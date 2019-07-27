Мои заказы

Колонна Победы – экскурсии в Берлине

Найдено 4 экскурсии в категории «Колонна Победы» в Берлине на русском языке, цены от €96, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Все грани Берлина за один день
На машине
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€240 за всё до 3 чел.
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
Пешая
3 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По обе стороны баррикад: прогулка по Берлину
Погрузитесь в историю Берлина, посетив ключевые достопримечательности. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны и узнать его тайны
Сегодня в 11:00
12 янв в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Фотосессия в центре Берлина
Пешая
2 часа
59 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в центре Берлина
Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€135 за всё до 5 чел.
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
На велосипеде
3 часа
-
20%
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
Приглашаем на уникальную велопрогулку по Большому Тиргартену, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от ренессанса до постмодернизма
Начало: На площади Hardenbergplatz
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €96€120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    27 июля 2019
    Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
    Экскурсия понравилась. Игорь очень понятно и адаптированно под нас рассказывал, делал акценты на важных моментах,останавливался по запросам. Рекомендую!
  • А
    Александр
    31 марта 2019
    Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
    Я много закалывал экскурсии через трипстер и могу точно сказать, что Игорь один из лучших гидов с которым я сталкивался.
    Экскурсовод
    читать дальше

    не только отлично знает материал, но и может его подать живо и интересно, заинтересован чтобы его услышали и поняли, фанат своего дела.
    Так что всем любителям велосипедов и тем кто действительно хочет прочувствовать город (а не просто услышать дату постройки зданий и архитекторов, как это часто бывает) - рекомендую!

  • А
    Артур
    28 сентября 2018
    Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
    Мы на месте уже решили коллективно сменить маршрут на «Западный Берлин».
    Было очень познавательно и интересно, первый раз в Берлине - очень много узнали.
    Экскурсовод Игорь - молодец!
  • Н
    Наталья
    28 сентября 2018
    Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
    Даже проливной дождь не смог испортить впечатления о Берлине! Интересный формат экскурсии позволяет увидеть как можно больше, заехать в те уголки, куда обычные туристы не добираются, почувствовать себя обычным берлинцем на велопрогулке в этом чудесном парке.
  • А
    Анна
    22 сентября 2018
    Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
    Попасть в "руки" Игоря - большая удача! Поездка и сопровождение - выше всех похвал! Гид очень тонко чувствует аудиторию и
    читать дальше

    готов рассказать то, что ей интересно. Понравилось, что Игорь очень увлечён своей темой и может подстроится под настроение и обстоятельства. Нашу экскурсию не могли никак закончить, остановил только физический голод участников)) Отсюда вывод: езжайте без раздумий на велопрогулку с Игорем и узнаете невероятное количество эксклюзивной, грамотно поданой информации о тайнах Тиргартена и о жизни в Берлине!

