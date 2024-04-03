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Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте

Погрузитесь в атмосферу Таллина, исследуя его уникальные уголки на автоэкскурсии. Узнайте о знаменитых местах и людях, оставивших след в истории города
Путешественники часто ограничиваются Старым городом, но за его пределами скрываются не менее интересные места.

На автоэкскурсии можно увидеть дворец Кадриорг, заказанный Петром I, узнать о знаменитых певческих праздниках на Певческом поле и посетить замок графа Орлова-Давыдова. Путешествие также включает район Пирита с руинами монастыря Святой Бригитты и Олимпийскую деревню. Экскурсия завершается обзором современного Таллина и его культурного наследия
4.95
44 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобство передвижения на собственном транспорте
  • 🏰 Посещение уникальных исторических мест
  • 🎶 Узнайте о знаменитых певческих праздниках
  • 🏆 Откройте для себя Олимпийскую деревню
  • 🌆 Полюбуйтесь современным Таллином

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
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сен
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Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями без спешки и в комфортных условиях. Экскурсия подходит для тех, кто хочет узнать больше о Таллине и его истории.
Сейчас июль — это идеальное время.
Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте
Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте
Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Площадь Виру
  • Парк Кадриорг
  • Певческое поле
  • Замок графа Орлова-Давыдова
  • Руины монастыря Святой Бригитты
  • Олимпийская деревня
  • Памятник броненосцу Русалка
  • Площадь Башен
  • Церковь Карла

Описание экскурсии

  • Мы полюбуемся дворцом, заказанном Петром І для любимой супруги Екатерины І. Я расскажу о его истории и о роли Петра в Таллине.
  • Вы увидите архитектуру конца 19 — начала 20 веков, откроете имена и работы главных архитекторов и скульпторов Таллина.
  • Побываем мы и на знаменитом Певческом поле, где раз в пять лет проходят знаменитые певческие праздники. Я расскажу об их возникновении.
  • Затем мы рассмотрим замок, который снимали в нашем любимом Шерлоке Холмсе, в Собаке Баскервилей — на самом деле это замок графа Орлова-Давыдова. Поговорим о нем и о других знаменитых дворянах Таллина и их связи с Россией.
  • Далее мы посетим район Пирита — на территории района находятся развалины монастыря Святой Бригитты — первой писательницы Швеции. Вы узнаете о ее необычной судьбе и даре.
  • В этом же районе находится знаменитая Олимпийская деревня, построенная к Олимпиаде 1980 года.
  • Затем вы увидите знаменитый памятник броненосцу «Русалка», я расскажу о его творце — знаменитом скульпторе Амандусе Адамсоне.
  • В конце экскурсии проедем вокруг Старого города, полюбуемся его башнями и шпилями. Я расскажу о современной жизни, инфраструктуре, медицине и образовании Таллина, о менталитете и ценностях горожан.

Маршрут

  • Площадь Виру.
  • Район Сити.
  • Парк Кадриорг.
  • Певческое поле.
  • Замок графа Орлова-Давыдова.
  • Район Пирита.
  • Руины монастыря Святой Бригитты.
  • Олимпийская деревня.
  • Памятник броненосцу.
  • Русалка.
  • Площадь Башен.
  • Церковь Карла.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Важно оставить место для гида.
  • Встретиться можем у вашего отеля или в другом удобном месте.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 44 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
2
3
2
1
S
3 апр 2024
Наталия, огромное спасибо за экскурсию. Очень интересный маршрут. Все было продумано с учетом наших пожеланий. Получили большое удовольствие от общения с Вами.
O
22 ноя 2023
Душевное спасибо за невероятную экскурсию!
Замечательный, знающий, любящий свое дело экскурсовод! Прекрасно проведенное время - душевно, с юмором и познавательно. Прекрасный город Таллин и его жители! Низкий поклон и сердечное спасибо Вам, Наталия!
О
9 окт 2022
Все отлично!
Огромное Спасибо
I
9 июн 2022
Отличный тур.
Александр
27 мая 2022
Отличная экскурсия, позволяющая сформировать своё более полное представление о Таллине.
Наталья, прекрасный гид. Очень рекомендую экскурсию для тех, кто не хочет ограничивать себя старым городом.
М
10 янв 2022
Посетили авто экскурсию, остались очень довольны. Рекомендуем всем для знакомства с Таллинном. Спасибо!
Светлана
9 мар 2020
Были на экскурсии с Юлией. Спасибо большое за интересную экскурсию, комфортную поездку, нам все очень понравилось! Юлия рассказала много интересных фактов о Таллине, прошлом и настоящем его, а также много жизненных ситуаций и историй, было очень просто и приятно общаться! Спасибо, мы обязательно вернёмся в Таллин, я полюбила его так же всей душой,мкак любят его местные жители!)
Александр
26 янв 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия. Считая что знал о Таллинне все, были не один раз, был искренне удивлен знанию таких интересных мест экскурсоводом. Всем рекомендую,не смотря на холодный ветер экскурсия прошла на одном дыхании.
А
19 янв 2020
Если не считать ветра, пронизывающего до костей, экскурсия замечательная. Необходимо несколько дней, что-бы разобраться с достопримечательностями вне Старого города. А тут можно направить вектор самостоятельных посещений. Интересно, познавательно, не занудно. Спасибо Наталья и… Привет из Великого.
Е
5 янв 2020
Были на экскурсии с гидом Наталией. Отличный маршрут, рассказ гида, красивые места, все организовано, комфортабельный автомобиль,
Е
28 окт 2019
Наталия, огромное спасибо за чудесную экскурсию. Даже проливной дождь был не помеха. Нам было очень интересно и очень весело. Так же огромное спасибо за дополнительные рекомендации:)
Л
28 окт 2019
Спасибо большое, Наталия. Очень интересная и познавательная экскурсия.
А
28 сен 2019
Было очень интересно выйти за пределы Старого Города и посмотреть другой Таллин, где тоже много всего интересного. Хорошо сформированный маршрут, интересный рассказ. За что Наталье большое спасибо. И отдельное спасибо за помощь и консультации в некоторых других моментах, уже после экскурсии. А кое-что из рассказов Натальи про город и его культурную жизнь уже заставили подумать еще об одном визите сюда.
С
15 сен 2019
Несмотря на непогоду, экскурсия понравилось, Наталия знающий экскурсовод, приятный и общительный собеседник, который любит свой город. Спасибо!
Дмитрий
10 авг 2019
Огромное спасибо Наталии за замечательную экскурсию. Очень интересно, дружелюбно, комфортно, с первых минут заинтересовала темой и увлекла на всё время, проведенное вместе. Очень надеюсь, что снова увидимся! Отдельное спасибо за новый взгляд на личность Петра Великого,здесь он сильно отличается от взгляда в Петербурге.

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