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Активности – экскурсии в Берлине

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Берлине на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
По Берлину на велосипеде
На велосипеде
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Берлину на велосипеде
Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом
Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße
30 июн в 10:00
2 июл в 10:00
€149 за всё до 4 чел.
По центру Берлина в тени старых лип - в компании мобильного гида
Пешая
2.5 часа
Квест
до 5 чел.
По центру Берлина в тени старых лип - в компании мобильного гида
Пройти главной улице - Унтер-ден-Линден - и познакомиться историей города в формате квеста
Начало: У Бранденбургских ворот
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за всё до 5 чел.
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
На велосипеде
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены
Начало: На Potsdamer Platz, 2
3 июл в 09:00
15 июл в 09:00
€183 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kilpiäinen
    4 июня 2023
    По Берлину на велосипеде
    Проехав вместе с Марией по Берлину на велосипедах и послушав увлекательный рассказ об исторических местах этого интересного города, у нас
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    сразу возникло желание повторить поездку и снова арендовать велосипеды, проехать опять по маршруту, меняя его по нашему усмотрению, и исколесить весь город, ведь пешком далеко не уйдёшь! Мария нам дала ценные советы, куда сходить, что посмотреть и что попробовать, ей огромное спасибо за экскурсию 😊

  • J
    Jekaterina
    8 июня 2022
    По Берлину на велосипеде
    Отличная экскурсия. Огромное спасибо нашему гиду Марии, открыла нам Берлин с совершенно необычной стороны, показала все знаковые места, посоветовала где
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    можно поесть и провести время вечером. Экскурсия очень интересная, насыщенная, познавательная. Мы обязательно вернёмся Для поездки на велосипеде вам понадобится средний уровень подготовки, бутылка воды и солнцезащитный крем в солнечную погоду.

  • D
    Dmitrijev
    5 июля 2019
    По Берлину на велосипеде
    Интересная экскурсия, гид отличный.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Берлину на велосипеде
  2. По центру Берлина в тени старых лип - в компании мобильного гида
  3. Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Бранденбургские ворота
  2. Рейхстаг
  3. Берлинская стена
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Берлинский кафедральный собор
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Площадь Жандарменмаркт
  9. Улица Унтер-ден-Линден
  10. Хакские Дворы
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2025
Сейчас в Берлине в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 183. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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