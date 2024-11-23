Мини-группа
до 12 чел.
Приключения на Синае 5 в 1
Устроить сафари в пустыне, посетить Малый каньон и заняться снорклингом в Голубой лагуне
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
19 авг в 08:00
€30 за человека
-
15%
Мини-группа
до 6 чел.
Рассвет на горе Моисея
Начать день с паломничества на священную гору (в мини-группе)
Начало: У отельного шлагбаума
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 22:30
19 авг в 22:30
21 авг в 22:30
$238
$280 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
Провести день, наполненный приключениями, среди природных красот
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $400 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Отличная поездка в пустыню, где представляется возможность испробовать все возможные развлечения - от поездки на верблюде и квадроциклах до плавания
+4
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Всего 75 отзывов в Шарм-эш-Шейхе в категории "Хайкинг"
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Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-эш-Шейху в категории «Хайкинг»
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