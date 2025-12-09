Найдено 3 экскурсии в категории « Крыши » в Таллине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа 34 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Таллин сквозь столетия Познайте средневековый Таллин: от Верхнего города до готических шедевров и смотровых площадок Начало: На Ратушной площади «Чтобы впечатление о Таллине было полным, подниметесь на смотровые площадки и рассмотрите с высоты церковные шпили и сказочные черепичные крыши» €60 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 3 отзыва Фотопрогулка Фотопрогулка по сказочному Таллину: история в каждом кадре Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, запечатлевая каждый момент в компании опытного гида «Вы увидите милые домики бюргеров, рассмотрите Вирусские ворота, а закончить прогулку мы сможем на крыше высотного дома, откуда открывается потрясающий вид на средневековый город» €67 за человека Пешая 2 часа 5 отзывов Мини-группа до 10 чел. Свидание с Таллином каждый день Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей Начало: На Ратушной площади «Со смотровых площадок Вышгорода полюбуемся видами на черепичные крыши Старого города и Балтийского моря» Расписание: ежедневно в 15:15 €25 за человека Другие экскурсии Таллина

