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Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню

5
11 отзывов
Криста Б.
Криста Б. – Гид из Парижа
На 2-х часовой пешеходной экскурсии 🧭 по центру Парижа мы увидим самые красивые 🤩 здания города, включая Дом Инвалидов, Большой и Малый дворцы, прогуляемся по живописным набережным города и Елисейским полям, и наконец, увидим главный символ Парижа — Эйфелеву башню и поднимемся на самый верх.

А во время прогулки вас ждут интересные факты и загадочные тайны о самом романтичном городе в мире.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €89 за человека

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Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню

Что вы увидите

  • Большие и Малые дворцы
  • Дом Инвалидов
  • Елисейские поля
  • Мост Александра III
  • Набережным Парижа
  • Площадь Согласия
  • Площадка Трокадеро
  • Триумфальная Арка
  • Эйфелева Башня

На 2-х часовой пешеходной экскурсии 🧭 по центру Парижа:

  • Вы увидите Елисейские поля, Площадь Согласия и Триумфальную Арку.
  • Вы узнаете о самых успешных Всемирных выставках, проводимых в Париже и увидите их главные экспонаты.
  • Полюбуетесь Большим и Малым дворцами
  • Прогуляетесь по мосту Александра III и набережным Парижа
  • Окажетесь в настоящем тропическом лесу 🌲 в самом центре города
  • А так же мы поговорим о французской кухне 🥧 и ее традициях.
  • Я раскрою вам секреты Дома Инвалидов и Елисейского дворца
  • Мы обязательно сделаем потрясающие фотографии 📸 со смотровой площадки Трокадеро.
  • А после экскурсии вы совершите подъем на самую известную в мире достопримечательность 🏛️ и визитную карточку Парижа – Эйфелеву Башню. Откуда Вам откроется незабываемый вид на весь город 🏙️ воспоминания останутся с вами навсегда!
Обращаем ваше внимание - билеты 🎫 быстро заканчиваются. Если билетов на выбранное вами время не будет в наличии, мы предложим вам максимально близкую по времени замену
Что входит
  • Услуги гида
  • Билеты на Эйфелеву башню
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 выход N1 из метро Champs Elysees - Clemenceau
Место завершения
🏁 Эйфелева башня
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Криста Б.
Криста Б.
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11 отзывов оставили туристы

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