У Монмартра давняя история 📖 - уже во 2 веке здесь стоял римский храм Марса, а в 3 веке здесь, по легенде, обезглавили первого епископа Парижа святого Дионисия.

Есть такое выражение – «в Париже больше Монмартра, чем в Монмартре Парижа», - и это абсолютная правда. Небольшая деревенька, присоединенная к Парижу в 1860 году и сейчас совсем не напоминает нам современный город 🏙️. Здесь чарует отдельная атмосфера - соединение спокойной деревенской жизни его коренных обитателей и богемной тусовки конца 19-го века.

Во время нашей прогулки мы увидим с вами все знаковые места Монмартра– знаменитые кабаре Мулен Руж и Проворный Кролик, общежитие былой богемы Монмартра – Бато-Лавуар, старые мельницы и виноградники, особняк, где жила певица Далида, человека, проходящего сквозь стену, знаменитый Розовый дом Утрилло и многое другое… Мы поднимемся с вами на самую высокую точку холма - площадь Тертр, место обитания художников и уютных кафе, в одном их которых по легенде было увековечено русскими солдатами французское слово «бистро», а также посетим старую церковь ⛪ Святого Петра и знаменитую базилику Сакре-Кер.

Я вам расскажу множество историй, легенд и анекдотов, связанных с Монмартром, а завершим мы наш визит на смотровой площадке на вершине холма с великолепным панорамным видом Парижа.