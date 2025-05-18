Индивидуальная
до 3 чел.
История и современные реалии Берлина
О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии
Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
€147 за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Влюбиться в Берлин за один день
Прикоснуться к истории Гогенцоллернов и увидеть творения талантливых архитекторов и скульпторов
Начало: Рядом с Берлинским собором
25 июл в 16:00
26 июл в 16:00
€25 за человека
Квест
до 5 чел.
По центру Берлина в тени старых лип
Увлекательный квест по центральной улице Берлина, где история оживает. Исследуйте Унтер-ден-Линден с мобильным гидом, открывая тайны прошлого
Начало: У Бранденбургских ворот
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€20 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий18 мая 2025Прекрасная экскурсия от увлеченного человека)) Рекомендую))
- РРина23 февраля 2025Были на экскурсии с Александром Прекрасное знание материала. Время пролетело незаметно В конце получили в качестве бонуса информацию,которая не входила в план экскурсии. Спасибо.
- ЮЮлия16 февраля 2025Хорошая обзорная экскурсия для первого знакомства с городом, доброжелательный гид, не скучно и познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Нойе Вахе»
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Сколько стоит экскурсия по Берлину в июле 2025
Сейчас в Берлине в категории "Нойе Вахе" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 147. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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