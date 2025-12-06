Н Нелли Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Очень насыщенная и интересная экскурсия. Живая, интересная подача информации. Дмитрий рассказал нам очень много неизвестной нам ранее информации и фактов о Берлине. Очень рекомендуем!

Д Дмитрий По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину Все очень понравилось, очень информативно и позитивно. Лиза очень интересно рассказывает, посетили все знаковые места

К Кристина Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Отличная экскурсия с энергичной, жизнерадостной Татьяной! Для первого знакомства или чтоб поближе познакомиться с Берлином идеально.

С Станислав По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину Получил огромное удовольствие от экскурсии по двум Берлинам. Лиза очень хороший знаток истории Берлина и очень интересный рассказчик. Очень рекомендую.

I Irina Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Спасибо за душевность и прекрасно проведенное, познавательное время.

Т Татьяна По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину читать дальше даже детям подросткам было интересно. Лиза даёт много глубокой интересной информации, всё вплетено в глобальную историю и при этом совсем не перегружено. Всё взаимосвязано, органично, маршрут простроен логично. Всем рекомендую! Самая приятная экскурсия за последние годы (мы много ездим и регулярно заказываетм экскурсии)! я не заметила как пролетели 3 часа,

И Индира По старому Берлину - с мобильной экскурсией-квестом Любителям самостоятельно искать, находить, изучать и получать удовольствие от экскурсии- самое то 👍

И Ирина По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину Лиза - замечательный, знающий гид, подстроила маршрут с учетом наших пожеланий, за что мы очень благодарны. Мы прекрасно провели время и узнали много нового и интересного о Берлине.

И Ирина По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину читать дальше отвечая на наши вопросы по ходу экскурсии и поясняя события, увиденные по пути. Легко подхватывала интересующие нас темы и подстраивала под них маршрут. Рекомендую. Замечательная, познавательная, интересная экскурсия, скорее, в форме общения, чем лекции. Мы первый раз в Берлине, Лиза прекрасно нам его презентовала,

В Вячеслав По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину Очень всё понравилось. Интерактивно, содержательно и познавательно про историю города и событий вокруг него.

Н Нина Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка читать дальше и увлекательно рассказал о ключевых этапах жизни Бисмарка, его роли в истории Германии и поделился множеством интересных деталей, которых нет в обычных путеводителях. Отдельно понравилось, что он связал историю с современностью: мы увидели места, где проходила Берлинская стена, и узнали об интересном символе сегодняшнего города — ярких медведях разных цветов, ставших новой визитной карточкой Берлина. Подача материала была лёгкой и живой, время пролетело незаметно. Благодаря Александру экскурсия получилась не только познавательной, но и по-настоящему вдохновляющей. Отличный гид, который умеет сочетать глубину знаний с интересным рассказом!

Нина, Татьяна. Мы были на экскурсии «Дорогами Бисмарка» с гидом Александром в Берлине. Экскурсия прошла на очень высоком уровне — Александр профессионально

Е Елена Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Александр-лучший гид, которого мне приходилось слушать!!!! Он ОЧЕНЬ интересно рассказывает и ведет экскурсию. Еще он очень приятный и симпатичный мужчина!!!!

Н Нарина Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Спасибо большое Нелли за экскурсию 🙏

Очень интересный маршрут, Нелли нас погрузила в важные исторические события Германии, рассказала много интересного и познавательного. 🙏

Д Дмитрий Другой Берлин Шикарный рассказ о Ханских садах, неспешно, вдумчиво, интересно. Мария - прекрасный рассказчик и очень знающий человек. Берлин открылся совершенно по новому!

М Марина Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка читать дальше на все вопросы были получены ответы. Остались в полном восторге. От всей души советую приобрести тур, не пожалеете. Благодарим Дмитрий за ваш труд и старание! Были на экскурсии с тремя детьми. Никто не заскучал, ни разу не спросил когда уже закончиться тур. Море интересной информации,

А Александр Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Нам очень понравилось. Спасибо за прекрасную и информативную экскурсию.

A Anna Берлин на все 100. Дорогами Фридриха Очень познавательная и интересная экскурсия. Узнали много нового. Экскурсовод Дмитрий смог ответить на все наши вопросы. Мы были настолько впечатлены, что на следующий день забронировали ещё одну экскурсию.

Л Людмила Берлин на все 100. Дорогами Фридриха читать дальше там в 150й раз (как я)). Не хочу спойлерить, но масса фактов, занимательных и примечательных, пара из которых – связь с Нидерландами (!) и религиозный знак на Телевизионной башне (за который, конечно, никого в ГДР по голове погладить не могли)). Сходите, Александр расскажет.

Я уже порекомендовала друзьям, кто ездит с Берлин! Александр реально рассказал, почему Берлин такой, какой он есть! Рекомендую как людям, которые впервые в Берлине, так и тем, кто

Л Людмила Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка читать дальше истории о побегах и вообще о людях в Берлине… Очень вдохновляюще, видно, что Дмитрий знает оооочень много! Мы после этой экскурсии еще в пару мест из этой экскурсии сходили отдельно, настолько впечатлились С нами был Дмитрий - очень знающий и вдохновляющий экскурсовод! Мы узнали много нового про Берлинскую стену, про войну, интересные