5 отзывов оставили туристы

Миллионы гостей приезжают из года в год в романтическую долину Среднего Рейна, где между городами Рюдесхайм и Кобленц сохранилось самое большое число средневековых замков во всём мире. За каждой излучиной Рейна, практически на каждом утёсе, можно увидеть суровые стены средневековых замков или их развалины. Эту часть долины эксперты ЮНЕСКО включили в список Всемирного наследия. Каждый из замков имеет свою многовековую историю 📖. Лишь немногие из них были превращены в крепости, например: «Рейнштайн» или «Эренбрайтштайн». Другие ветшали, приходили в запустение… Многие замки 🏰 пострадали от французских войск Людовика 14 и Наполеона. Единственный замок, не разрушавшийся ни разу — замок «Марксбург», который мы и предлагаем вам посетить.

В начале 19 в. долина Рейна превратилась в «место паломничества» романтиков. Здесь побывали Гёте и английская королева Виктория… Скалу Лореляй воспел Генрих Гейне. Здешними красотами восхищались: Гюго, Тургенев, Гоголь, Толстой, Достоевский.

Непередаваемые впечатления остаются после путешествия на теплоходе, по воспетой многими романтиками, рейнской долине. Здесь среди многочисленных виноградников разбросаны милые городки кое-где с укреплёнными стенами, башнями и воротами, старинными церквушками; деревеньки виноделов с многочисленными винными погребками.

Не только русские классики, но и вы лично сможете отведать тот самый «рейнвейн» в одном из погребков Рюдесхайма — столице немецкого виноделия.

Отправление обратно в 17:15 часов.

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