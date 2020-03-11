19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Все самые интересные объекты города в обзорной пешеходной экскурсии

Anna
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Anna – ваш гид
Вы познакомитесь как с основными достопримечательностями, которыми славится на весь мир этот город романтики, так и его укромными уголками, спрятанными от посторонних глаз.

Узкие улочки, вековые дома с разнообразными фасадами и маленькие внутренние дворики - все здесь пропитано историей и особым настроением.

Приглашаю погрузиться в неповторимую атмосферу Парижа и почувствовать шарм этого чудесного города.
190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии19 отзывов
5
Добро пожаловать в Париж!
Добро пожаловать в Париж!

Что вас ожидает

Остров Ситэ – начало начал
Именно здесь находится сердце Парижа – величественный собор Нотр-Дам-де-Пари. Я расскажу о значимых событиях в его вековой истории, и вместе мы подберем ключ к разгадке таинственных символов его необычного фасада. Вы узнаете, каким был остров в средние века, и какие очертания сохранились от тех далеких времен.

Великолепие парижских дворцов и мостов
Вы познакомитесь с первым дворцом французских королей и узнаете о его темном прошлом, я расскажу вам о сокровище которое скрывают его стены. Увидите дворец кардинала Ришелье с великолепным садом внутри, я расскажу вам о том, какие тайны он хранит, кому достался в наследство и какой жизнью живет сейчас. Во время экскурсии вы осмотрите красивые мосты Парижа – это особая симфония в камне! Я представлю вам самый старый мост и нарисую образ тех мостиков, которые сейчас остались только на многочисленных гравюрах .

Колорит средневекового Парижа и неповторимый Лувр
Мы обязательно прогуляемся по латинскому квартал, пройдем по его узким улочкам. Вы узнаете, что из себя представляла жизнь в средние века. Именно тут в полной мере можно ощутить дыхание веков и колорит средневекового Парижа. Кроме того, в нашей программе, конечно, будет Лувр – его стены еще до сих пор помнят интриги и величественные балы. Ведь прежде чем он стал одним из самых знаменитых музеев мира, он прошел путь от башни в крепостной стене до величественного дворца.

Самое-самое Парижа

  • самая большая площадь – вы узнаете о ее темном прошлом и познакомитесь с ансамблем из зданий, статуй и монументов которые ее окружают.
  • самый красивый мост – мост Александра III. Для меня это частичка России в центре французской столицы. С него открывается невероятная панорама Сены, символа Парижа Эйфелевой башни, дома инвалидов.
  • самые первые часы
  • самое старое дерево
  • самая необычная церковь
  • самые первые галереи и многое другое

Организационные детали

По вашему желанию мы можем включить в наш маршрут дополнительно: величественную оперу, бесплатную обзорную площадку и многое другое. ( за отдельную плату).

Добро пожаловать в Париж!
Добро пожаловать в Париж!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Моя любовь к Франции открылась однажды и навсегда. Я пересекла ее бескрайние просторы с севера на юг и с запада на восток, по уютным городкам и живописным деревням в поисках своего идеального места, но судьбой мне был уготовлен сам Париж. Прежде чем я пришла в профессию гида, работала в туризме, составляла индивидуальные маршруты с сопровождением по Европе. Самостоятельно я разработала несколько экскурсий для знакомства с Парижем и Франции в целом.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Все было отлично! Рекомендую
13 октября 2019
Прогулялись по Парижу с Анной, экскурсия супер, Анна прекрасный экскурсовод, все по теме и ни чего лишнего! Спасибо, Париж прекрасен!
8 июня 2019
Анна отличный гид, совершенно не нудный, очень хорошо и живо все рассказывала, без отступлений в сторону и зря потраченого времени. Очень рекомендую ее как гида по Парижу!!!!!!
11 марта 2019
Спасибо большое, моим родителям, которые были в Париже в первый раз, все очень понравилось. Обязательно обратимся ещё раз.
11 марта 2019
Наша экскурсия была очень интересная. Анна провела нас по разным улочкам латинского квартала, куда мы сами бы не попали. В Нотр дам де пари тоже познали много интересного с Анной. Все было очень хорошо и интересно. Спасибо!!!
25 декабря 2018
Спасибо большое нашему гиду Анне! Прежде всего она приятный и располагающий к себе человек, с массой знаний, и по настоящему в восторге от Парижа и от французов. Естественно это положительно влияет на восприятие полученной информации в ходе экскурсии. Анна отвечала на все наши вдруг всплывавшие вопросы о Париже и была с нами очень корректна.
27 декабря 2017
Спасибо, Анна. Экскурсия супер!)
8 декабря 2017
Это была прекрасная экскурсия. Анна, самый лучший гид!!! Интересная, умная, знает много, и не просто сухая информация, а очень интересная) Достопримечательности, улочки Парижа - я прочувствовала и вдохнула Париж, и это моя любовь, любовь с первого дня.
Анна, очень располагает к себе, слушать её одно удовольствие.
Анна, спасибо Вам за теплый приём, за то что раскрыли для меня Париж, показали его особенности. Когда приеду ещё раз, обязательно обращусь именно к Вам! Было приятно познакомиться. Удачи Вам. И ещё раз спасибо!
9 ноября 2017
В октябре мы с сестрой побывали на обзорной экскурсии по Парижу с гидом Анной. четыре часа пролетели незаметно. Анна хороший рассказчик и собеседник. Она ответила на все наши вопросы, и на те, которые не связаны с темой экскурсии, помогла купить билеты в метро, накормила нас вкусным обедом. Большое спасибо, Анна! До новых встреч в Париже!
31 октября 2017
Анна отлично провела экскурсию. Ее рассказ о Париже и его истории был одинаково понятен и интересен и взрослым и нашим детям ( 7 и 12 лет ). Несмотря на дождь, который периодически мешал нашей прогулке по городу мы все-же замечательно провели время, ведь Париж прекрасен в любую погоду. И Анна знает это и действительно любит этот город сама.
Ещё 9 отзывов

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