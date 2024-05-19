1 чел.
По популярности
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
от 150€98 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин глазами берлинцев
Увидеть город парадным и обыденным, узнать секреты столицы и понять чувство юмора местных
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€139 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 82€70 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин: путешествие от столицы Пруссии до европейского мегаполиса
Погрузитесь в уникальное путешествие по Берлину, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя город, пересекая его с запада на восток
Начало: На Жандарменмаркт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€115 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин: гармония истории и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств
Начало: на площади Жандарменмаркт
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
€149 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим19 мая 2024Гид Леля отлично провела экскурсию, все было очень интересно, а 3,5 часа настолько быстро пролетели, что даже не заметил
- ППавел17 апреля 2024Спасибо Игорю за очень содержательную и интересную экскурсию по Берлину! Этот трип помог мне понять и влюбиться в Берлин с первого взгляда! Татьяна из г. Тулы (Россия) и Павел из Амстердама.
- ЛЛиза17 апреля 2024Благодаря Леле, ее манере общения и чудесно подготовленному нестандартному экскурсу мы прямо в начале нашего визита в Берлин смогли "войти в ту дверь";) и словить правильный вайб, что привело к чудесному четырехдневному пребыванию в такой разноликой столице. Спасибо!
- NNatallia14 марта 2024Лучшая экскурсия в моей жизни. Количество интереснейшей информации просто зашкаливает. Я знаю, к кому мы обратимся в следующий раз когда мы будем в Берлине. Будем всем друзьям рассказывать теперь!
- AAgata5 марта 2024Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но благодаря Игорю мое мнение
- ИИнесса10 октября 2023Это была очень интересная прогулка, действительно, по Другому Берлину! Мария провела экскурсию очень легко и в то же время рассказала
- ННаталия6 сентября 2023Экскурсия понравилась. Игорь обладает высокой степенью знаний как об исторических событиях так и о современной жизни Берлина и Германии в целом. Было интересно и познавательно. Экскурсия продлилась дольше чем было запланировано. Рекомендуем!
- ИИван21 августа 2023Эта экскурсия была первой, индивидуальной, которую мы заказывали в жизни!) и нам понравилось, даже очень!!! Игорь это непросто экскурсовод, это
- ЮЮрий6 мая 2023Большое спасибо за отличную экскурсию! «Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя». Хочется отметить что: 1. Экскурсия наполнена материалом, который отлично
- ЕЕвгения3 февраля 2023Нам очень понравилась экскурсия, очень содержательная, помогла нам открыть для себя Берлин по новому. Юля очень приятная девушка, рассказала нам много всего интересного!
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Река Шпрее»
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