываемых дней нашего путешествия по Египту. Спасибо, Ахмеду! Уже с читать дальше
первых минут всё было на высшем уровне: нас встретили у отеля на новой, просторной и очень комфортабельной машине. Водитель аккуратно вёл по улицам Луксора и, как настоящий джентльмен, всегда открывал мне дверь. Ахмед заботился обо всём остальном: он заранее купил билеты, чтобы мы не теряли время в очередях, помог нам сделать памятные фото и позаботился о прохладной воде, чтобы мы не мучились от жажды под палящим солнцем.
Ахмед говорит на прекрасном русском языке и рассказывает так увлекательно, что древний Египет оживает на глазах. Мы посетили величественный Карнакский храм, атмосферный Луксорский храм, насладились вкусным обедом, прокатились по Нилу — невероятные виды! Затем поднялись к храму царицы Хатшепсут и увидели усыпальницы в Долине Царей. Всё это величие и красоту невозможно передать словами — это надо увидеть своими глазами. Если будете в Египте, обязательно подарите себе день в Луксоре!
Ахмед превратил обычную экскурсию в особенное воспоминание, наполненное историей, красотой и заботой. Большое спасибо ему за этот потрясающий день!
Были на данной экскурсией с гидом Таха. Очень понравился экскурсовод! Он по образованию историк, поэтому знаний очень много! Рассказывал потрясающие истории, отвечал на все вопросы! Очень насыщенный и интересный получился день!
В принципе, все было организовано хорошо, именно организованно. Гид с водителем на хорошем микроавтобусе с кондиционером за 10 минут до читать дальше
условленного времени приехали к отелю. По дороге рассказали о жизни местного населения и необходмый минимум по древнему Египту. Все билеты уже были куплены гидом (не включены в стоимость, об этом договаривались с организатором накануне), стол для обеда забронирован, еда хорошая, лодочка для переправы через Нил уже ждала нас возле ресторана. Мы были с детьми и нам нужно было по пути заехать на вокзал. Гид построил маршрут так, чтобы проехать мимо вокзала, помог купить билеты. Детей не торопили. Короче, все хорошо.
Провели отличный день с нашим гидом Ахмедом. В очередной раз убедились в том, что нам очень повезло с ним познакомиться. читать дальше
Человек-отличный профессионал, хорошо знающий свое дело, показал все возможные красоты Луксора, рассказал многое, что нельзя найти в интернете, спокойно и обходительно подстраивал маршрут под наши пожелания, еще и отлично фотографирует. Огромное спасибо Ахмеду за такое детальное погружение в Египетскую культуру, спокойствие, позитив, профессионализм и знакомство с Древнем миром, нам удалось прочувствовать все великолепие и величественность данного места.
7 июля у нас с женой была экскурсия по Луксору, посетили: Карнакский храм, Луксорский храм, Храм Хатшепсут, Долину Царей, Колоссы читать дальше
Мемнона. С обедом и катанием на местной лодке)
Спасибо Ахмеду, великолепный гид с очень большим опытом и обширными знаниями! Всё прошло спокойно, расслаблено, мы не торопились, но все места прошли без задержек) в очередях не стояли совсем! было супер комфортно, только самое интересное, без долгих и нудных рассказов) теперь мы знаем много историй, которые хочется рассказать друзьям!)
Обед так же был очень вкусным, порции большие, отличные лепешки. Шашлыки вкуснейшие) наелись
Понравилось абсолютно всё! Когда в следующий раз будем в Луксоре, пойдем на другие экскурсии с Ахмедом)) спасибо большое!
1. ГИД. Ахмед - Очень хорошо и понятно говорит на русском языке, связывался с нами читать дальше
по мессенджеру, очень быстро отвечал на все сообщения внятно и чётко давал всю информацию. Знает много истории о Луксоре, интересно рассказывает.
2. Обед. В стоимость экскурсии был включён обед, что очень удобно, так как не нужно искать самостоятельно места, где пообедать. Обед был очень плотный и очень вкусный нам все понравилось. 3. трансфер. За нами приехал мини-автобус, что был очень удобно для небольшой компании. водитель всегда сопровождал нас вовремя, забирал с пунктов назначения тоже вовремя. Автобус был приятный, комфортный. 4. также от гида были предоставлены бесплатные холодные напитки, так как на улице была 🥵 жара, нам хотелось чего-нибудь холодного и он любезно угостил нас газированными напитками🫶🏻 Мы остались очень довольны и обязательно выберем этого гида на следующее наше путешествие, так как мы посмотрели не все достопримечательности, мы приехали на маленький срок в Луксор. Советуем 10 из 10!!!
