Утром — отправление.

Около 13. 00 приезд, экскурсия ⛳ по Волендаму, посещение сырной фабрики. Нам расскажут и покажут как изготавливаются сыры и дадут их попробовать.

А затем мы увидим как изготавливаются кломпы — традиционные голландские деревянные башмаки.

После чего отправляемся на побережье Маркерского моря 🌊. Прогулка 👣 по набережной в Волендаме.

В свободное время Вы сможете полакомиться традиционной голландской матьес — по-особому приготовленной селедкой, угрем и т. д.

Затем мы отправляемся на корабле 🛳️ (билет 10. 00 €) на остров 🏝️ Маркен. Небольшая экскурсия и свободное время.

Едем в сказочный Эдам — "Голландию в миниатюре", пешеходная экскурсия, свободное время.

18. 30 отъезд в Германию.

Важная информация: