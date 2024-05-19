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раскрывает данную тему и даже с избытком в выделенное для экскурсии время. Представляется, что труднейшая задача выразить суть исторического развития живого города от 16 века до 21 выполнена в данном контексте отлично. 2. Речь автора - яркая, выразительная, наполненная интереснейшими и новыми для нас историческими деталями. 3. Эксурсия пронизана любовью и позитивным отношением автора к Берлину. 4. При этом адекватно отражены как негативные так и позитивные страницы истории города, как живого организма, но повторимся - в весьма в позитивном контексте. 5. Для нас это был первый и весьма позитивный опыт экскурсии с велорикшей. Велорикша с его юркостью и экологичностью очень удачно помог совершить пространственно -временное историческое путешествие с близким подходом к самым интересным и характерным достопримечательностям великого города Разбираясь как поместить данный отзыв на сайт, мы с удивлением прочитали отзыв: «Виктор 15 апреля 2023 Опыт: 4 экскурсии Берлин разделённый. Судьба поколения Автор отзыва- Виктор.» Детально полемизировать с автором данного отзыва мы не можем, т. к. на упомянутой Виктором экскурсии мы не присутствовали, и кроме того тема нашей экскурсия была другой. Однако фраза «Достаточно интересный маршрут и на этом, к сожалению, все.» вызывает недоумение по поводу объективности Виктора. Представляется сомнительным, что Лазарь (экскурсовод), продемонстрировавший на нашей экскурсии глубокую любовь к Берлину, а также отличные знания и высокий проффесионализм, мог столь бездарно потратить экскурсионное время, как утверждается в отзыве Виктора. Уважаемый Лазарь БОЛЬШОЕ СПАСИБО за высокопроффесиональную экскурсию! Юрий и Светлана