Наше знакомство со столицей ⭐️ на Рейне начнётся с одной из главных достопримечательностей 🏛️ – телевизионной башни. Мы узнаем о мировом рекорде, котором является эта башня. Мы увидим архитектурный зоопарк в медиа гавани, воплощённый самыми дерзкими архитекторами современности. Мы «увидим» историю 📖 основания Дюссельдорфа, изложенную в скульптурном триптихе великого Гюресхайма. Конечно, поговорим о пиве и традициях коренных жителей, о тех людях, судьбы которых были тесно связанны со столицей на Рейне и навсегда останутся в летописи Дюссельдорфа.

Наша экскурсия ⛳ состоится вне зависимости от погодных условий, ведь как известно, у природы нет плохой погоды, особенно если речь идёт о Дюссельдорфе! Главное-это Ваш позитивный настрой и желание увидеть город 🏙️ не из окна отеля, а в теплой компании таких же страждущих удивительного путешественников!