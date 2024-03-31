1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Незабываемое путешествие на яхте в заповедник Марса-Мубарак из Марса-Алам
Откройте для себя красоту заповедника Марса-Мубарак: плавание с черепахами и невероятное разнообразие морской жизни ждут вас
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$22 за человека
Групповая
7 часов
Супер Сафари в Марса Алам: Квадроциклы, Бедуины и Барбекю
Погрузитесь в атмосферу восточной пустыни с захватывающей поездкой на квадроцикле и уникальным вечером в бедуинской деревне
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$40 за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур в Луксор из Марса-Алама: Древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древнего Египта с эксклюзивным туром в Луксор. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные памятники
Начало: Марса-Алам, ваше место размещения
Расписание: Ежедневно в 4:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $240 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
16 часов
Из Марса-Алама в Луксор, город живых и мёртвых
Погрузитесь в историю древнего Египта на индивидуальной экскурсии из Марса-Алама в Луксор. Увидите храмы, музеи и знаменитые памятники
Начало: Холл отеля
Расписание: Eжедневно в любое время суток
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$490 за всё до 2 чел.
Групповая
7 часов
Встреча с морской коровой в Бухте Марса Мубарак - незабываемое приключение
Забудьте о повседневности, погрузитесь в мир морских чудес в Бухте Марса Мубарак. Вас ждут встречи с дюгонями и плавание среди кораллов
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: каждый день
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
$40 за человека
Групповая
8 часов
Хамата - коралловые острова: эксклюзивное приключение в Марса-Алам
Погрузитесь в мир первозданной красоты Хамата: белоснежные пляжи, яркие кораллы и встреча с дельфинами ждут вас
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: См. календарь.
Завтра в 06:30
11 июня в 07:00
$46 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - это возможность увидеть величайшие памятники древнего Египта, включая Карнакский храм и Долину царей. Увлекательное приключение ждет вас
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
490€392 за всё до 7 чел.
Групповая
10 часов
Плавание с дельфинами на Саттаях рифе: экскурсия из Марса-Алам
Встреча с дельфинами на Саттаях рифе: дружелюбные обитатели моря ждут вас для незабываемого плавания
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 5:00
10 июня в 05:00
12 июня в 05:00
$80 за человека
Групповая
7 часов
Супер сафари по Эль Кусейру, Порт Галиб и Марса Алам: квадроциклы, бедуины и танец живота
Встречайте захватывающее приключение: быстрая езда на квадроциклах и вечер в компании гостеприимных бедуинов с ужином и танцем живота
Начало: Сафари ланд
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$38 за человека
Групповая
7 часов
Подводное плавание на островах Хамата с обедом - незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир подводного королевства островов Хамата, наслаждаясь красотой кораллов и тропических рыб
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от $48.95 за человека
Круиз
8 часов
Незабываемый круиз с дельфинами и сноркелингом на рифах Сатайя
Поплавайте среди дельфинов и коралловых рифов, наслаждаясь обедом на борту яхты. Уникальный опыт для всей семьи в Марса-Аламе
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 05:00
10 июня в 05:00
12 июня в 05:00
$55 за человека
Групповая
7 часов
Сафари на квадроцикле в Марса-Алам: вечернее приключение с барбекю и шоу
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни: гонка на квадроциклах, бедуинская культура, ужин под звездами и захватывающее шоу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от $44.64 за человека
Групповая
6 часов
Погружение с аквалангом для начинающих в Марса-Алам: обед на яхте включен
Подарите себе незабываемое приключение под водой в Марса-Алам. Погружение с аквалангом для начинающих с обедом на борту - идеальный способ увидеть подводный мир
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$85 за человека
Групповая
15 часов
Однодневная поездка в Каир с посещением Пирамид и Египетского музея
Погрузитесь в захватывающее путешествие по древнему Каиру, включая визит к величественным Пирамидам Гизы и Египетскому музею
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 02:00
10 июня в 02:00
11 июня в 02:00
от $379.05 за человека
Мини-группа
8 часов
Подводное приключение в Заповеднике Марса Мубарак, Марса-Алам
Вас ждет незабываемое путешествие в подводный мир Красного моря с двумя погружениями и обедом на борту
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
Риф Сатайя: встреча с дельфинами и сноркелинг в Марса-Алам
Погрузитесь в волшебный мир подводной жизни Марса-Алам, плавая с дельфинами и исследуя коралловые рифы
Начало: Ваши отели
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
$55 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Достопримечательности Хургады с обедом и покупками
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от древних мечетей до современных рынков. Включен обед и трансфер из Марса-Алам
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$160 за человека
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия в Асуан и Абу-Симбел из Марса-Алама: погружение в древний Египет
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Марса-Алама в Асуан и Абу-Симбел. Вас ждут величественные храмы, уникальные пейзажи и культурные открытия
Начало: Забираем вас из отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$390 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Секрет любви богини Хатхор: Путешествие из Марса-Алам в Дендеру и Луксор
Погрузитесь в мир древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и величественные Карнакские храмы в Луксоре
Начало: Забираем туристов из отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$290 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Загадочная Дендера и золотой Луксор: Путешествие по древнему Египту
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по древнему Египту, где вас ждут встречи с историей в Дендере и Луксоре
Начало: У вашего отеля
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
€350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Древний Луксор c посещением Долины царей
Побывать в столице фараонов и познакомиться с египетской культурой на автомобильной экскурсии
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
€380 за всё до 2 чел.
Групповая
8 часов
Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата и рифе Сатайя с обедом
Проведите день, погружаясь в кристально чистые воды Красного моря, встречая дельфинов и наслаждаясь тропическими пейзажами
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья31 марта 2024Экскурсия организована очень хорошо — организаторы всегда были на связи, оперативно отвечали на все вопросы. В день экскурсии все было
- NNatalia16 марта 2024Видели дюгоня и несколько черепах, команда веселая, внимательная, рекомендую!
- ННадежда26 января 2024Все очень понравилось,ныряли с маской и в гидрокостюме(он платный,6$ на человека) в заповеднике,огромное количество рыб,кораллов,видели черепаху и морскую корову. Так
- ККарина2 декабря 2023Очень хорошая экскурсия! Яхта классная, Мухамед молодец, его команда тоже! Поплавали с черепахами, море впечатлений, морскую корову увидеть не удалось, но мы не расстроились. Накупались в открытом чистом бирюзовом море и остались довольны! Спасибо
- ССергей17 октября 2023Большое спасибо! Все очень понравилось. Гид Мохамед отлично провел экскурсию, настоящий профессионал!
- BBoyko1 октября 2023Прекрасная экскурсия на хорошей яхте!!! Я ехала смотреть дюгонь и черепах, я их получила. Команда очень хорошая, все старались, что бы туристам было весело и интересно отдыхать с ними. Приятным дополнением был вкусный обед.
- ТТатьяна29 сентября 2023Все было хорошо: индивидуальный трансфер, отличный гид, внимание к нашим запросам и пожеланиям. Не всё смогли рассмотреть из-за своего самочувствия
- AAnastasiia5 апреля 2023Отличная поездка. Кураторы с нами связались сразу после оформления заказа, все объяснили. Забрали / привезли в отель. Погода была отличная, экипировку выдали, костюмы докупать не обязательно (и так хорошо)
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «На весь день»
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