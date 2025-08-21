На этой дружеской прогулке вы увидите самые интересные локации этого артистического, романтичного и исторического района — базилику Сакре-Кёр, площадь Тертр, Мулен де ла Галетт и многое другое. Узнаете, почему Монмартр — это колыбель богемы, творческой свободы и экспрессии. А ещё — попробуете десерт макарон в заведении, которое получило государственную премию.
Описание экскурсии
- Базилика Сакре-Кёр — сердце Монмартра на вершине холма, откуда открывается потрясающий вид на весь город
- Площадь Тертр — знаменитая площадь художников, где работают портретисты, карикатуристы и акварелисты
- Музей Монмартра, расположенный в доме, где жили Ренуар и другие художники
- Виноградник Clos Montmartre — единственный в черте города
- Церковь Сен-Пьер-де-Монмартр — одна из старейших в Париже, здесь началась история аббатства Монмартр
- Мулен де ла Галетт — старинная мельница и одноимённый ресторан, где искал вдохновение Ван Гог и не только
А ещё — дегустация миндальных пирожных макарон в самом лучшем месте Парижа. Вы попробуете десерт и станете настоящим экспертом в мире сладостей.
Конечно, на прогулке мы обсудим:
- Золотой век Монмартра, когда здесь творили Пикассо, Утрилло, Модильяни
- Что происходило в кабаре Belle Époque, как родился канкан и кто были его главные звёзды
- Как весёлые вечеринки вдохновляли Ренуара и Тулуз-Лотрека
- Историю виноделия в Париже, праздник сбора урожая, местное вино
- Почему Монмартр считался территорией свободы и дерзости
- Как любовь здесь пронизывает архитектуру и саму атмосферу
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Дегустация макарон включена в стоимость: по 2 шт. на человека. Если у вас есть аллергия, предупредите об этом заранее, пожалуйста
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Anvers
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 14113 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Илья
21 авг 2025
Отличный гид Саша. Приятный и интересный человек и профессионал своего дела. В отзыве снизил бал за то, что организатор не предупредил о смене Гида. Данные экскурсии организует не частный гид, а компания.
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
По следам Амели с Монмартра
Парижская экскурсия по местам фильма «Амели» на Монмартре. Прогулка по культовым местам, включая дом Амели и знаменитую лавку. Ощутите магию Парижа
Начало: У Metro Anvers
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от €240
€300 за всё до 6 чел.
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Монмартр от А до Я
Погрузиться в богатую историю и художественную атмосферу легендарного района Парижа
Начало: У метро Abbesses
Завтра в 10:30
14 ноя в 13:30
€36
€40 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
Прогулка по Монмартру с его богемной атмосферой и легендарными художниками. Узнайте о жизни Ван Гога, Пикассо и других мастеров
Начало: У церкви Сен-Пьер-де-Монмартр
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 10 чел.