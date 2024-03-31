Экскурсии на 1 день в Марсе-Аламе

Найдено 22 экскурсии в категории «На весь день» в Марсе-Аламе, цены от $22, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На яхте в заповедник Марса-Мубарак
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
3 отзыва
Незабываемое путешествие на яхте в заповедник Марса-Мубарак из Марса-Алам
Откройте для себя красоту заповедника Марса-Мубарак: плавание с черепахами и невероятное разнообразие морской жизни ждут вас
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$22 за человека
Марса Алам: Супер Сафари
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Супер Сафари в Марса Алам: Квадроциклы, Бедуины и Барбекю
Погрузитесь в атмосферу восточной пустыни с захватывающей поездкой на квадроцикле и уникальным вечером в бедуинской деревне
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$40 за человека
Лучшая индивидуальная поездка в Луксор из Марса-Алама
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Индивидуальный тур в Луксор из Марса-Алама: Древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древнего Египта с эксклюзивным туром в Луксор. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные памятники
Начало: Марса-Алам, ваше место размещения
Расписание: Ежедневно в 4:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $240 за всё до 2 чел.
Из Марса-Алама в Луксор, город живых и мёртвых
🚌 На автобусе
Индивидуальная
16 часов
2 отзыва
Из Марса-Алама в Луксор, город живых и мёртвых
Погрузитесь в историю древнего Египта на индивидуальной экскурсии из Марса-Алама в Луксор. Увидите храмы, музеи и знаменитые памятники
Начало: Холл отеля
Расписание: Eжедневно в любое время суток
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$490 за всё до 2 чел.
Бухта Марса Мубарак - дом морской коровы
🚶 Пешая
Групповая
7 часов
1 отзыв
Встреча с морской коровой в Бухте Марса Мубарак - незабываемое приключение
Забудьте о повседневности, погрузитесь в мир морских чудес в Бухте Марса Мубарак. Вас ждут встречи с дюгонями и плавание среди кораллов
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: каждый день
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
$40 за человека
Хамата - коралловые острова
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1 отзыв
Хамата - коралловые острова: эксклюзивное приключение в Марса-Алам
Погрузитесь в мир первозданной красоты Хамата: белоснежные пляжи, яркие кораллы и встреча с дельфинами ждут вас
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: См. календарь.
Завтра в 06:30
11 июня в 07:00
$46 за человека
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
🚌 На автобусе
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - это возможность увидеть величайшие памятники древнего Египта, включая Карнакский храм и Долину царей. Увлекательное приключение ждет вас
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
490392 за всё до 7 чел.
Саттаях риф - дом дельфинов
Групповая
10 часов
Плавание с дельфинами на Саттаях рифе: экскурсия из Марса-Алам
Встреча с дельфинами на Саттаях рифе: дружелюбные обитатели моря ждут вас для незабываемого плавания
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 5:00
10 июня в 05:00
12 июня в 05:00
$80 за человека
Супер сафари (Эль Кусейр, Порт Галиб, Марса Алам)
Групповая
7 часов
Супер сафари по Эль Кусейру, Порт Галиб и Марса Алам: квадроциклы, бедуины и танец живота
Встречайте захватывающее приключение: быстрая езда на квадроциклах и вечер в компании гостеприимных бедуинов с ужином и танцем живота
Начало: Сафари ланд
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$38 за человека
Подводное плавание на островах Хамата с обедом (гид на английском)
Групповая
7 часов
Подводное плавание на островах Хамата с обедом - незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир подводного королевства островов Хамата, наслаждаясь красотой кораллов и тропических рыб
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от $48.95 за человека
Круиз с дельфинами и сноркелинг на рифах Сатайя с обедом
Круиз
8 часов
Незабываемый круиз с дельфинами и сноркелингом на рифах Сатайя
Поплавайте среди дельфинов и коралловых рифов, наслаждаясь обедом на борту яхты. Уникальный опыт для всей семьи в Марса-Аламе
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 05:00
10 июня в 05:00
12 июня в 05:00
$55 за человека
Сафари на квадроцикле, на закате с ужином-барбекю и шоу
🛻 На квадроциклах
Групповая
7 часов
Сафари на квадроцикле в Марса-Алам: вечернее приключение с барбекю и шоу
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни: гонка на квадроциклах, бедуинская культура, ужин под звездами и захватывающее шоу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от $44.64 за человека
Погружение с аквалангом для начинающих (с обедом)
Групповая
6 часов
Погружение с аквалангом для начинающих в Марса-Алам: обед на яхте включен
Подарите себе незабываемое приключение под водой в Марса-Алам. Погружение с аквалангом для начинающих с обедом на борту - идеальный способ увидеть подводный мир
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$85 за человека
Однодневная поездка в Каир + пирамиды Гизы (на самолете)
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
15 часов
Однодневная поездка в Каир с посещением Пирамид и Египетского музея
Погрузитесь в захватывающее путешествие по древнему Каиру, включая визит к величественным Пирамидам Гизы и Египетскому музею
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 02:00
10 июня в 02:00
11 июня в 02:00
от $379.05 за человека
Исследование подводной жизни: Заповедник Марса-Мубарак
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
Подводное приключение в Заповеднике Марса Мубарак, Марса-Алам
Вас ждет незабываемое путешествие в подводный мир Красного моря с двумя погружениями и обедом на борту
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Риф Сатайя: навестите дельфинов в их доме
Групповая
10 часов
Риф Сатайя: встреча с дельфинами и сноркелинг в Марса-Алам
Погрузитесь в волшебный мир подводной жизни Марса-Алам, плавая с дельфинами и исследуя коралловые рифы
Начало: Ваши отели
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
$55 за человека
Достопримечательности Хургады с обедом и покупками
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Достопримечательности Хургады с обедом и покупками
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от древних мечетей до современных рынков. Включен обед и трансфер из Марса-Алам
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$160 за человека
Асуан и храмовый комплекс Абу-Симбел из Марса-Алама
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия в Асуан и Абу-Симбел из Марса-Алама: погружение в древний Египет
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Марса-Алама в Асуан и Абу-Симбел. Вас ждут величественные храмы, уникальные пейзажи и культурные открытия
Начало: Забираем вас из отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$390 за всё до 2 чел.
Секрет любви богини Хатхор: Дендера и Луксор
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Секрет любви богини Хатхор: Путешествие из Марса-Алам в Дендеру и Луксор
Погрузитесь в мир древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и величественные Карнакские храмы в Луксоре
Начало: Забираем туристов из отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$290 за всё до 2 чел.
Загадочная Дендера и золотой Луксор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Загадочная Дендера и золотой Луксор: Путешествие по древнему Египту
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по древнему Египту, где вас ждут встречи с историей в Дендере и Луксоре
Начало: У вашего отеля
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
350 за всё до 2 чел.
Древний Луксор c посещением Долины царей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
Древний Луксор c посещением Долины царей
Побывать в столице фараонов и познакомиться с египетской культурой на автомобильной экскурсии
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
380 за всё до 2 чел.
Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата и рифе Сатайя с обедом
Групповая
8 часов
Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата и рифе Сатайя с обедом
Проведите день, погружаясь в кристально чистые воды Красного моря, встречая дельфинов и наслаждаясь тропическими пейзажами
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    31 марта 2024
    Лучшая индивидуальная поездка в Луксор из Марса-Алама
    Экскурсия организована очень хорошо — организаторы всегда были на связи, оперативно отвечали на все вопросы. В день экскурсии все было
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    вовремя и четко. Водитель забрал нас из гостиницы на комфортном микроавтобусе. Поскольку ехать далеко (5,5 часов в одну сторону от нашей гостиницы в Марса-Аламе), водителей было двое, они подменяли друг друга. Машину вели безопасно. Организаторы по нашей просьбе приобрели входные билеты заранее, мы при встрече отдали стоимость билетов наличными. Что касается самой экскурсии, она нам очень понравилась! Мы посетили все места, которые были заявлены: Карнакский храм, Храм Хатшепсут, Долина царей с посещением трех гробниц и Коллосы Мемнона. Также за дополнительную плату нам организовали замечательную прогулку по Нилу. От обеда и посещения квартала ремесленников мы отказались сами — организаторы уважали наши просьбы, не навязывали дополнительные услуги и помогали обходить уличных торговцев. Русскоязычный гид Али интересно рассказывал про историю посещаемых мест, подробно отвечал на все вопросы. Времени на осмотр достопримечательностей и фотографии было предостаточно. Мы никуда не торопились и успели все. Огромное спасибо за грамотную организацию и интересную экскурсию! Рекомендуем всем.

  • N
    Natalia
    16 марта 2024
    Бухта Марса Мубарак - дом морской коровы
    Видели дюгоня и несколько черепах, команда веселая, внимательная, рекомендую!
  • Н
    Надежда
    26 января 2024
    На яхте в заповедник Марса-Мубарак
    Все очень понравилось,ныряли с маской и в гидрокостюме(он платный,6$ на человека) в заповеднике,огромное количество рыб,кораллов,видели черепаху и морскую корову. Так
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    же был обед,и потом покатали на моторной надувной лодке. Яхту на волнах довольно сильно качало,но инструкторы на борту сразу же предложили таблетку,и всегда интересовались состоянием!)Вообщем советую)

  • К
    Карина
    2 декабря 2023
    На яхте в заповедник Марса-Мубарак
    Очень хорошая экскурсия! Яхта классная, Мухамед молодец, его команда тоже! Поплавали с черепахами, море впечатлений, морскую корову увидеть не удалось, но мы не расстроились. Накупались в открытом чистом бирюзовом море и остались довольны! Спасибо
  • С
    Сергей
    17 октября 2023
    Из Марса-Алама в Луксор, город живых и мёртвых
    Большое спасибо! Все очень понравилось. Гид Мохамед отлично провел экскурсию, настоящий профессионал!
  • B
    Boyko
    1 октября 2023
    На яхте в заповедник Марса-Мубарак
    Прекрасная экскурсия на хорошей яхте!!! Я ехала смотреть дюгонь и черепах, я их получила. Команда очень хорошая, все старались, что бы туристам было весело и интересно отдыхать с ними. Приятным дополнением был вкусный обед.
  • Т
    Татьяна
    29 сентября 2023
    Из Марса-Алама в Луксор, город живых и мёртвых
    Все было хорошо: индивидуальный трансфер, отличный гид, внимание к нашим запросам и пожеланиям. Не всё смогли рассмотреть из-за своего самочувствия
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    (не совсем хорошо переносим жару), но максимально старались. Гид Адель отлично говорит по -русски, историю Египта знает и любит, рассказывает интересно и последовательно. Экскурсии им отлично организованы: билеты в наличии, проход без очередей, и ещё не приходилось бегать по обменникам, чтобы посетить платный туалет или купить мороженое.

  • A
    Anastasiia
    5 апреля 2023
    Хамата - коралловые острова
    Отличная поездка. Кураторы с нами связались сразу после оформления заказа, все объяснили. Забрали / привезли в отель. Погода была отличная, экипировку выдали, костюмы докупать не обязательно (и так хорошо)

Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в июне 2024
Сейчас в Марсе-Аламе в категории "На весь день" можно забронировать 22 экскурсии от 22 до 490 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Марсу-Алам на 1 день, гиды Марсы-Алама подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Марсу-Алам так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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