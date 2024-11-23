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Хайкинг – экскурсии в Шарм-эш-Шейхе

Найдено 3 экскурсии в категории «Хайкинг» в Шарм-эш-Шейхе, цены от €30, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Приключения на Синае 5 в 1
На автобусе
На квадроциклах
На верблюдах
8 часов
22 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Приключения на Синае 5 в 1
Устроить сафари в пустыне, посетить Малый каньон и заняться снорклингом в Голубой лагуне
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
19 авг в 08:00
€30 за человека
Рассвет на горе Моисея
На машине
13 часов
-
15%
52 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Рассвет на горе Моисея
Начать день с паломничества на священную гору (в мини-группе)
Начало: У отельного шлагбаума
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 22:30
19 авг в 22:30
21 авг в 22:30
$238$280 за человека
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
На машине
На квадроциклах
На верблюдах
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
Провести день, наполненный приключениями, среди природных красот
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $400 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Сергей
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
Отличная поездка в пустыню, где представляется возможность испробовать все возможные развлечения - от поездки на верблюде и квадроциклах до плавания
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на каноэ по озеру. Очень нравится, что по времени нет ограничений, все подстроено под наши пожелания. Когда захотели дополнительно покататься на квадроциклах, то это не оказалось никакой проблемой. И, кстати, брали три поездки и во всех поездках было очень уютно и комфортно, а также замечательная еда! Спасибо Махмуду за отличный сервис и добросовестное исполнение своей работы!

Отличная поездка в пустыню, где представляется возможность испробовать все возможные развлечения - от поездки на верблюде
Отличная поездка в пустыню, где представляется возможность испробовать все возможные развлечения - от поездки на верблюде
Отличная поездка в пустыню, где представляется возможность испробовать все возможные развлечения - от поездки на верблюде
Отличная поездка в пустыню, где представляется возможность испробовать все возможные развлечения - от поездки на верблюде+4
Отличная поездка в пустыню, где представляется возможность испробовать все возможные развлечения - от поездки на верблюде
Отличная поездка в пустыню, где представляется возможность испробовать все возможные развлечения - от поездки на верблюде
Отличная поездка в пустыню, где представляется возможность испробовать все возможные развлечения - от поездки на верблюде
Отличная поездка в пустыню, где представляется возможность испробовать все возможные развлечения - от поездки на верблюде
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Всего 75 отзывов в Шарм-эш-Шейхе в категории "Хайкинг"

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Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-эш-Шейху в категории «Хайкинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-эш-Шейхе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Приключения на Синае 5 в 1;
  2. Рассвет на горе Моисея;
  3. Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк.
Какие места ещё посмотреть в Шарм-эш-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Пирамиды Гизы;
  2. Рас-Мохаммед;
  3. Площадь Сохо;
  4. Старый рынок;
  5. Цветной каньон;
  6. Белый остров;
  7. Синай;
  8. Остров Тиран;
  9. Луксор;
  10. Гора Моисея.
Сколько стоит экскурсия по Шарм-эш-Шейху в августе 2026
Сейчас в Шарм-эш-Шейхе в категории "Хайкинг" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 400 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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