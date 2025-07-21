Индивидуальная
до 3 чел.
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По обе стороны баррикад: прогулка по Берлину
Погрузитесь в историю Берлина, посетив ключевые достопримечательности. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны и узнать его тайны
Сегодня в 11:00
12 янв в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€149 за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Влюбиться в Берлин за один день
Прикоснуться к истории Гогенцоллернов и увидеть творения талантливых архитекторов и скульпторов
Начало: Рядом с Берлинским собором
20 дек в 16:00
21 дек в 16:00
€35 за человека
Квест
до 5 чел.
По центру Берлина в тени старых лип
Увлекательный квест по центральной улице Берлина, где история оживает. Исследуйте Унтер-ден-Линден с мобильным гидом, открывая тайны прошлого
Начало: У Бранденбургских ворот
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 июля 2025Посетила экскурсию «Влюбиться в Берлин за 1 день» с гидом Марией. Очень понравилась подача материала, содержание рассказа об истории Германии
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Конная статуя Фридриха Великого»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Берлину в декабре 2025
Сейчас в Берлине в категории "Конная статуя Фридриха Великого" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 20 до 240. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Конная статуя Фридриха Великого», 141 ⭐ отзыв, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль