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"Эдам, Волендам и остров Маркен" с выездом из Дюссельдорфа

4.3
3 отзыва
Victoria R.
Victoria R. – Гид из Дюссельдорфа
Насыщенная экскурсия ⛳ по самым интересным местам деревни Волендам с посещением «Голландии в миниатюре» и удивительного острова Маркен, где находится самобытная голландская деревушка.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €30 за человека

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"Эдам, Волендам и остров Маркен" с выездом из Дюссельдорфа
"Эдам, Волендам и остров Маркен" с выездом из Дюссельдорфа

Что вы увидите

  • Эдам
  • Волендам
  • Остров Маркен
Утром — отправление.
Около 13. 00 приезд, экскурсия ⛳ по Волендаму, посещение сырной фабрики. Нам расскажут и покажут как изготавливаются сыры и дадут их попробовать.
А затем мы увидим как изготавливаются кломпы — традиционные голландские деревянные башмаки.
После чего отправляемся на побережье Маркерского моря 🌊. Прогулка 👣 по набережной в Волендаме.
В свободное время Вы сможете полакомиться традиционной голландской матьес — по-особому приготовленной селедкой, угрем и т. д.
Затем мы отправляемся на корабле 🛳️ (билет 10. 00 €) на остров 🏝️ Маркен. Небольшая экскурсия и свободное время.
Едем в сказочный Эдам — "Голландию в миниатюре", пешеходная экскурсия, свободное время.
18. 30 отъезд в Германию.

Важная информация:

  • Организаторы тура оставляют за собой право незначительных изменений программы и корректировку временных границ.
  • Время отправления указано ориентировочное! Точное время отправления и место встречи Вы можете получить за 1 день до выезда!
  • В зависимости от количества пассажиров, организатор оставляет за собой право доставить туристов к основному автобусу на автомобиле 🚘, микроавтобусе или поезде 🚂
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Билет на корабль на остров Маркен — €10
Начало
🚩 Düsseldorf Hbf, Worringer Str. 109
Место завершения
🏁 Дюссельдорф
"Эдам, Волендам и остров Маркен" с выездом из Дюссельдорфа
"Эдам, Волендам и остров Маркен" с выездом из Дюссельдорфа
"Эдам, Волендам и остров Маркен" с выездом из Дюссельдорфа
"Эдам, Волендам и остров Маркен" с выездом из Дюссельдорфа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Victoria R.
Victoria R.
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3 отзыва оставили туристы

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