Трептов-парк – экскурсии в Берлине

Найдено 4 экскурсии в категории «Трептов-парк» в Берлине на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
Пешая
3 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По обе стороны баррикад: прогулка по Берлину
Погрузитесь в историю Берлина, посетив ключевые достопримечательности. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны и узнать его тайны
Сегодня в 11:00
12 янв в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Фотосессия в центре Берлина
Пешая
2 часа
59 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в центре Берлина
Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€135 за всё до 5 чел.
Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Архитектура и история нацистского Берлина
Погрузитесь в историю нацистского Берлина, посетив ключевые места эпохи Третьего рейха в компании опытного гида
Начало: У здания Рейхстага - Platz der Republik 1
Сегодня в 11:00
12 янв в 10:00
€110 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Берлину на автомобиле
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Берлину на автомобиле
Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно
€240 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    13 ноября 2025
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Нам очень понравилась экскурсия с Лизой, пазл начал складываться, потому что без экскурсии, без живого общения, без вопросов и ответов
    на них очень сложно собрать все события в единое действо. Лиза прекрасный человек, легкая в общении, приятная) особенно ценно, что экскурсовод не только проводит экскурсию, но и направляет подсказывает по каким-то местам в городе, маршрутам, заведениям помимо экскурсии, отправила нам список фильмов по теме нашей экскурсии, подсказала, с какого вокзала отправляться в Дрезден, рассказала, что 5€ это залог за кружку глинтвейна))) такие мелочи очень ценны! Чувствуется, что человек делает своё дело с душой.
    Лиза, спасибо большое еще раз!!!

  • Б
    Бекхан
    9 ноября 2025
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Замечательная экскурсия с замечательным гидом. Все прошло отлично. Однозначно рекомендую.
  • Ш
    Шишкарева
    4 ноября 2025
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Прекрасный человек и профессиональный гид Лиза очень интересно и поэтапно рассказала про третий рейх. Очень рада, что выбрала эту экскурсию
    и этого гида, у меня возникло ощущение наполненности, закрыты все мои вопросы по этой теме! Очень рекомендую!
    Дети подростки вначале не хотели приходить на экскурсию, но после были рады, что пришли, Лиза смогла их заинтересовать и привлечь внимание

  • А
    Анна
    4 ноября 2025
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Экскурсия нам всем (взрослым и подросткам) очень понравилась! Лиза провела ее интересно и с большой любовью к городу и его истории. Эта прогулка стала одним из ярких воспоминаний о поездке в Берлин. Рекомендуем!
  • А
    Алексей
    28 октября 2025
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Лиза просто супер! Абсолютное знание истории, событий, лиц, фактов и философии! Тем, кто хочет узнать больше, чем рассказывали в учебниках - вам сюда.
    Спасибо огромное за прекрасный день!!
  • П
    Павел
    24 октября 2025
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Это не просто экскурсия, а настоящее, личное открытие Берлина!

    Наш гид Лиза — настоящий энтузиаст, который показал другой Берлин. Маршрут был идеально спланирован под наши интересы, истории — глубокие и захватывающие, а атмосфера — невероятно теплая.
    Однозначно рекомендую!
  • А
    Арина
    19 октября 2025
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Интересная экскурсия, которая превзошла ожидания. Лиза - невероятная, ответила на все вопросы, хорошо разбирается в теме, очень увлекает ее рассказ. Определенно рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    18 октября 2025
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Всем доброго дня.
    Вчера гуляли с Лизой на экскурсии «Нацистский Берлин» и остались очень довольны. Лиза - компетентный специалист, грамотный рассказчик,
    приятный человек. Видно, что подходит к делу с душой, отвечает на все вопросы, проводит экскурсию в нашем темпе, относится с заботой к каждому участнику. Нам очень понравилось содержание и охват экскурсии.
    Большое спасибо!

  • Т
    Татьяна
    17 октября 2025
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Экскурсия по Берлину прошла просто великолепно! Лиза — замечательный гид: рассказывала интересно, с юмором и знанием дела. Благодаря ей город открылся с совершенно другой стороны. Спасибо за прекрасное путешествие по Берлину!
  • А
    Алексей
    9 июля 2025
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Лиза прекрасна! Провела с нами два великолепных дня, в течение которых мы смогли открыть для себя в Берлин с его лучшей стороны)
  • В
    Виктория
    1 апреля 2025
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Лиза встретила нас на вокзале Берлина, быстро сориентировала на местности. Прекрасный красивый русский язык, глубокие знания, интересные исторические зарисовки, рассказ
    про современность Германии и удивительная тактичность и доброжелательность. Время пролетело незаметно (только потом поняли, что вместо двух оговоренных часов провели с Лизой три). Огромная благодарность и самые искренние рекомендации с нашей стороны. Спасибо!

  • К
    Ксения
    16 февраля 2025
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Лиза - обаятельный и интересный рассказчик, мы были захвачены экскурсией даже в лютый холод. Хотя и погоду Лиза учитывала, стараясь рассказывать большую часть материала в тематических объектах с отоплением.
    Смело рекомендуем)
  • А
    Александра
    23 сентября 2024
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Мы очень благодарны гиду Лизе. Это было отличное времяпрепровождение. Нас было двое и мы были очень ограничены во времени, у
    нас был всего один день. Я обратилась к Лизе с запросом индивидуальной экскурсии на 2-2,5 часа, которая бы объединила 2 ее экскурсии, представленные на сайте. Лиза пошла нам навстречу! За это мы ей очень благодарны. Мы сразу заметили, как она любит свое дело, свой город, видит его «больные места». Время пролетело незаметно. Она, без оглядки на время, провела с нами 3,5 часа!! Увлекательно. Легко! Это был наш первый опыт индивидуальных экскурсий и сразу такой удачный! Будем рекомендовать Лизу обязательно.
    Наш Берлин всегда будет связан с первым визитом и с вашим именем, Лиза!

  • Ж
    Жан
    4 мая 2024
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Просто отличный гид. Как говорится - гид от Бога! С прекрасными знаниями, с чувством юмора. Время пролетело невероятно быстро. Время не засекает, от себя добавила не мало времени. Огромное СПАСИБО! Всем рекомендуем!
  • S
    Skakun
    27 февраля 2024
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод, знает ответы на все вопросы и даже больше) Время пролетело незаметно, настоятельно рекомендую посетить!
  • Д
    Дмитрий
    20 января 2024
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Лиза великолепна!!! Спасибо!!!
  • У
    Ульяна
    19 декабря 2023
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Мы очень благодарны Лизе, что она развернула для нас потрясающее путешествие! 3 часа прошли как 15 минут: настолько было интересно
    и динамично! Мы увидели новые, скрытые от глаз, достопримечательности. Несмотря на то, что шёл дождь, экскурсия была максимально комфортной! Будем всем рекомендовать эту программу и гида!

  • Н
    Наталья
    18 ноября 2022
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Пишу теплые слова благодарности гиду Елизавете. Прекрасный рассказчик, она сумела "сгладить" серьезность и трагизм темы, при том не умалив ее
    серьезности. Очень интересный маршрут -переплетение новейшей истории и событий Второй мировой войны, приоткрытие завесы над будничной жизнью берлинского университета (сын будущий студент) и грандиозные виды с высоты смотровой площадки Берлинского Дворца, тишина и молчание Мемориала жертвам Холокоста и галдящая на разных языках площадка перед Рейхстагом… Было очень интересно, не было перегруженности датами и цифрами, информация подавалась через привязку к зданиям, фотографиям, общеизвестным фактам, при этом дополняя и детализируя! Елизавета эрудированный человек, обсудили соврешенно разные темы, на все наши вопросы отвечала подробно и со знанием. Отдельная благодарность за помощь в освоении метро, успели в последние часы своей поездки получить представление:)

  • А
    Аркадий
    4 октября 2022
    Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
    Спасибо за великолепную экскурсию. Лиза- эрудированный, умный, обходительный и очень увлеченный экскурсовод. Где надо, может пошутить, а где-то быть очень
    серьёзной.
    После экскурсии хочется продолжить изучать Берлин и немецкую культуру, понимая, что 12 лет нацизма-это далеко не все, что происходило в длинной истории этого прекрасного города.

