Victoria R. проводит ещё 5 экскурсий

Утром отправление.

Ок. 12. 30 прибытие в Антверпен. Начало пешеходной экскурсии 🧭 по городу — великолепная набережная Шельды с одним из крупнейших в Европе речных портов, крепость IX века — Steen, Дом мясников... Посещение кафедрального собора — Liebfrauen-Kathedrale (вх. 6. 00 €)

Cтарина и современность соседствуют в этом городе, дополняя друг друга: ратуша 16в. ; готический собор 14в. и один из крупнейших портов мира с громадными промышленными предприятиями, а также дома в стиле рококо на улицах города.

Великий художник Рубенс, который не был рождён здесь, но полюбил этот город 🏙️ — родину родителей всей душой. Город, который называют «столицей Рубенса» благодаря великому мастеру, его друзьям и ученикам: Ван Дейку, Тенирсу, Йордансу и другим. Благодаря им Антверпен заблистал, стал культурным центром Европы конца 16, первой половины 17 столетий.

Другой блеск до сих пор мерцает, сияет и переливается всеми гранями бриллиантов в, так называемом, «алмазном квартале» города. Четыре бриллиантовые биржи и сотни (именно сотни) ювелирных магазинов и лавочек открыты в Антверпене. И не случайно, самую распространённую огранку алмаза назвали «Антверпенской розой».

Именно в Антверпене сохранились церкви с алтарями Рубенса, но здесь же открыты и Высшая техническая школа, и школа дизайна. Многие известные модельеры и дизайнеры окончили эту школу. Их имена давно звучат с подиумов известнейших показов мод.

Конные экипажи; старинный замок 🏰 на берегу реки; позолоченные скульптуры на фронтонах домов, обступившие фонтан ⛲, рассказывающий легенду основания города и многое другое — всё это и есть многоликий Антверпен.

Ок. 14. 30-15. 30 переезд в Гент — один из немногих великолепных средневековых городов Бельгии, устоявших перед натиском времени и войн, самый лучший, как говорят местные жители, с гордостью и не без оснований. В Генте больше достопримечательностей 🏛️, чем во всей остальной Бельгии. Невозможно остаться равнодушным к по-настоящему прекрасным старинным зданиям, переулкам, мощеным улицам и чудесным набережным. Все в городе свидетельствует о его средневековом процветании и достатке, заработанном в результате импорта шерсти из Англии. Несколько домов гильдий, известных как Граслей, по названию набережной, — зрелище, которое невозможно забыть. В Генте много церквей, в первую очередь заслуживают упоминания церкви Св. Иакова и Св. Николая.

Пешеходная экскурсия ⛳ по городу с посещением Собора св. Бовиана. Вы увидите знаменитый Гентский Алтарь Ван Ейка (вх. 4. 00 €).

Продолжение пешеходной экскурсии по городу — рыночная площадь с удивительными зданиями гильдий ремесленников, городская Ратуша, фонтан Брабо и многое другое..

Свободное время.

18. 30 отъезд в Германию

Важная информация: