Елена проводит ещё 5 экскурсий

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Париж – пересекая столетия. Большая прогулка по Парижу 5 часов

Елена
Елена – Гид из Парижа
Большая увлекательная прогулка 👣 по французской столице.

Мы пройдёмся по Парижу и посмотрим на все самые выдающиеся достопримечательности: Эйфелева башня, Собор Парижской Богоматери, Лувр, Гранд Опера и многое другое.

Мы отправимся по хронологическому маршруту возникновения Парижа и пройдём сквозь века его преображения.

Нас ждут глубины кварталов, где бурлит жизнь французской столицы ⭐️.

Мосты, сады, романтика и архитектура Парижа – всё и сразу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €280 за экскурсию

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Париж – пересекая столетия. Большая прогулка по Парижу 5 часов
Париж – пересекая столетия. Большая прогулка по Парижу 5 часов
Лучший способ узнать город 🏙️ – это обойти как можно большую его часть пешком!
Париж, на самом деле, не такой уж и большой, всего каких - то 100 квадратных километров и все его достопримечательности 🏛️ находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Для того чтобы почувствовать город изнутри, чтобы вдохнуть его воздух, напитанный многовековой историей 📖, мы пройдет по хронологическому маршруту создания Парижа и прорежем с вами века его преображения.
Начнем мы нашу прогулку 👣 в самом сердце Парижа, на площади возле центральной мэрии Парижа - Hotel de Ville, бывшей знаменитой Гревской площади, потом пройдем на остров 🏝️ Сите, где находится Собор Парижской Богоматери. Мы увидим его издалека, так как собор и территория вокруг него надолго закрыты после трагического пожара, я вам расскажу всю многовековую историю собора и мы представим себе его новое преображение. Мы немного пройдем по средневековым улочкам латинского квартала и зайдем в старую церковь ⛪. Далее наша прогулка будет проходить вдоль набережных Сены, где особенно приятно гулять в хорошую теплую погоду.
Мы увидим городскую мэрию, королевский замок 🏰 Консьержери, ставший впоследствии страшной тюрьмой, Башню Святого Якова, самый старый Новый мост Парижа, впечатлимся величественной архитектурой дворцов Лувр и Пале Руаяль, восхитимся Гранд Опера и Вандомской площадью. Пройдем немного через знаменитый сад Тюэльри который ведет на самую большую площадь Парижа – Согласия. Восхитимся роскошной архитектурой Большого и Малого дворца, Дома Инвалидов, увидим самый великолепный мост Парижа - мост Александра III. Побываем на самом красивом проспекте мира - Елисейских полях, увенчанных знаменитой Триумфальной Аркой. И это далеко не все, что встретиться на нашем пути!
Закончим мы нашу экскурсию ⛳ недалеко от Эйфелевой башни на смотровой площадке с великолепным видом на нее!
Если вы немного устанете - во время нашей экскурсии 🧭 предусмотрена 30 минутная кофе - винная пауза.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • еда
  • напитки
Начало
🚩 Возле Собора Парижской Богоматери
Место завершения
🏁 На смотровой площаке возле Эйфелевой башни
Париж – пересекая столетия. Большая прогулка по Парижу 5 часов
Париж – пересекая столетия. Большая прогулка по Парижу 5 часов
Париж – пересекая столетия. Большая прогулка по Парижу 5 часов
Париж – пересекая столетия. Большая прогулка по Парижу 5 часов
Париж – пересекая столетия. Большая прогулка по Парижу 5 часов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена
Елена
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