1 отзыв оставили туристы

Брюссель – столица ⭐️ королевства Бельгии, столица Европейского Союза, старинный город 🏙️ и современный мегаполис, в котором проживает более 1 млн. человек. Как удалось Брюсселю, некогда маленькому поселению в болотистой долине реки Зенне, вырасти в столицу исторических Нидерландов, затем Бельгийского государства и, наконец, Европы? И как при этом превратиться в один из красивейших городов континента? Увидеть эту жемчужину и получить ответы на эти и другие вопросы вам помогут наши профессиональные гиды. В этом городе старина и современность слились в единое целое. Гран Пляс (15в. ) и Атомиум (20в. ); королевские дворцы и ультрасовременные резиденции Евросоюза; первый пассаж Европы и широкие бульвары европейской столицы, а также многое, многое другое.

Гран Пляс – центральная площадь Брюсселя и первое, что обычно туристы посещают в городе. Небольшая, но изящная площадь средневекового города прошла сквозь столетия, пережив разрушения и возродившись, чтобы стать воплощением истории 📖 Брюсселя, занесённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А ратуша HoteldeVille на этой площади и в этом здании работает с 15 в.

Как и Эйфелева башня в Париже, в Брюсселе осталось напоминание о Всемирной выставке – величественный Атомиум. Всемирная выставка 1958 г. оставила после себя гигантское сооружениев форме кристаллической решётки железа, увеличенной в 165 млрд. раз. А у подножья этого гиганта-кристалла расположилась вся Европа – парк 🌳 «Мини – Европа».

Парк «Мини – Европа» - это тематический парк, в котором представлены уменьшенные копии самых знаменитых архитектурных памятников, зданий, достопримечательностей 🏛️ и пейзажей стран Европейского Союза. Все представленные миниатюры в 25 раз меньше своих оригиналов. Среди наиболее знаменитых экспонатов стоит выделить Эйфелеву башню, Пизанскую «падающую»башню, гору Везувий и, конечно же, Гран Пляс!

А как без Триумфальной арки? Хоть город и получил её не в античные времена, а только в начале 20в., но зато какую! Самую крупную в Европе! И строил её парижский архитектор по личному приглашению короля.

Недалеко от Гран Пляс расположен на углу улиц знаменитый фонтан ⛲, украшенный фигуркой писающего мальчика или „MannekenPis“ – как называют своего любимца местные жители.

Программа:

Выезд утром, время отправления зависит от города выезда и сообщается дополнительно.

Прибытие в Брюссель ориентировочно в 12:00 - 12:30 часов.

Начало обзорной экскурсии: плато Эйзель, Атомиум, Китайский павильон, Японская башня, Королевский дворец Лакен, церковь ⛪ Лакенской Богоматери, Колонна Конгресса, Королевский дворец, Дворец Юстиции,...

Посещение парка Мини-Европа

Пешеходная экскурсия ⛳ по городу: кафедральный собор Святого Михаила, самая красивая площадь Европы Гран-Пляс, символ Брюсселя - Манекен Пис,...

Свободное время

В 18. 00 часов отъезд в Германию.

Важная информация: