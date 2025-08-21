На этой дружеской прогулке вы увидите самые интересные локации этого артистического, романтичного и исторического района — базилику Сакре-Кёр, площадь Тертр, Мулен де ла Галетт и многое другое. Узнаете, почему Монмартр — это колыбель богемы, творческой свободы и экспрессии. А ещё — попробуете десерт макарон в заведении, которое получило государственную премию.

за 1–3 человек или €50 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Базилика Сакре-Кёр — сердце Монмартра на вершине холма, откуда открывается потрясающий вид на весь город

Площадь Тертр — знаменитая площадь художников, где работают портретисты, карикатуристы и акварелисты

Музей Монмартра, расположенный в доме, где жили Ренуар и другие художники

Виноградник Clos Montmartre — единственный в черте города

Церковь Сен-Пьер-де-Монмартр — одна из старейших в Париже, здесь началась история аббатства Монмартр

Мулен де ла Галетт — старинная мельница и одноимённый ресторан, где искал вдохновение Ван Гог и не только

А ещё — дегустация миндальных пирожных макарон в самом лучшем месте Парижа. Вы попробуете десерт и станете настоящим экспертом в мире сладостей.

Конечно, на прогулке мы обсудим:

Золотой век Монмартра, когда здесь творили Пикассо, Утрилло, Модильяни

Что происходило в кабаре Belle Époque, как родился канкан и кто были его главные звёзды

Как весёлые вечеринки вдохновляли Ренуара и Тулуз-Лотрека

Историю виноделия в Париже, праздник сбора урожая, местное вино

Почему Монмартр считался территорией свободы и дерзости

Как любовь здесь пронизывает архитектуру и саму атмосферу

И многое-многое другое!

Организационные детали