Индивидуальная
до 3 чел.
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По обе стороны баррикад: прогулка по Берлину
Погрузитесь в историю Берлина, посетив ключевые достопримечательности. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны и узнать его тайны
Сегодня в 11:00
12 янв в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в центре Берлина
Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€135 за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
Приглашаем на уникальную велопрогулку по Большому Тиргартену, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от ренессанса до постмодернизма
Начало: На площади Hardenbergplatz
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €96
€120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 июля 2019Экскурсия понравилась. Игорь очень понятно и адаптированно под нас рассказывал, делал акценты на важных моментах,останавливался по запросам. Рекомендую!
- ААлександр31 марта 2019Я много закалывал экскурсии через трипстер и могу точно сказать, что Игорь один из лучших гидов с которым я сталкивался.
Экскурсовод
- ААртур28 сентября 2018Мы на месте уже решили коллективно сменить маршрут на «Западный Берлин».
Было очень познавательно и интересно, первый раз в Берлине - очень много узнали.
Экскурсовод Игорь - молодец!
- ННаталья28 сентября 2018Даже проливной дождь не смог испортить впечатления о Берлине! Интересный формат экскурсии позволяет увидеть как можно больше, заехать в те уголки, куда обычные туристы не добираются, почувствовать себя обычным берлинцем на велопрогулке в этом чудесном парке.
- ААнна22 сентября 2018Попасть в "руки" Игоря - большая удача! Поездка и сопровождение - выше всех похвал! Гид очень тонко чувствует аудиторию и
