Утром — отправление.
Около 13. 00 приезд, экскурсия ⛳ по Волендаму, посещение сырной фабрики. Нам расскажут и покажут как изготавливаются сыры и дадут их попробовать.
А затем мы увидим как изготавливаются кломпы — традиционные голландские деревянные башмаки.
После чего отправляемся на побережье Маркерского моря 🌊. Прогулка 👣 по набережной в Волендаме.
В свободное время Вы сможете полакомиться традиционной голландской матьес — по-особому приготовленной селедкой, угрем и т. д.
Затем мы отправляемся на корабле 🛳️ (билет 10. 00 €) на остров 🏝️ Маркен. Небольшая экскурсия и свободное время.
Едем в сказочный Эдам — "Голландию в миниатюре", пешеходная экскурсия, свободное время.
18. 30 отъезд в Германию.
Важная информация:
- Организаторы тура оставляют за собой право незначительных изменений программы и корректировку временных границ.
- Время отправления указано ориентировочное! Точное время отправления и место встречи Вы можете получить за 1 день до выезда!
- В зависимости от количества пассажиров, организатор оставляет за собой право доставить туристов к основному автобусу на автомобиле 🚘, микроавтобусе или поезде 🚂