5 отзывов оставили туристы

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Экскурсия в Замки Рейна, в города Кобленц и Рюдесхайм

4.6
5 отзывов
Victoria R.
Victoria R. – Гид из Дюссельдорфа
За городом еще больше тайн и легенд.

Если выехать за пределы Дюссельдорфа, то можно побывать в замке Марксбург.

Это самый живописный замок 🏰 на берегу Рейна и один из немногих отстоявший свою независимость перед французскими войсками.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €23 за человека

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Экскурсия в Замки Рейна, в города Кобленц и Рюдесхайм
Экскурсия в Замки Рейна, в города Кобленц и Рюдесхайм
Миллионы гостей приезжают из года в год в романтическую долину Среднего Рейна, где между городами Рюдесхайм и Кобленц сохранилось самое большое число средневековых замков во всём мире. За каждой излучиной Рейна, практически на каждом утёсе, можно увидеть суровые стены средневековых замков или их развалины. Эту часть долины эксперты ЮНЕСКО включили в список Всемирного наследия. Каждый из замков имеет свою многовековую историю 📖. Лишь немногие из них были превращены в крепости, например: «Рейнштайн» или «Эренбрайтштайн». Другие ветшали, приходили в запустение… Многие замки 🏰 пострадали от французских войск Людовика 14 и Наполеона. Единственный замок, не разрушавшийся ни разу — замок «Марксбург», который мы и предлагаем вам посетить.
В начале 19 в. долина Рейна превратилась в «место паломничества» романтиков. Здесь побывали Гёте и английская королева Виктория… Скалу Лореляй воспел Генрих Гейне. Здешними красотами восхищались: Гюго, Тургенев, Гоголь, Толстой, Достоевский.
Непередаваемые впечатления остаются после путешествия на теплоходе, по воспетой многими романтиками, рейнской долине. Здесь среди многочисленных виноградников разбросаны милые городки кое-где с укреплёнными стенами, башнями и воротами, старинными церквушками; деревеньки виноделов с многочисленными винными погребками.
Не только русские классики, но и вы лично сможете отведать тот самый «рейнвейн» в одном из погребков Рюдесхайма — столице немецкого виноделия.
Отправление обратно в 17:15 часов.

Важная информация:

  • Организаторы тура оставляют за собой право незначительных изменений программы и корректировку временных границ.
  • Время отправления указано ориентировочное! Точное время отправления и место встречи Вы можете получить за 1 день до выезда!
  • В зависимости от количества пассажиров, организатор оставляет за собой право доставить туристов к основному автобусу на автомобиле 🚘, микроавтобусе или поезде 🚂
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Экскурсия по замку Марксбург (15, 00 EUR, детский билет 8, 00 EUR)
  • Билет на корабль (15, 00 EUR, детский билет 8, 00 EUR)
Начало
🚩 Düsseldorf Hbf, Worringer Str. 109
Место завершения
🏁 Düsseldorf Hbf
Экскурсия в Замки Рейна, в города Кобленц и Рюдесхайм
Экскурсия в Замки Рейна, в города Кобленц и Рюдесхайм
Экскурсия в Замки Рейна, в города Кобленц и Рюдесхайм
Экскурсия в Замки Рейна, в города Кобленц и Рюдесхайм

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Victoria R.
Victoria R.
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5 отзывов оставили туристы

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