19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Остров Ситэ – начало начал

Именно здесь находится сердце Парижа – величественный собор Нотр-Дам-де-Пари. Я расскажу о значимых событиях в его вековой истории, и вместе мы подберем ключ к разгадке таинственных символов его необычного фасада. Вы узнаете, каким был остров в средние века, и какие очертания сохранились от тех далеких времен.

Великолепие парижских дворцов и мостов

Вы познакомитесь с первым дворцом французских королей и узнаете о его темном прошлом, я расскажу вам о сокровище которое скрывают его стены. Увидите дворец кардинала Ришелье с великолепным садом внутри, я расскажу вам о том, какие тайны он хранит, кому достался в наследство и какой жизнью живет сейчас. Во время экскурсии вы осмотрите красивые мосты Парижа – это особая симфония в камне! Я представлю вам самый старый мост и нарисую образ тех мостиков, которые сейчас остались только на многочисленных гравюрах .

Колорит средневекового Парижа и неповторимый Лувр

Мы обязательно прогуляемся по латинскому квартал, пройдем по его узким улочкам. Вы узнаете, что из себя представляла жизнь в средние века. Именно тут в полной мере можно ощутить дыхание веков и колорит средневекового Парижа. Кроме того, в нашей программе, конечно, будет Лувр – его стены еще до сих пор помнят интриги и величественные балы. Ведь прежде чем он стал одним из самых знаменитых музеев мира, он прошел путь от башни в крепостной стене до величественного дворца.

Самое-самое Парижа