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Германская экспрессия

4.4
10 отзывов
Kompass K.
Kompass K. – Гид из Дюссельдорфа
Германская экспрессия
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €30 за человека

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Германская экспрессия
Германская экспрессия

Что вы увидите

  • Германия
  • Ахен
  • Моншау
  • Бад-Мюнстерайфель
  • Айфель
  • замок Зацвей
  • Райнландский музей под открытым небом
Не каждый знает, что на границе Германии, Люксембурга и Бельгии находится сказочный регион Айфель — западная часть Рейнских Сланцевых гор ⛰️ высотой до 747 м. Идиллические горно-речные ландшафты, нетронутая природа, живописные винодельческие регионы, средневековые городки и романтические замки 🏰 придают этой заповедной зоне ее особую неповторимость. Эта поездка для тех, кто хочет увидеть изысканную природу Германии — массивы вулканических гор, разделенные глубокими долинами рек Рейн, Мозель, Лан, Наэ, редкие для сегодняшней Европы буковые и еловые леса, места, где из-под земли бьют источники минеральной воды «Gerolsteiner», а пивовары варят пиво «Bitburger». Мы рекомендуем это путешествие, прежде всего, тем, кто хочет отдохнуть от стремительной городской жизни и почувствовать разнообразие ликов Европы.

В программе нашей однодневной экскурсии:

    Райландский музей 🖼 под открытым небом — это настоящее погружение в средневековую жизнь и быт сельского населения прусской провинции конца XV века. На территории в 80 гектаров находится 65 исторических зданий - крестьянские фахверковые дома, водяные и ветряные мельницы, хозяйственные сельские строения: кузница, школа, пекарня, танцевальный зал, часовня. Мы пройдем старинными деревенскими улочками от домика к домику, узнавая подробности средневековой жизни немецких крестьян, и окажемся в интереснейшем музее истории 📖 Райнланда - Рейнской области, которую называют сердцем Германии. Помимо прочего, это самый необычный в Европе музей восковых фигур. Внутри Вас ожидает увлекательная экскурсия ⛳, в музее воссозданы в виде восковых фигур персонажи, которые творили историю. Где еще у Вас будет возможность привезти домой фотографии 📸 с французским императором или автором «Капитала»?
    Курортный городок Бад Мюнстерайфель - райский уголок в предгорье Айфеля, который гармонично вписывается в окружающий природный ландшафт. Тысячелетняя история города хранит легенды, мифы и сказания, о которых Вам поведает гид, показывая самые красивые 🤩 в Средней Германии фасады фахверковых домов, старинную ратушу с уникальным «позорным столбом». В городе у Вас будет свободное время, в течение которого Вы сможете сделать изумительные фотоснимки, попробовать местные блюда и пиво, а также приобрести уникальные сувениры 🎁 Замок Затцевей - один из красивейших замков Рейнской области, окруженный водными рвами. Девиз замка: "Сохранение исторического наследия через развлечение». Здесь до сих пор проводятся средневековые ярмарки, "шабаш ведьм", рождественские и пасхальные праздники и, конечно, рыцарские турниры!
    Всего лишь какой-то час по красивой горной дороге и мы в сказочном Моншау. Этот город 🏙️, лежащий в 110 км от Дюссельдорфа, как будто потерялся во времени. Зажатый в узкой долине Рура, окруженный горными хребтами Айфеля, он не имел возможности расширяться и расти. Моншау сохраняется в виде, сформировавшемся в 17-18 веках. Мы отправляемся на экскурсию, а точнее на романтическую прогулку 👣 вдоль речушки Рур. В причудливо изгибающихся улочках и переулках за средневековыми фахверковыми фасадами находится много маленьких галерей и бутиков, манящих витринами. Здесь бывал Император Карл. Здесь делал покупки русский царь Петр III... Все пути в Моншау ведут на рыночную площадь, заполненную очаровательными кафе и ресторанами, манящими местными вкусностями, международной кухней и весьма демократичными ценами. Гид с удовольствием расскажет о местной горчице и форели. Как раз подошло время перекусить...
    Ну, а теперь отправляемся в Ахен - город древних сказаний и мифов, в необыкновенной истории которого легенды причудливо переплелись с реальностью. Он как старинный алмаз, каждая грань которого сверкает каким-нибудь преданием, то страшноватым, то забавным. С целебных источников мы и начнем нашу экскурсию по городу. От Элизенбруннен, где пили ахенскую воду Петр I, Екатерина Великая, Фридрих Великий, Джакомо Казанова, к фонтану ⛲ «Круговорот денег», а далее - к Ручейному тельцу, мимо Римских арок - к фонтану Кукол, где собраны все символы города на забаву детям и взрослым. А вот и рыночная площадь со своим персонажем - фонтан «Куриный вор». На пути к Ратушной площади возвышается старейшая постройка Ахена - Башня Гранустурм, возведенная в 788 году как часть императорского дворца Карла Великого. В самом сердце города - выдающийся образец сакральной архитектуры - Ахенский собор, который стал первым немецким объектом, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Вам многое поведает гид и даже объяснит, что пытаются нащупать в одной из львиных голов, украшающих двери собора, любопытные туристы. На сладкое — сказка о прянике, ставшая ахенской былью.
    Вечером с чувством удивления и умиления мы покидаем эти безумно красивые места, чтобы вернуться сюда когда-нибудь опять со своими близкими и друзьями. Они ведь тоже мечтают попасть в сказку...
    Что входит
    • Проезд на комфортабельном туристическом автобусе в сопровождении квалифицированного русскоязычного гида
    • экскурсионное сопровождение в дороге
    • а также обзорные экскурсии по городам Моншау
    • Ахен
    • Бад Мюнстерайфель
    Что не входит
    • Посещение музея в городке Коммерн - 10 €, дети до 12 лет - 8 € (по желанию)
    • По решению Городского Совета Моншау возможны дополнительные транспортные расходы за въезд в Старый город в размере 3. 30 €
    Начало
    🚩 Дюссельдорф жд. вокзал
    Место завершения
    🏁 Reisebushaltestelle (Worringer Str. 140, 40210 Düsseldorf)
    Германская экспрессия
    Германская экспрессия
    Германская экспрессия

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Kompass K.
    Kompass K.
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    10 отзывов оставили туристы

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