Криста Б. – Гид из Парижа

На 2-х часовой пешеходной экскурсии 🧭 по центру Парижа мы увидим самые красивые 🤩 здания города, включая Дом Инвалидов, Большой и Малый дворцы, прогуляемся по живописным набережным города и Елисейским полям, и наконец, увидим главный символ Парижа — Эйфелеву башню и поднимемся на самый верх.



А во время прогулки вас ждут интересные факты и загадочные тайны о самом романтичном городе в мире.