Индивидуальная
до 6 чел.
По обе стороны баррикад: прогулка по Берлину
Погрузитесь в историю Берлина, посетив ключевые достопримечательности. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны и узнать его тайны
Сегодня в 11:00
12 янв в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в центре Берлина
Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Архитектура и история нацистского Берлина
Погрузитесь в историю нацистского Берлина, посетив ключевые места эпохи Третьего рейха в компании опытного гида
Начало: У здания Рейхстага - Platz der Republik 1
Сегодня в 11:00
12 янв в 10:00
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Берлину на автомобиле
Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно
€240 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения13 ноября 2025Нам очень понравилась экскурсия с Лизой, пазл начал складываться, потому что без экскурсии, без живого общения, без вопросов и ответов
- ББекхан9 ноября 2025Замечательная экскурсия с замечательным гидом. Все прошло отлично. Однозначно рекомендую.
- ШШишкарева4 ноября 2025Прекрасный человек и профессиональный гид Лиза очень интересно и поэтапно рассказала про третий рейх. Очень рада, что выбрала эту экскурсию
- ААнна4 ноября 2025Экскурсия нам всем (взрослым и подросткам) очень понравилась! Лиза провела ее интересно и с большой любовью к городу и его истории. Эта прогулка стала одним из ярких воспоминаний о поездке в Берлин. Рекомендуем!
- ААлексей28 октября 2025Лиза просто супер! Абсолютное знание истории, событий, лиц, фактов и философии! Тем, кто хочет узнать больше, чем рассказывали в учебниках - вам сюда.
Спасибо огромное за прекрасный день!!
- ППавел24 октября 2025Это не просто экскурсия, а настоящее, личное открытие Берлина!
Наш гид Лиза — настоящий энтузиаст, который показал другой Берлин. Маршрут был идеально спланирован под наши интересы, истории — глубокие и захватывающие, а атмосфера — невероятно теплая.
Однозначно рекомендую!
- ААрина19 октября 2025Интересная экскурсия, которая превзошла ожидания. Лиза - невероятная, ответила на все вопросы, хорошо разбирается в теме, очень увлекает ее рассказ. Определенно рекомендую!
- ЕЕкатерина18 октября 2025Всем доброго дня.
Вчера гуляли с Лизой на экскурсии «Нацистский Берлин» и остались очень довольны. Лиза - компетентный специалист, грамотный рассказчик,
- ТТатьяна17 октября 2025Экскурсия по Берлину прошла просто великолепно! Лиза — замечательный гид: рассказывала интересно, с юмором и знанием дела. Благодаря ей город открылся с совершенно другой стороны. Спасибо за прекрасное путешествие по Берлину!
- ААлексей9 июля 2025Лиза прекрасна! Провела с нами два великолепных дня, в течение которых мы смогли открыть для себя в Берлин с его лучшей стороны)
- ВВиктория1 апреля 2025Лиза встретила нас на вокзале Берлина, быстро сориентировала на местности. Прекрасный красивый русский язык, глубокие знания, интересные исторические зарисовки, рассказ
- ККсения16 февраля 2025Лиза - обаятельный и интересный рассказчик, мы были захвачены экскурсией даже в лютый холод. Хотя и погоду Лиза учитывала, стараясь рассказывать большую часть материала в тематических объектах с отоплением.
Смело рекомендуем)
- ААлександра23 сентября 2024Мы очень благодарны гиду Лизе. Это было отличное времяпрепровождение. Нас было двое и мы были очень ограничены во времени, у
- ЖЖан4 мая 2024Просто отличный гид. Как говорится - гид от Бога! С прекрасными знаниями, с чувством юмора. Время пролетело невероятно быстро. Время не засекает, от себя добавила не мало времени. Огромное СПАСИБО! Всем рекомендуем!
- SSkakun27 февраля 2024Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод, знает ответы на все вопросы и даже больше) Время пролетело незаметно, настоятельно рекомендую посетить!
- ДДмитрий20 января 2024Лиза великолепна!!! Спасибо!!!
- УУльяна19 декабря 2023Мы очень благодарны Лизе, что она развернула для нас потрясающее путешествие! 3 часа прошли как 15 минут: настолько было интересно
- ННаталья18 ноября 2022Пишу теплые слова благодарности гиду Елизавете. Прекрасный рассказчик, она сумела "сгладить" серьезность и трагизм темы, при том не умалив ее
- ААркадий4 октября 2022Спасибо за великолепную экскурсию. Лиза- эрудированный, умный, обходительный и очень увлеченный экскурсовод. Где надо, может пошутить, а где-то быть очень
