1 отзыв оставили туристы

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Экскурсия "Брюгге" с выездом из Дюссельдорфа

5
1 отзыв
Victoria R.
Victoria R. – Гид из Дюссельдорфа
Экскурсия "Брюгге" с выездом из Дюссельдорфа
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €30 за человека

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Экскурсия "Брюгге" с выездом из Дюссельдорфа
Экскурсия "Брюгге" с выездом из Дюссельдорфа
Город лебедей, пива, кружев и шоколада. Город 🏙️, который называют то кружевной каменной сказкой, то «Северной Венецией». Какой он этот город, что о нём можно сказать? Нереальность, ощущение сказочности, волшебного сна. А ещё детский восторг 🔥 — вот какую гамму чувств пробуждает Брюгге!
Только взгляните на это каменное кружево, на эти замысловатые остроконечные крыши, на причудливые красочные узоры фасадов, на тонкие шпили и ступенчатые фронтоны! Разве такое может существовать в реальности? Но, тем не менее, эта средневековая сказка существует на самом деле.
Западноевропейский город, который сохранил свой средневековый колорит в наибольшей степени. В отличие от других европейских городов, Брюгге не пострадал во время войн и сохранил свою первозданную красоту.
Город, облюбованный художниками и влюблёнными, романтиками всех возрастов. Город, ставший сказкой для взрослых и детей, местами похожий на пряничный городок с разноцветными фасадами вокруг площадей. И как сказал один путешественник: «как можно охарактеризовать достопримечательности 🏛️ Брюгге? Отдельных достопримечательностей в Брюгге нет! Так как главная достопримечательность Брюгге — это сам Брюгге!»
Мощёные улочки, дворики, башни, набережные, мостики, церкви, лебеди, каналы, ресторанчики, шоколадницы, кружевницы, конные экипажи; вырастающие из воды, покрытые мхом тёмные стены старинного госпиталя — всё это и есть достопримечательность!
Весь город включён в список Всемирного культурного наследия и охраняется ЮНЕСКО.
Прибытие в Брюгге ориентировочно в 13:30 часов.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ время. Возможность посетить выставку ледовых скульптур.
Отправление в Германию в 17:45 часов.

Важная информация:

  • Организаторы тура оставляют за собой право незначительных изменений программы и корректировку временных границ.
  • Время отправления указано ориентировочное! Точное время отправления и место встречи Вы можете получить за 1 день до выезда!
  • В зависимости от количества пассажиров, организатор оставляет за собой право доставить туристов к основному автобусу на автомобиле 🚘, микроавтобусе или поезде 🚂 26 ноября по 07 января — проходит выставка ЛЕДОВЫХ СКУЛЬПТУР! B этом году тема выставки — "25 лет Disneyland". Температура в павильоне выставки — — 6° C
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Входной билет на выставку ледовых скульптур для взрослого -12 €
  • дети до 12 лет - 8 €.
Начало
🚩 Главный вокзал или Worringerstraße 109, Busbahnhof
Место завершения
🏁 Дюссельдорф Главный вокзал
Экскурсия "Брюгге" с выездом из Дюссельдорфа
Экскурсия "Брюгге" с выездом из Дюссельдорфа
Экскурсия "Брюгге" с выездом из Дюссельдорфа
Экскурсия "Брюгге" с выездом из Дюссельдорфа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Victoria R.
Victoria R.
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1 отзыв оставили туристы

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