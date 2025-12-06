Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Прогулка по Берлину, раскрывающая тайны прошлого и настоящего. Откройте для себя город через его знаковые места и истории
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€30 за человека
Квест
до 4 чел.
По старому Берлину - с мобильной экскурсией-квестом
Погрузитесь в атмосферу Берлина, разгадывая загадки и узнавая его историю через увлекательный квест
Начало: У метро Rotes Rathaus
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за всё до 4 чел.
Билеты
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€30 за билет
Индивидуальная
до 8 чел.
Прочувствовать характер Берлина
Погрузитесь в атмосферу Берлина, где история встречается с современностью. Узнайте, почему город называют «Афины на Шпрее»
Начало: Рядом с телебашней
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По обе стороны баррикад: прогулка по Берлину
Погрузитесь в историю Берлина, посетив ключевые достопримечательности. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны и узнать его тайны
Сегодня в 11:00
12 янв в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€149 за всё до 8 чел.
Билеты
Аудиопрогулка по Берлину + билет в Музей шпионажа
От секретов разведчиков - до символов столицы Германии
Начало: У Немецкого музея шпионажа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€45 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ННелли6 декабря 2025Очень насыщенная и интересная экскурсия. Живая, интересная подача информации. Дмитрий рассказал нам очень много неизвестной нам ранее информации и фактов о Берлине. Очень рекомендуем!
- ДДмитрий3 декабря 2025Все очень понравилось, очень информативно и позитивно. Лиза очень интересно рассказывает, посетили все знаковые места
- ККристина17 ноября 2025Отличная экскурсия с энергичной, жизнерадостной Татьяной! Для первого знакомства или чтоб поближе познакомиться с Берлином идеально.
- ССтанислав1 ноября 2025Получил огромное удовольствие от экскурсии по двум Берлинам. Лиза очень хороший знаток истории Берлина и очень интересный рассказчик. Очень рекомендую.
- IIrina19 октября 2025Спасибо за душевность и прекрасно проведенное, познавательное время.
- ТТатьяна19 октября 2025Самая приятная экскурсия за последние годы (мы много ездим и регулярно заказываетм экскурсии)! я не заметила как пролетели 3 часа,
- ИИндира13 октября 2025Любителям самостоятельно искать, находить, изучать и получать удовольствие от экскурсии- самое то 👍
- ИИрина12 октября 2025Лиза - замечательный, знающий гид, подстроила маршрут с учетом наших пожеланий, за что мы очень благодарны. Мы прекрасно провели время и узнали много нового и интересного о Берлине.
- ИИрина27 сентября 2025Замечательная, познавательная, интересная экскурсия, скорее, в форме общения, чем лекции. Мы первый раз в Берлине, Лиза прекрасно нам его презентовала,
- ВВячеслав23 сентября 2025Очень всё понравилось. Интерактивно, содержательно и познавательно про историю города и событий вокруг него.
- ННина16 сентября 2025Мы были на экскурсии «Дорогами Бисмарка» с гидом Александром в Берлине. Экскурсия прошла на очень высоком уровне — Александр профессионально
- ЕЕлена24 августа 2025Александр-лучший гид, которого мне приходилось слушать!!!! Он ОЧЕНЬ интересно рассказывает и ведет экскурсию. Еще он очень приятный и симпатичный мужчина!!!!
- ННарина15 августа 2025Спасибо большое Нелли за экскурсию 🙏
Очень интересный маршрут, Нелли нас погрузила в важные исторические события Германии, рассказала много интересного и познавательного. 🙏
- ДДмитрий11 августа 2025Шикарный рассказ о Ханских садах, неспешно, вдумчиво, интересно. Мария - прекрасный рассказчик и очень знающий человек. Берлин открылся совершенно по новому!
- ММарина1 августа 2025Были на экскурсии с тремя детьми. Никто не заскучал, ни разу не спросил когда уже закончиться тур. Море интересной информации,
- ААлександр25 июля 2025Нам очень понравилось. Спасибо за прекрасную и информативную экскурсию.
- AAnna18 июля 2025Очень познавательная и интересная экскурсия. Узнали много нового. Экскурсовод Дмитрий смог ответить на все наши вопросы. Мы были настолько впечатлены, что на следующий день забронировали ещё одну экскурсию.
- ЛЛюдмила17 июля 2025Александр реально рассказал, почему Берлин такой, какой он есть! Рекомендую как людям, которые впервые в Берлине, так и тем, кто
- ЛЛюдмила17 июля 2025С нами был Дмитрий - очень знающий и вдохновляющий экскурсовод! Мы узнали много нового про Берлинскую стену, про войну, интересные
- ЕЕкатерина17 июля 2025Гид большой профессионал, он увлекательно рассказывал о Берлине и охотно отвечал на все наши вопросы. Было не только познавательно, но и по-настоящему интересно. Спасибо за прекрасно проведённое время!
В следующий раз обязательно посетим и другие маршруты от команды:)
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Музей шпионажа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Берлину в декабре 2025
Сейчас в Берлине в категории "Музей шпионажа" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 20 до 149. Туристы уже оставили гидам 479 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Музей шпионажа», 479 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль