Конная статуя Фридриха Великого – экскурсии в Берлине

Найдено 5 экскурсий в категории «Конная статуя Фридриха Великого» в Берлине на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Все грани Берлина за один день
На машине
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€240 за всё до 3 чел.
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
Пешая
3 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По обе стороны баррикад: прогулка по Берлину
Погрузитесь в историю Берлина, посетив ключевые достопримечательности. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны и узнать его тайны
Сегодня в 11:00
12 янв в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Другой Берлин
Пешая
3.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€149 за всё до 8 чел.
Влюбиться в Берлин за один день
Пешая
2 часа
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Влюбиться в Берлин за один день
Прикоснуться к истории Гогенцоллернов и увидеть творения талантливых архитекторов и скульпторов
Начало: Рядом с Берлинским собором
20 дек в 16:00
21 дек в 16:00
€35 за человека
По центру Берлина в тени старых лип - в компании мобильного гида
Пешая
2.5 часа
Квест
до 5 чел.
По центру Берлина в тени старых лип
Увлекательный квест по центральной улице Берлина, где история оживает. Исследуйте Унтер-ден-Линден с мобильным гидом, открывая тайны прошлого
Начало: У Бранденбургских ворот
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 июля 2025
    Влюбиться в Берлин за один день
    Посетила экскурсию «Влюбиться в Берлин за 1 день» с гидом Марией. Очень понравилась подача материала, содержание рассказа об истории Германии
    читать дальше

    и о достопримечательностях по нашему маршруту. Мария дополнила свой рассказ историческими фотографиями на Ipad, что позволило еще больше погрузиться в историю. Очень рекомендую эту экскурсию, особенно для первого знакомства с Берлином.

