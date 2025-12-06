Мои заказы

Музей шпионажа – экскурсии в Берлине

Найдено 7 экскурсий в категории «Музей шпионажа» в Берлине на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Пешая
2 часа
76 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Прогулка по Берлину, раскрывающая тайны прошлого и настоящего. Откройте для себя город через его знаковые места и истории
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€30 за человека
По старому Берлину - с мобильной экскурсией-квестом
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Квест
до 4 чел.
По старому Берлину - с мобильной экскурсией-квестом
Погрузитесь в атмосферу Берлина, разгадывая загадки и узнавая его историю через увлекательный квест
Начало: У метро Rotes Rathaus
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за всё до 4 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Пешая
2 часа
54 отзыва
Билеты
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€30 за билет
Прочувствовать характер Берлина
Пешая
3.5 часа
260 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Прочувствовать характер Берлина
Погрузитесь в атмосферу Берлина, где история встречается с современностью. Узнайте, почему город называют «Афины на Шпрее»
Начало: Рядом с телебашней
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€149 за всё до 8 чел.
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
Пешая
3 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По обе стороны баррикад: прогулка по Берлину
Погрузитесь в историю Берлина, посетив ключевые достопримечательности. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны и узнать его тайны
Сегодня в 11:00
12 янв в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Другой Берлин
Пешая
3.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€149 за всё до 8 чел.
Аудиопрогулка по Берлину + билет в Музей шпионажа
Пешая
2 часа
Билеты
Аудиопрогулка по Берлину + билет в Музей шпионажа
От секретов разведчиков - до символов столицы Германии
Начало: У Немецкого музея шпионажа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€45 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нелли
    6 декабря 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Очень насыщенная и интересная экскурсия. Живая, интересная подача информации. Дмитрий рассказал нам очень много неизвестной нам ранее информации и фактов о Берлине. Очень рекомендуем!
  • Д
    Дмитрий
    3 декабря 2025
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Все очень понравилось, очень информативно и позитивно. Лиза очень интересно рассказывает, посетили все знаковые места
    Все очень понравилось, очень информативно и позитивно. Лиза очень интересно рассказывает, посетили все знаковые места
  • К
    Кристина
    17 ноября 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Отличная экскурсия с энергичной, жизнерадостной Татьяной! Для первого знакомства или чтоб поближе познакомиться с Берлином идеально.
  • С
    Станислав
    1 ноября 2025
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Получил огромное удовольствие от экскурсии по двум Берлинам. Лиза очень хороший знаток истории Берлина и очень интересный рассказчик. Очень рекомендую.
  • I
    Irina
    19 октября 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Спасибо за душевность и прекрасно проведенное, познавательное время.
  • Т
    Татьяна
    19 октября 2025
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Самая приятная экскурсия за последние годы (мы много ездим и регулярно заказываетм экскурсии)! я не заметила как пролетели 3 часа,
    читать дальше

    даже детям подросткам было интересно. Лиза даёт много глубокой интересной информации, всё вплетено в глобальную историю и при этом совсем не перегружено. Всё взаимосвязано, органично, маршрут простроен логично. Всем рекомендую!

  • И
    Индира
    13 октября 2025
    По старому Берлину - с мобильной экскурсией-квестом
    Любителям самостоятельно искать, находить, изучать и получать удовольствие от экскурсии- самое то 👍
  • И
    Ирина
    12 октября 2025
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Лиза - замечательный, знающий гид, подстроила маршрут с учетом наших пожеланий, за что мы очень благодарны. Мы прекрасно провели время и узнали много нового и интересного о Берлине.
  • И
    Ирина
    27 сентября 2025
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Замечательная, познавательная, интересная экскурсия, скорее, в форме общения, чем лекции. Мы первый раз в Берлине, Лиза прекрасно нам его презентовала,
    читать дальше

    отвечая на наши вопросы по ходу экскурсии и поясняя события, увиденные по пути. Легко подхватывала интересующие нас темы и подстраивала под них маршрут. Рекомендую.

  • В
    Вячеслав
    23 сентября 2025
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Очень всё понравилось. Интерактивно, содержательно и познавательно про историю города и событий вокруг него.
    Очень всё понравилось. Интерактивно, содержательно и познавательно про историю города и событий вокруг него.
  • Н
    Нина
    16 сентября 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Мы были на экскурсии «Дорогами Бисмарка» с гидом Александром в Берлине. Экскурсия прошла на очень высоком уровне — Александр профессионально
    читать дальше

    и увлекательно рассказал о ключевых этапах жизни Бисмарка, его роли в истории Германии и поделился множеством интересных деталей, которых нет в обычных путеводителях. Отдельно понравилось, что он связал историю с современностью: мы увидели места, где проходила Берлинская стена, и узнали об интересном символе сегодняшнего города — ярких медведях разных цветов, ставших новой визитной карточкой Берлина. Подача материала была лёгкой и живой, время пролетело незаметно. Благодаря Александру экскурсия получилась не только познавательной, но и по-настоящему вдохновляющей. Отличный гид, который умеет сочетать глубину знаний с интересным рассказом!
    Нина, Татьяна.

    Мы были на экскурсии «Дорогами Бисмарка» с гидом Александром в Берлине. Экскурсия прошла на очень высоком
  • Е
    Елена
    24 августа 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Александр-лучший гид, которого мне приходилось слушать!!!! Он ОЧЕНЬ интересно рассказывает и ведет экскурсию. Еще он очень приятный и симпатичный мужчина!!!!
  • Н
    Нарина
    15 августа 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Спасибо большое Нелли за экскурсию 🙏
    Очень интересный маршрут, Нелли нас погрузила в важные исторические события Германии, рассказала много интересного и познавательного. 🙏
  • Д
    Дмитрий
    11 августа 2025
    Другой Берлин
    Шикарный рассказ о Ханских садах, неспешно, вдумчиво, интересно. Мария - прекрасный рассказчик и очень знающий человек. Берлин открылся совершенно по новому!
    Шикарный рассказ о Ханских садах, неспешно, вдумчиво, интересно. Мария - прекрасный рассказчик и очень знающий человек
  • М
    Марина
    1 августа 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Были на экскурсии с тремя детьми. Никто не заскучал, ни разу не спросил когда уже закончиться тур. Море интересной информации,
    читать дальше

    на все вопросы были получены ответы. Остались в полном восторге. От всей души советую приобрести тур, не пожалеете. Благодарим Дмитрий за ваш труд и старание!

  • А
    Александр
    25 июля 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Нам очень понравилось. Спасибо за прекрасную и информативную экскурсию.
  • A
    Anna
    18 июля 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
    Очень познавательная и интересная экскурсия. Узнали много нового. Экскурсовод Дмитрий смог ответить на все наши вопросы. Мы были настолько впечатлены, что на следующий день забронировали ещё одну экскурсию.
  • Л
    Людмила
    17 июля 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
    Александр реально рассказал, почему Берлин такой, какой он есть! Рекомендую как людям, которые впервые в Берлине, так и тем, кто
    читать дальше

    там в 150й раз (как я)). Не хочу спойлерить, но масса фактов, занимательных и примечательных, пара из которых – связь с Нидерландами (!) и религиозный знак на Телевизионной башне (за который, конечно, никого в ГДР по голове погладить не могли)). Сходите, Александр расскажет.
    Я уже порекомендовала друзьям, кто ездит с Берлин!

  • Л
    Людмила
    17 июля 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    С нами был Дмитрий - очень знающий и вдохновляющий экскурсовод! Мы узнали много нового про Берлинскую стену, про войну, интересные
    читать дальше

    истории о побегах и вообще о людях в Берлине… Очень вдохновляюще, видно, что Дмитрий знает оооочень много! Мы после этой экскурсии еще в пару мест из этой экскурсии сходили отдельно, настолько впечатлились

  • Е
    Екатерина
    17 июля 2025
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Гид большой профессионал, он увлекательно рассказывал о Берлине и охотно отвечал на все наши вопросы. Было не только познавательно, но и по-настоящему интересно. Спасибо за прекрасно проведённое время!
    В следующий раз обязательно посетим и другие маршруты от команды:)

