Елена проводит ещё 5 экскурсий

Лучший способ узнать город 🏙️ – это обойти как можно большую его часть пешком!

Париж, на самом деле, не такой уж и большой, всего каких - то 100 квадратных километров и все его достопримечательности 🏛️ находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Для того чтобы почувствовать город изнутри, чтобы вдохнуть его воздух, напитанный многовековой историей 📖, мы пройдет по хронологическому маршруту создания Парижа и прорежем с вами века его преображения.

Начнем мы нашу прогулку 👣 в самом сердце Парижа, на площади возле центральной мэрии Парижа - Hotel de Ville, бывшей знаменитой Гревской площади, потом пройдем на остров 🏝️ Сите, где находится Собор Парижской Богоматери. Мы увидим его издалека, так как собор и территория вокруг него надолго закрыты после трагического пожара, я вам расскажу всю многовековую историю собора и мы представим себе его новое преображение. Мы немного пройдем по средневековым улочкам латинского квартала и зайдем в старую церковь ⛪. Далее наша прогулка будет проходить вдоль набережных Сены, где особенно приятно гулять в хорошую теплую погоду.

Мы увидим городскую мэрию, королевский замок 🏰 Консьержери, ставший впоследствии страшной тюрьмой, Башню Святого Якова, самый старый Новый мост Парижа, впечатлимся величественной архитектурой дворцов Лувр и Пале Руаяль, восхитимся Гранд Опера и Вандомской площадью. Пройдем немного через знаменитый сад Тюэльри который ведет на самую большую площадь Парижа – Согласия. Восхитимся роскошной архитектурой Большого и Малого дворца, Дома Инвалидов, увидим самый великолепный мост Парижа - мост Александра III. Побываем на самом красивом проспекте мира - Елисейских полях, увенчанных знаменитой Триумфальной Аркой. И это далеко не все, что встретиться на нашем пути!

Закончим мы нашу экскурсию ⛳ недалеко от Эйфелевой башни на смотровой площадке с великолепным видом на нее!

Если вы немного устанете - во время нашей экскурсии 🧭 предусмотрена 30 минутная кофе - винная пауза.