Вы впервые в Париже, хотите посмотреть всё самое-самое, но время ограничено? Тогда это предложение — как раз для вас! Мы проведём вас самым красивым и насыщенным маршрутом от Нотр-Дама до моста Александра III с видом на Эйфелеву башню.
Вы увидите все знаковые достопримечательности, откроете для себя узенькие улочки, величественные бульвары и типичные парижские дома.
Вы увидите все знаковые достопримечательности, откроете для себя узенькие улочки, величественные бульвары и типичные парижские дома.
Описание экскурсии
- Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) — эта готическая жемчужина в историческом центре на острове Сите известна фантастическими горгульями, роскошными витражами и историей, вдохновившей на роман Виктора Гюго
- Лувр. Крупнейший музей мира и бывший королевский дворец хранит более 35 тысяч произведений искусства, включая легендарную Мону Лизу и античную статую Венеры Милосской. Мы зайдём в секретные дворики Лувра и осмотрим его внешнюю архитектуру
- Площадь Согласия — одна из крупнейших и самых впечатляющих в Париже. Здесь возвышается Луксорский обелиск возрастом более 3000 лет. Окружённая фонтанами, скульптурами и великолепными видами на Елисейские поля и сад Тюильри, площадь отражает дух парижской истории и роскоши
- Эйфелева башня — символ Парижа и одно из самых узнаваемых строений в мире. Она поражает как масштабами, так и видом на город со смотровых площадок. Наша экскурсия как раз закончится прекрасным видом на «железную леди», который открывается с моста Александра III
Также вы увидите:
- остров Сите
- мост Менял
- Консьержери
- Сент-Шапель
- Королевскую площадь
- Новый мост
- Бурбонский дворец
- церковь Мадлен
- музей Оранжери
- Триумфальную арку
- Большой и Малый дворцы
- Дом инвалидов
И узнаете:
- Когда город стал столицей и благодаря кому так называется
- Где в Париже сохранились самые красивые витражи Европы
- Как Елисейские поля стали одной из самых знаменитых улиц в мире
- Почему площадь Согласия долгое время считалась мрачным местом и как она связана с французской революцией
- Как архитектор Оссман изменил облик Парижа в 19 веке и почему его масштабные перестройки вызвали немало протестов у жителей
- Как парижская мода повлияла на мировую индустрию стиля и почему улица Сент-Оноре остаётся местом притяжения поклонников высокой моды
Конечно, мы затронем и тему мифов, легенд, гастрономии, искусства, музеев, парков, садов и кино. А ещё — символов и знаков: уделим внимание уличным табличкам, фонтанам, памятникам.
Организационные детали
- Экскурсия проходит при любой погоде
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Нотр-Дама
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 920 туристов
Бонжур, друзья! Меня зовут Галина, я с интересом изучаю разные уголки Парижа и готова рассказывать о них с утра до ночи! Я люблю гулять и находить классные места — те,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надежда
2 мар 2025
У нас была замечательная гид - Лина, остроумная интересная рассказчица, 3 часа пролетели незаметно. В следующий приезд в Париж обязательно обращусь к ней же!
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