1 отзыв оставили туристы

Город лебедей, пива, кружев и шоколада. Город 🏙️, который называют то кружевной каменной сказкой, то «Северной Венецией». Какой он этот город, что о нём можно сказать? Нереальность, ощущение сказочности, волшебного сна. А ещё детский восторг 🔥 — вот какую гамму чувств пробуждает Брюгге!

Только взгляните на это каменное кружево, на эти замысловатые остроконечные крыши, на причудливые красочные узоры фасадов, на тонкие шпили и ступенчатые фронтоны! Разве такое может существовать в реальности? Но, тем не менее, эта средневековая сказка существует на самом деле.

Западноевропейский город, который сохранил свой средневековый колорит в наибольшей степени. В отличие от других европейских городов, Брюгге не пострадал во время войн и сохранил свою первозданную красоту.

Город, облюбованный художниками и влюблёнными, романтиками всех возрастов. Город, ставший сказкой для взрослых и детей, местами похожий на пряничный городок с разноцветными фасадами вокруг площадей. И как сказал один путешественник: «как можно охарактеризовать достопримечательности 🏛️ Брюгге? Отдельных достопримечательностей в Брюгге нет! Так как главная достопримечательность Брюгге — это сам Брюгге!»

Мощёные улочки, дворики, башни, набережные, мостики, церкви, лебеди, каналы, ресторанчики, шоколадницы, кружевницы, конные экипажи; вырастающие из воды, покрытые мхом тёмные стены старинного госпиталя — всё это и есть достопримечательность!

Весь город включён в список Всемирного культурного наследия и охраняется ЮНЕСКО.

Прибытие в Брюгге ориентировочно в 13:30 часов.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ время. Возможность посетить выставку ледовых скульптур.

Отправление в Германию в 17:45 часов.

Важная информация: