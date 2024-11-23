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на каноэ по озеру. Очень нравится, что по времени нет ограничений, все подстроено под наши пожелания. Когда захотели дополнительно покататься на квадроциклах, то это не оказалось никакой проблемой. И, кстати, брали три поездки и во всех поездках было очень уютно и комфортно, а также замечательная еда! Спасибо Махмуду за отличный сервис и добросовестное исполнение своей работы!