Река Шпрее – экскурсии в Берлине

Найдено 6 экскурсий в категории «Река Шпрее» в Берлине на русском языке, цены от €70, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Два Берлина» на велосипеде
🚲 На велосипеде
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
46 отзывов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
от 15098 за всё до 6 чел.
Берлин глазами берлинцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Берлин глазами берлинцев
Увидеть город парадным и обыденным, узнать секреты столицы и понять чувство юмора местных
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
139 за всё до 8 чел.
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 8270 за всё до 8 чел.
Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Берлин: путешествие от столицы Пруссии до европейского мегаполиса
Погрузитесь в уникальное путешествие по Берлину, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя город, пересекая его с запада на восток
Начало: На Жандарменмаркт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
115 за всё до 20 чел.
Берлин: микс старого и нового
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Берлин: гармония истории и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств
Начало: на площади Жандарменмаркт
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
190 за всё до 4 чел.
Другой Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
149 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    19 мая 2024
    Берлин: микс старого и нового
    Гид Леля отлично провела экскурсию, все было очень интересно, а 3,5 часа настолько быстро пролетели, что даже не заметил
  • П
    Павел
    17 апреля 2024
    «Два Берлина» на велосипеде
    Спасибо Игорю за очень содержательную и интересную экскурсию по Берлину! Этот трип помог мне понять и влюбиться в Берлин с первого взгляда! Татьяна из г. Тулы (Россия) и Павел из Амстердама.
  • Л
    Лиза
    17 апреля 2024
    Берлин: микс старого и нового
    Благодаря Леле, ее манере общения и чудесно подготовленному нестандартному экскурсу мы прямо в начале нашего визита в Берлин смогли "войти в ту дверь";) и словить правильный вайб, что привело к чудесному четырехдневному пребыванию в такой разноликой столице. Спасибо!
  • N
    Natallia
    14 марта 2024
    «Два Берлина» на велосипеде
    Лучшая экскурсия в моей жизни. Количество интереснейшей информации просто зашкаливает. Я знаю, к кому мы обратимся в следующий раз когда мы будем в Берлине. Будем всем друзьям рассказывать теперь!
  • A
    Agata
    5 марта 2024
    «Два Берлина» на велосипеде
    Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но благодаря Игорю мое мнение
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    полностью переменилось! Открыла для себя Берлин и ВЛЮБИЛАСЬ бесповоротно! Оказалось он такой разный, красивый, с кучей истории! Игорь просто дал ключ к городу! Захотелось даже прочитать какие-то книги с иллюстрациями про город. Экскурсия очень долгая, но на велосипеде всего 14 км, чистой езды 1 час и 20 минут. Скорее тут велосипед нужен чтобы охватить сразу и много. Сам Игорь роскошно эрудированный экскурсовод, знает все и даже больше. Четко поставленная речь и огромная база знаний не только прошлого, но и настоящего. Очень советую экскурсию всем, кто не понимает Берлин и хочет наконец-то его раскрыть для себя!

    Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но
  • И
    Инесса
    10 октября 2023
    Другой Берлин
    Это была очень интересная прогулка, действительно, по Другому Берлину! Мария провела экскурсию очень легко и в то же время рассказала
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    много интересного. Особенно меня поразили история и вид Хакских дворов, которые представляют собой самый настоящий Artmuseum под открытым небом. К сожалению, сильный и холодный дождь подпортил нам концовку экскурсии, но я была просто поражена нескончаемым позитивом и душевной добротой Марии, которая откликалась на все мои просьбы, за что я бесконечно ей благодарна. Еще раз спасибо, Мария! От всей души рекомендую всем эту удивительную экскурсию.

  • Н
    Наталия
    6 сентября 2023
    «Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
    Экскурсия понравилась. Игорь обладает высокой степенью знаний как об исторических событиях так и о современной жизни Берлина и Германии в целом. Было интересно и познавательно. Экскурсия продлилась дольше чем было запланировано. Рекомендуем!
  • И
    Иван
    21 августа 2023
    «Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
    Эта экскурсия была первой, индивидуальной, которую мы заказывали в жизни!) и нам понравилось, даже очень!!! Игорь это непросто экскурсовод, это
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    настоящий профессионал своего дела, знает все и вся, подкован во всех нюансах и вопросах, все что получили, уверен, мы не найдём ни в одном учебнике! Он знает Берлин весь, каждое здание, что с ним связано, кто там жил и интереснейшие истории. А ещё плюс этой экскурсии так это больший объём получаемой информации за то же время, пешком столько не обойдёшь! Спасибо!)

  • Ю
    Юрий
    6 мая 2023
    Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
    Большое спасибо за отличную экскурсию! «Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя». Хочется отметить что: 1. Экскурсия наполнена материалом, который отлично
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    раскрывает данную тему и даже с избытком в выделенное для экскурсии время. Представляется, что труднейшая задача выразить суть исторического развития живого города от 16 века до 21 выполнена в данном контексте отлично. 2. Речь автора - яркая, выразительная, наполненная интереснейшими и новыми для нас историческими деталями. 3. Эксурсия пронизана любовью и позитивным отношением автора к Берлину. 4. При этом адекватно отражены как негативные так и позитивные страницы истории города, как живого организма, но повторимся - в весьма в позитивном контексте. 5. Для нас это был первый и весьма позитивный опыт экскурсии с велорикшей. Велорикша с его юркостью и экологичностью очень удачно помог совершить пространственно -временное историческое путешествие с близким подходом к самым интересным и характерным достопримечательностям великого города Разбираясь как поместить данный отзыв на сайт, мы с удивлением прочитали отзыв: «Виктор 15 апреля 2023 Опыт: 4 экскурсии Берлин разделённый. Судьба поколения Автор отзыва- Виктор.» Детально полемизировать с автором данного отзыва мы не можем, т. к. на упомянутой Виктором экскурсии мы не присутствовали, и кроме того тема нашей экскурсия была другой. Однако фраза «Достаточно интересный маршрут и на этом, к сожалению, все.» вызывает недоумение по поводу объективности Виктора. Представляется сомнительным, что Лазарь (экскурсовод), продемонстрировавший на нашей экскурсии глубокую любовь к Берлину, а также отличные знания и высокий проффесионализм, мог столь бездарно потратить экскурсионное время, как утверждается в отзыве Виктора. Уважаемый Лазарь БОЛЬШОЕ СПАСИБО за высокопроффесиональную экскурсию! Юрий и Светлана

  • Е
    Евгения
    3 февраля 2023
    Берлин глазами берлинцев
    Нам очень понравилась экскурсия, очень содержательная, помогла нам открыть для себя Берлин по новому. Юля очень приятная девушка, рассказала нам много всего интересного!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Река Шпрее»

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  1. «Два Берлина» на велосипеде
  2. Берлин глазами берлинцев
  3. «Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
  4. Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
  5. Берлин: микс старого и нового
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
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