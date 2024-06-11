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Приглашаем вас окунуться в мир Синая вместе с нами: исследовать каньоны, пообщаться с бедуинами, покататься на квадроциклах, поснорклить и отдохнуть на пляже.



В одной программе мы собрали лучшие локации — и в этом главная изюминка экскурсии! Весь день с вами будут опытные гиды, которые откроют для вас природу и историю Египта без спешки, очередей и суеты.