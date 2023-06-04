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сразу возникло желание повторить поездку и снова арендовать велосипеды, проехать опять по маршруту, меняя его по нашему усмотрению, и исколесить весь город, ведь пешком далеко не уйдёшь! Мария нам дала ценные советы, куда сходить, что посмотреть и что попробовать, ей огромное спасибо за экскурсию 😊