Велопрогулка по Страсбургу: три района, 600 км велодорожек Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса €190 за всё до 4 чел. Индивидуальная экскурсия по старому и новому Страсбургу Прогулка по историческим кварталам и современным районам Страсбурга с увлекательными рассказами о городе и его жителях €140 за всё до 8 чел. Индивидуальная экскурсия по винным дорогам Эльзаса Эльзас - это контрасты культур и традиций. Путешествие по винной дороге с дегустацией и экскурсиями по средневековым деревням €348 за всё до 3 чел.

