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Золото Рейна. Саги и легенды.

Kompass K.
Kompass K. – Гид из Дюссельдорфа
Золото Рейна.

Саги и легенды.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €20 за человека

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Золото Рейна. Саги и легенды.
Золото Рейна. Саги и легенды.

Что вы увидите

  • Германия
  • Кобленц
  • Рюдесхайм
  • Замок Марксбург
Такого количества средневековых замков, обрамляющих отвесные скалы, вы не увидите больше нигде – только на Среднем Рейне. Здесь Вы сможете почувствовать душу Германии! Вам откроется батюшка Рейн с его берегами, живописно увитыми виноградниками. Здесь на вершинах скал молчат старые замки 🏰, хранящие тайны и драмы национальной истории 📖. Вы сможете посетить Рыцарский замок Марксбург, полюбоваться чарующей панорамой «Немецкий угол» и прогуляться 👣 по Рюдесхайму - весёлой винной столице. Здесь мы предложим Вам бесплатно продегустировать замечательные местные вина!
Что входит
  • проезд на комфортабельном туристическом автобусе в сопровождении квалифицированного русскоязычного гида обзорные экскурсии в дороге
  • а также по "Немецкому углу" в Кобленце и по Рюдесхайму. проба эксклюзивных вин в ПОДАРОК!
Что не входит
  • экскурсия на русском языке в замке Марксбург, построенном в 13 веке и дошедшем до нас в том виде, в котором он был 700 лет назад - 15 €, дети до 12 лет - 8 € (по желанию)
  • катание на прогулочном теплоходе по Рейну с гидом (около часа). Стоимость: взрослые - 15 €, дети до 12 лет - 8 € (по желанию)
Начало
🚩 Reisebushaltestelle (Worringer Str. 140, 40210 Düs
Место завершения
🏁 Reisebushaltestelle (Worringer Str. 140, 40210 Düsseldorf)
Золото Рейна. Саги и легенды.
Золото Рейна. Саги и легенды.
Золото Рейна. Саги и легенды.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Kompass K.
Kompass K.
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Kompass K. проводит ещё 2 экскурсии

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