Такого количества средневековых замков, обрамляющих отвесные скалы, вы не увидите больше нигде – только на Среднем Рейне. Здесь Вы сможете почувствовать душу Германии! Вам откроется батюшка Рейн с его берегами, живописно увитыми виноградниками. Здесь на вершинах скал молчат старые замки 🏰, хранящие тайны и драмы национальной истории 📖. Вы сможете посетить Рыцарский замок Марксбург, полюбоваться чарующей панорамой «Немецкий угол» и прогуляться 👣 по Рюдесхайму - весёлой винной столице. Здесь мы предложим Вам бесплатно продегустировать замечательные местные вина!
Что входит
проезд на комфортабельном туристическом автобусе в сопровождении квалифицированного русскоязычного гида обзорные экскурсии в дороге
а также по "Немецкому углу" в Кобленце и по Рюдесхайму. проба эксклюзивных вин в ПОДАРОК!
Что не входит
экскурсия на русском языке в замке Марксбург, построенном в 13 веке и дошедшем до нас в том виде, в котором он был 700 лет назад - 15 €, дети до 12 лет - 8 € (по желанию)
катание на прогулочном теплоходе по Рейну с гидом (около часа). Стоимость: взрослые - 15 €, дети до 12 лет - 8 € (по желанию)
Начало
🚩 Reisebushaltestelle (Worringer Str. 140, 40210 Düs
Место завершения
🏁 Reisebushaltestelle (Worringer Str. 140, 40210 Düsseldorf)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.