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Обзорная экскурсия по Дюссельдорфу в 15:15

5
1 отзыв
15:15 Д.
15:15 Д. – Гид из Дюссельдорфа
Посетить эту экскурсию ⛳ лучше всего сразу по прибытию в Дюссельдорф.

Вы узнаете город 🏙️ и Вам станет в нём проще ориентироваться, гид расскажет Вам какие места Вы могли-бы посетить самостоятельно и так Ваше проведенное в Дюссельдорфе время будет более увлекательным и полезным!
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €20 за человека

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Обзорная экскурсия по Дюссельдорфу в 15:15
Обзорная экскурсия по Дюссельдорфу в 15:15

Что вы увидите

  • Телебашня
  • Медиа Гавань
  • Старый город
  • Марктплатц
  • Старая ратуша
  • Бургплатц
  • Замковая башня
  • базилика Святого Ламберта
  • Переулок портного Вибеле
  • Лавка Киллипич
Наше знакомство со столицей ⭐️ на Рейне начнётся с одной из главных достопримечательностей 🏛️ – телевизионной башни. Мы узнаем о мировом рекорде, котором является эта башня. Мы увидим архитектурный зоопарк в медиа гавани, воплощённый самыми дерзкими архитекторами современности. Мы «увидим» историю 📖 основания Дюссельдорфа, изложенную в скульптурном триптихе великого Гюресхайма. Конечно, поговорим о пиве и традициях коренных жителей, о тех людях, судьбы которых были тесно связанны со столицей на Рейне и навсегда останутся в летописи Дюссельдорфа.
Наша экскурсия ⛳ состоится вне зависимости от погодных условий, ведь как известно, у природы нет плохой погоды, особенно если речь идёт о Дюссельдорфе! Главное-это Ваш позитивный настрой и желание увидеть город 🏙️ не из окна отеля, а в теплой компании таких же страждущих удивительного путешественников!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Stromstraße 20, 40221 Düsseldorf "Reinturm"
Место завершения
🏁 Altstadt
Обзорная экскурсия по Дюссельдорфу в 15:15
Обзорная экскурсия по Дюссельдорфу в 15:15
Обзорная экскурсия по Дюссельдорфу в 15:15
Обзорная экскурсия по Дюссельдорфу в 15:15

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
15:15 Д.
15:15 Д.
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