Голубая дыра в Дахабе — это подводный колодец глубиной около 100 метров, окружённый кораллами и морской живностью. Яркий голубой цвет воды и необычная форма делают её популярной среди дайверов.
Вы отправитесь туда, чтобы заняться снорклингом, а ещё прокатитесь на квадроциклах по пустыне и на джипах — к цветному каньону Салама.
Вы отправитесь туда, чтобы заняться снорклингом, а ещё прокатитесь на квадроциклах по пустыне и на джипах — к цветному каньону Салама.
Описание экскурсии
- Выезд в 8:00.
- Катание и фотосессия на верблюдах — 10–15 мин.
- Катание на квадроциклах — около 20 мин.
- Снорклинг в заповеднике Абу-Галум (возьмите плавжилет, маску и ласты с собой или арендуйте на месте).
- Обед в кафе.
- Проезд на джипах к цветному каньону Салама, образованному в песчаных скалах после землетрясения. Его стены окрашены в красный, розовый, жёлтый цвета, а внутри встречаются древние кораллы. Прогулка по каньону — 45–60 мин.
- Посещение шопинг-территории.
- Трансфер в отель — в 18:00 (17:00 зимой).
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на миниавтобусах с кондиционером, катание на верблюдах и квадроциклах, входные билеты в заповедник, обед в кафе.
- За руль квадроцикла допускаются участники от 15 лет.
- С вами будет русскоговорящий инструктор из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Аренда маски с трубкой ($2–3), ласт ($3), плавжилета ($4), термокостюма ($5). Важно: если жилет вам не нужен, всё равно необходимо взять его с собой или в пункте проката — это требование туристической полиции.
- Напитки во время обеда — $1–3.
- Рекомендуем взять с собой конфеты и мелкие деньги для бедуинских детей, которые продают самодельные изделия по $1–2.
во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 5и лет бесплатно
|Бесплатно
|Стандартный
|$50
|Дети от 6 до 11 лет
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг в Египте и Турции. Мы — амбициозная и стабильно развивающаяся компания. Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA). Наш слоган: «Качество — наш главный приоритет».
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