Еще несколько необычных экскурсий в Дюссельдорфе

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Пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу

Ольга Р.
Ольга Р. – Гид из Дюссельдорфа
Большая индивидуальная прогулка 👣 по Дюссельдорфу, на которой вы познакомитесь с самыми важными архитектурными памятниками, различными районами города и другими интересными местами.

Вы побываете в историческом центре, где расположено много старинных зданий и более 300 пивных трактиров.

Заглянете в один из старейших районов – Кайзерсверт, а также крепость Барбароссы, основанную в XI веке.

Закончится экскурсия ⛳ в современном архитектурном районе Медиенхафен, в котором стоят необычные здания разных форм.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €120 за экскурсию

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Пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу
Пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу
Эта однодневная экскурсия ⛳, состоящая из трёх частей: по историческому центру города, затем историческая тамможня Кайзерсвет, заключительно - «Архитектурный зверинец» Медиахафен. Экскурсия предназначена для тех, кто приехал в Северный Нордрейн Вестфалия впервые и не надолго. Вы узнаете об истории 📖 создания и развития города, о его современных социальных и архитектурных особенностях. Возможная модификация пешеходной экскурсии 🧭 - прогулка 👣 на речном трамвае от старого города до Кайзерсвет (менее 30 мин) с апреля по ноябрь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер
  • Возможный городской транспорт, такси, речной трамвай
  • Смотровые площадки и стоимость входа в музеи
Начало
🚩 Ст. метро "Heinrich-Heine-Allee" или Ваш отель
Место завершения
🏁 по желанию
Пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу
Пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу
Пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу
Пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Р.
Ольга Р.
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