Еще несколько необычных экскурсий в Дюссельдорфе

Эта однодневная экскурсия ⛳, состоящая из трёх частей: по историческому центру города, затем историческая тамможня Кайзерсвет, заключительно - «Архитектурный зверинец» Медиахафен. Экскурсия предназначена для тех, кто приехал в Северный Нордрейн Вестфалия впервые и не надолго. Вы узнаете об истории 📖 создания и развития города, о его современных социальных и архитектурных особенностях. Возможная модификация пешеходной экскурсии 🧭 - прогулка 👣 на речном трамвае от старого города до Кайзерсвет (менее 30 мин) с апреля по ноябрь.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Трансфер
Возможный городской транспорт, такси, речной трамвай
Смотровые площадки и стоимость входа в музеи
Начало
🚩 Ст. метро "Heinrich-Heine-Allee" или Ваш отель
Место завершения
🏁 по желанию
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.