Индивидуальная
до 6 чел.
Таллин сквозь столетия
Познайте средневековый Таллин: от Верхнего города до готических шедевров и смотровых площадок
Начало: На Ратушной площади
«Чтобы впечатление о Таллине было полным, подниметесь на смотровые площадки и рассмотрите с высоты церковные шпили и сказочные черепичные крыши»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
Фотопрогулка по сказочному Таллину: история в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, запечатлевая каждый момент в компании опытного гида
«Вы увидите милые домики бюргеров, рассмотрите Вирусские ворота, а закончить прогулку мы сможем на крыше высотного дома, откуда открывается потрясающий вид на средневековый город»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€67 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Таллином каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На Ратушной площади
«Со смотровых площадок Вышгорода полюбуемся видами на черепичные крыши Старого города и Балтийского моря»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
