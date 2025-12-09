Мои заказы

Экскурсии и прогулки по крышам Таллина

Найдено 3 экскурсии в категории «Крыши» в Таллине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Таллин сквозь столетия
Пешая
1.5 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Таллин сквозь столетия
Познайте средневековый Таллин: от Верхнего города до готических шедевров и смотровых площадок
Начало: На Ратушной площади
«Чтобы впечатление о Таллине было полным, подниметесь на смотровые площадки и рассмотрите с высоты церковные шпили и сказочные черепичные крыши»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по старинному Таллину
Пешая
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка
Фотопрогулка по сказочному Таллину: история в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, запечатлевая каждый момент в компании опытного гида
«Вы увидите милые домики бюргеров, рассмотрите Вирусские ворота, а закончить прогулку мы сможем на крыше высотного дома, откуда открывается потрясающий вид на средневековый город»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€67 за человека
Свидание с Таллином каждый день
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Таллином каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На Ратушной площади
«Со смотровых площадок Вышгорода полюбуемся видами на черепичные крыши Старого города и Балтийского моря»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Крыши»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таллин сквозь столетия
  2. Фотопрогулка по старинному Таллину
  3. Свидание с Таллином каждый день
Какие места ещё посмотреть в Таллине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Домский собор
  3. Ратуша
  4. Старый город
  5. Вируские ворота
  6. Таллинская городская стена
  7. Монастырь Святой Бригитты
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
  10. Парк Лахемаа
Сколько стоит экскурсия по Таллину в декабре 2025
Сейчас в Таллине в категории "Крыши" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 67. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Крыши», 42 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль