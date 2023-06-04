Индивидуальная
до 4 чел.
По Берлину на велосипеде
Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом
Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße
30 июн в 10:00
2 июл в 10:00
€149 за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
По центру Берлина в тени старых лип - в компании мобильного гида
Пройти главной улице - Унтер-ден-Линден - и познакомиться историей города в формате квеста
Начало: У Бранденбургских ворот
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены
Начало: На Potsdamer Platz, 2
3 июл в 09:00
15 июл в 09:00
€183 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKilpiäinen4 июня 2023Проехав вместе с Марией по Берлину на велосипедах и послушав увлекательный рассказ об исторических местах этого интересного города, у нас
- JJekaterina8 июня 2022Отличная экскурсия. Огромное спасибо нашему гиду Марии, открыла нам Берлин с совершенно необычной стороны, показала все знаковые места, посоветовала где
- DDmitrijev5 июля 2019Интересная экскурсия, гид отличный.
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Активности»
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Сейчас в Берлине в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 183. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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