1 отзыв оставили туристы

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"Брюссель. Парк Мини-Европа" из Дюссельдорфа

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1 отзыв
Victoria R.
Victoria R. – Гид из Дюссельдорфа
Грандиозная поездка в столицу королевства Бельгии и всего Европейского союза.

Вы побываете в старинном Брюсселе, который начинает свою историю 📖 ещё с VI века.

Вас ждут фонтан ⛲ «Писающий мальчик», историческая площадь Гранд-Плас и другие значимые городские места.

Главным событием поездки станет посещение парка Мини-Европа, в котором собрано множество копий основных европейских символов в масштабе 1:25.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €33 за экскурсию

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"Брюссель. Парк Мини-Европа" из Дюссельдорфа
"Брюссель. Парк Мини-Европа" из Дюссельдорфа
Брюссель – столица ⭐️ королевства Бельгии, столица Европейского Союза, старинный город 🏙️ и современный мегаполис, в котором проживает более 1 млн. человек. Как удалось Брюсселю, некогда маленькому поселению в болотистой долине реки Зенне, вырасти в столицу исторических Нидерландов, затем Бельгийского государства и, наконец, Европы? И как при этом превратиться в один из красивейших городов континента? Увидеть эту жемчужину и получить ответы на эти и другие вопросы вам помогут наши профессиональные гиды. В этом городе старина и современность слились в единое целое. Гран Пляс (15в. ) и Атомиум (20в. ); королевские дворцы и ультрасовременные резиденции Евросоюза; первый пассаж Европы и широкие бульвары европейской столицы, а также многое, многое другое.
Гран Пляс – центральная площадь Брюсселя и первое, что обычно туристы посещают в городе. Небольшая, но изящная площадь средневекового города прошла сквозь столетия, пережив разрушения и возродившись, чтобы стать воплощением истории 📖 Брюсселя, занесённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А ратуша HoteldeVille на этой площади и в этом здании работает с 15 в.
Как и Эйфелева башня в Париже, в Брюсселе осталось напоминание о Всемирной выставке – величественный Атомиум. Всемирная выставка 1958 г. оставила после себя гигантское сооружениев форме кристаллической решётки железа, увеличенной в 165 млрд. раз. А у подножья этого гиганта-кристалла расположилась вся Европа – парк 🌳 «Мини – Европа».
Парк «Мини – Европа» - это тематический парк, в котором представлены уменьшенные копии самых знаменитых архитектурных памятников, зданий, достопримечательностей 🏛️ и пейзажей стран Европейского Союза. Все представленные миниатюры в 25 раз меньше своих оригиналов. Среди наиболее знаменитых экспонатов стоит выделить Эйфелеву башню, Пизанскую «падающую»башню, гору Везувий и, конечно же, Гран Пляс!
А как без Триумфальной арки? Хоть город и получил её не в античные времена, а только в начале 20в., но зато какую! Самую крупную в Европе! И строил её парижский архитектор по личному приглашению короля.
Недалеко от Гран Пляс расположен на углу улиц знаменитый фонтан ⛲, украшенный фигуркой писающего мальчика или „MannekenPis“ – как называют своего любимца местные жители.

Программа:

  • Выезд утром, время отправления зависит от города выезда и сообщается дополнительно.
  • Прибытие в Брюссель ориентировочно в 12:00 - 12:30 часов.
  • Начало обзорной экскурсии: плато Эйзель, Атомиум, Китайский павильон, Японская башня, Королевский дворец Лакен, церковь ⛪ Лакенской Богоматери, Колонна Конгресса, Королевский дворец, Дворец Юстиции,...
Посещение парка Мини-Европа
Пешеходная экскурсия ⛳ по городу: кафедральный собор Святого Михаила, самая красивая площадь Европы Гран-Пляс, символ Брюсселя - Манекен Пис,...
Свободное время
В 18. 00 часов отъезд в Германию.

Важная информация:

  • Организаторы тура оставляют за собой право незначительных изменений программы и корректировку временных границ.
  • Время отправления указано ориентировочное! Точное время отправления и место встречи Вы можете получить за 1 день до выезда!
  • В зависимости от количества пассажиров, организатор оставляет за собой право доставить туристов к основному автобусу на автомобиле 🚘, микроавтобусе или поезде 🚂
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты в парк Мини-Европа (15 € / 11 € детский)
Начало
🚩 Главный вокзал или Worringerstraße 109, Busbahnhof
Место завершения
🏁 Дюссельдорф Главный вокзал, Worringer Str- 138
"Брюссель. Парк Мини-Европа" из Дюссельдорфа
"Брюссель. Парк Мини-Европа" из Дюссельдорфа
"Брюссель. Парк Мини-Европа" из Дюссельдорфа
"Брюссель. Парк Мини-Европа" из Дюссельдорфа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Victoria R.
Victoria R.
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