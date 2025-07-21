Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Прогулка по Берлину, раскрывающая тайны прошлого и настоящего. Откройте для себя город через его знаковые места и истории
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€30 за человека
Билеты
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€30 за билет
Индивидуальная
до 8 чел.
Прочувствовать характер Берлина
Погрузитесь в атмосферу Берлина, где история встречается с современностью. Узнайте, почему город называют «Афины на Шпрее»
Начало: Рядом с телебашней
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По обе стороны баррикад: прогулка по Берлину
Погрузитесь в историю Берлина, посетив ключевые достопримечательности. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны и узнать его тайны
Сегодня в 11:00
12 янв в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€149 за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Влюбиться в Берлин за один день
Прикоснуться к истории Гогенцоллернов и увидеть творения талантливых архитекторов и скульпторов
Начало: Рядом с Берлинским собором
20 дек в 16:00
21 дек в 16:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 июля 2025Посетила экскурсию «Влюбиться в Берлин за 1 день» с гидом Марией. Очень понравилась подача материала, содержание рассказа об истории Германии
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Фридрихсвердерская церковь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Берлину в декабре 2025
Сейчас в Берлине в категории "Фридрихсвердерская церковь" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 149. Туристы уже оставили гидам 472 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Фридрихсвердерская церковь», 472 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль