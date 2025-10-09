Индивидуальная
до 8 чел.
Берлин глазами берлинцев
Почувствуйте Берлин изнутри, прогуливаясь по его знаковым местам и слушая истории, которые знают только местные жители
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€199 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Пивная прогулка в Берлине
Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst
Начало: Станции метро: Gleisdreieck
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€147 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Берлинские дворики: прогулка по историческим переулкам
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческим дворикам Берлина, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе метро Rosa-Luxembourg-Platz (линия U2)
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пряничный Люнебург: прогулка по сказке
Люнебург, словно старинная книга, сохранил свою средневековую красоту. Прогулка по пряничным улицам и история о том, как соль и торговля сделали его богатым
13 окт в 08:00
14 окт в 08:00
от €220 за всё до 10 чел.
