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Холм Монмартр – гора мучеников и богемы

5
2 отзыва
Елена
Елена – Гид из Парижа
Мы отправляемся на индивидуальную пешеходную экскурсию ⛳ по историческому району, атмосферному Монмартру.

Вы увидите знаменитые кабаре Мулен Руж и Проворный Кролик, место, где жили парижские художники – Бато-Лавуар, посетите старую церковь ⛪ Святого Петра и знаменитую базилику Сакре-Кер.

Я расскажу вам историю 📖 района, легенды и анекдоты, рождённые на Монмартре.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €150 за экскурсию

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Холм Монмартр – гора мучеников и богемы
Холм Монмартр – гора мучеников и богемы

Что вы увидите

  • Сакре-Кер
  • церковь Святого Петра
  • дом певицы Далиды
  • Бато-Лавуар
  • старые мельницы Монмартра
  • человека
  • идущего сквозь стену
  • музей Монмартра
  • кабаре Мулен Руж и Проворный кролик
  • площадь Тертр и многое другое...
У Монмартра давняя история 📖 - уже во 2 веке здесь стоял римский храм Марса, а в 3 веке здесь, по легенде, обезглавили первого епископа Парижа святого Дионисия.
Есть такое выражение – «в Париже больше Монмартра, чем в Монмартре Парижа», - и это абсолютная правда. Небольшая деревенька, присоединенная к Парижу в 1860 году и сейчас совсем не напоминает нам современный город 🏙️. Здесь чарует отдельная атмосфера - соединение спокойной деревенской жизни его коренных обитателей и богемной тусовки конца 19-го века.
Во время нашей прогулки мы увидим с вами все знаковые места Монмартра– знаменитые кабаре Мулен Руж и Проворный Кролик, общежитие былой богемы Монмартра – Бато-Лавуар, старые мельницы и виноградники, особняк, где жила певица Далида, человека, проходящего сквозь стену, знаменитый Розовый дом Утрилло и многое другое… Мы поднимемся с вами на самую высокую точку холма - площадь Тертр, место обитания художников и уютных кафе, в одном их которых по легенде было увековечено русскими солдатами французское слово «бистро», а также посетим старую церковь ⛪ Святого Петра и знаменитую базилику Сакре-Кер.
Я вам расскажу множество историй, легенд и анекдотов, связанных с Монмартром, а завершим мы наш визит на смотровой площадке на вершине холма с великолепным панорамным видом Парижа.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты в музей
  • напитки
  • еда
Начало
🚩 Возле кабаре Мулен Руж у подножия Монмартра
Место завершения
🏁 На смотровой площадке возле Сакре-Кер
Холм Монмартр – гора мучеников и богемы
Холм Монмартр – гора мучеников и богемы
Холм Монмартр – гора мучеников и богемы
Холм Монмартр – гора мучеников и богемы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена
Елена
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2 отзыва оставили туристы

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