Такого количества средневековых замков, обрамляющих отвесные скалы, вы не увидите больше нигде – только на Среднем Рейне. Здесь Вы сможете почувствовать душу Германии! Вам откроется батюшка Рейн с его берегами, живописно увитыми виноградниками. Здесь на вершинах скал молчат старые замки 🏰, хранящие тайны и драмы национальной истории 📖. Вы сможете посетить Рыцарский замок Марксбург, полюбоваться чарующей панорамой «Немецкий угол» и прогуляться 👣 по Рюдесхайму - весёлой винной столице. Здесь мы предложим Вам бесплатно продегустировать замечательные местные вина!