4 отзыва оставили туристы

Я проведу вас по улицам и переулкам Старого города и раскрою самые интересные факты из многовековой истории 📖 баварской столицы ⭐️. Вы узнаете, как Мюнхен стал Афинами на Изаре, что скрывается за фасадами великолепных дворцов и каковы традиции национальной кухни 🥧 и пивоварения.

Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️, я расскажу, как и чем живут современные мюнхенцы. Вы узнаете легенды, связанные с появлением города, то, как развивался Мюнхен и все о великой династии Виттельсбахов.

Кому подойдет экскурсия: