Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте

S Svetlana Наталия, огромное спасибо за экскурсию. Очень интересный маршрут. Все было продумано с учетом наших пожеланий. Получили большое удовольствие от общения с Вами.

O Olena Душевное спасибо за невероятную экскурсию!

Замечательный, знающий, любящий свое дело экскурсовод! Прекрасно проведенное время - душевно, с юмором и познавательно. Прекрасный город Таллин и его жители! Низкий поклон и сердечное спасибо Вам, Наталия!

О Ольга Все отлично!

Огромное Спасибо

I Irene Отличный тур.

Александр Отличная экскурсия, позволяющая сформировать своё более полное представление о Таллине.

Наталья, прекрасный гид. Очень рекомендую экскурсию для тех, кто не хочет ограничивать себя старым городом.

М Мария Посетили авто экскурсию, остались очень довольны. Рекомендуем всем для знакомства с Таллинном. Спасибо!

Светлана Были на экскурсии с Юлией. Спасибо большое за интересную экскурсию, комфортную поездку, нам все очень понравилось! Юлия рассказала много интересных фактов о Таллине, прошлом и настоящем его, а также много жизненных ситуаций и историй, было очень просто и приятно общаться! Спасибо, мы обязательно вернёмся в Таллин, я полюбила его так же всей душой,мкак любят его местные жители!)

Александр Очень интересная и познавательная экскурсия. Считая что знал о Таллинне все, были не один раз, был искренне удивлен знанию таких интересных мест экскурсоводом. Всем рекомендую,не смотря на холодный ветер экскурсия прошла на одном дыхании.

А Алексей Если не считать ветра, пронизывающего до костей, экскурсия замечательная. Необходимо несколько дней, что-бы разобраться с достопримечательностями вне Старого города. А тут можно направить вектор самостоятельных посещений. Интересно, познавательно, не занудно. Спасибо Наталья и… Привет из Великого.

Е Елена Были на экскурсии с гидом Наталией. Отличный маршрут, рассказ гида, красивые места, все организовано, комфортабельный автомобиль,

Е Елена Наталия, огромное спасибо за чудесную экскурсию. Даже проливной дождь был не помеха. Нам было очень интересно и очень весело. Так же огромное спасибо за дополнительные рекомендации:)

Л Людмила Спасибо большое, Наталия. Очень интересная и познавательная экскурсия.

А Александр Было очень интересно выйти за пределы Старого Города и посмотреть другой Таллин, где тоже много всего интересного. Хорошо сформированный маршрут, интересный рассказ. За что Наталье большое спасибо. И отдельное спасибо за помощь и консультации в некоторых других моментах, уже после экскурсии. А кое-что из рассказов Натальи про город и его культурную жизнь уже заставили подумать еще об одном визите сюда.

С Светлана Несмотря на непогоду, экскурсия понравилось, Наталия знающий экскурсовод, приятный и общительный собеседник, который любит свой город. Спасибо!