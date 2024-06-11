Приглашаем вас окунуться в мир Синая вместе с нами: исследовать каньоны, пообщаться с бедуинами, покататься на квадроциклах, поснорклить и отдохнуть на пляже.
В одной программе мы собрали лучшие локации — и в этом главная изюминка экскурсии! Весь день с вами будут опытные гиды, которые откроют для вас природу и историю Египта без спешки, очередей и суеты.
В одной программе мы собрали лучшие локации — и в этом главная изюминка экскурсии! Весь день с вами будут опытные гиды, которые откроют для вас природу и историю Египта без спешки, очередей и суеты.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Заповедник Таба. Он известен прекрасными пейзажами, уникальными геологическими образованиями и каньонами. Здесь вас ждёт увлекательное сафари на джипах.
- Навамис. Это небольшие каменные постройки, по форме напоминающие улей. Они сделаны из песчаника с примесью минералов тёмно-красного цвета. Синайские навамисы считаются памятниками древности, вокруг которых существует множество мифов и легенд, поскольку их происхождение до сих пор неизвестно.
- Хагарь Эль-Мактуб. Древний камень со старинными надписями и рисунками, оставленными когда-то паломниками, купцами и путешественниками, проходившими мимо по дороге к священной горе Синая.
- Белый каньон. Его дно устилает ослепительно белый и мягкий песок. Мы с вами отправимся в треккинг: маршрут не самый простой и требует физической подготовки. Но то, что вы увидите, стоит потраченных сил! Если боитесь и не уверены в своих возможностях, можете остаться в машине и полюбоваться видами с высоты.
- Оазис Айн Худра. Он скрыт среди гор, и встретить его в пустыне — всегда неожиданно! Это самый настоящий зелёный рай, расположенный в уединённой песчаной котловине и окруженный вертикальными каменными стенами. Здесь местные бедуины угостят вас завтраком, чаем и кофе.
- Вади-Газала — «Долина оленей». Одна из самых известных долин на Южном Синае, получившая своё название от обитавших там ранее больших стад оленей.
- Дахаб. Финальный пункт нашего путешествие. Это место — магнит для дайверов всего мира. Город известен пляжами, идеально подходящими для изучения подводного мира. Мы пообедаем на берегу моря с видом на Саудовскую Аравию, а затем отправимся кататься на квадроциклах, заниматься дайвингом (с инструктором) и снорклить.
Подробная программа:
05:30 — Отъезд из Шарм-эль-Шейха
07:15-08:15 — Джип-сафари и прогулка по плато Хага
08:20-10:00 — Прохождение Белого каньона
10:00-10:30 — Бедуинский завтрак, чаепитие и отдых в оазисе
11:30-15:00 — Время в Дахабе: обед, снорклинг, дайвинг, катание на квадроциклах
16:00 — Возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: транспорт (комфортный автомобиль с кондиционером + джип в пустыне), услуги русскоговорящего гида, бедуинский завтрак и чай, обед (без напитков, их можно приобрести за отдельную плату), снаряжение для снорклинга и дайвинга
- Отдельно по желанию оплачивается фото и видеосъёмка под водой — €50
- Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
alsaleh — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Меня зовут Салех, я представитель команды гидов-египтологов, работающих на Синае с 2010 года. Наша команда ведёт разные экскурсии, как развлекательные, так и серьёзные одновременно. Мы организуем экскурсионные программы, которые неЗадать вопрос
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