На 2-х часовой пешеходной экскурсии 🧭 по центру Парижа:
Вы увидите Елисейские поля, Площадь Согласия и Триумфальную Арку.
Вы узнаете о самых успешных Всемирных выставках, проводимых в Париже и увидите их главные экспонаты.
Полюбуетесь Большим и Малым дворцами
Прогуляетесь по мосту Александра III и набережным Парижа
Окажетесь в настоящем тропическом лесу 🌲 в самом центре города
А так же мы поговорим о французской кухне 🥧 и ее традициях.
Я раскрою вам секреты Дома Инвалидов и Елисейского дворца
Мы обязательно сделаем потрясающие фотографии 📸 со смотровой площадки Трокадеро.
А после экскурсии вы совершите подъем на самую известную в мире достопримечательность 🏛️ и визитную карточку Парижа – Эйфелеву Башню. Откуда Вам откроется незабываемый вид на весь город 🏙️ воспоминания останутся с вами навсегда!
Обращаем ваше внимание - билеты 🎫 быстро заканчиваются. Если билетов на выбранное вами время не будет в наличии, мы предложим вам максимально близкую по времени замену
Что входит
Услуги гида
Билеты на Эйфелеву башню
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 выход N1 из метро Champs Elysees - Clemenceau
Место завершения
🏁 Эйфелева башня
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.