4 отзыва оставили туристы

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Тайны и шарм Мюнхена

5
4 отзыва
Дарья Т.
Дарья Т. – Гид из Мюнхена
Лёгкая ознакомительная прогулка 👣 по центру Мюнхена.

Вы увидите все самые интересные улицы и переулки Старого города, а также узнаете в подробностях многовековую историю 📖 баварской столицы ⭐️.

Мы пройдём по центральной площади Мюнхена, королевской улице Максимилиенштрассе, заглянем на площадь Одеонсплац и улицу Людвигштрассе, и, конечно, посетим самый большой пивной дом в мире – Хофбройхаус.

Параллельно вы познакомитесь с историей династии Виттельсбахов и традициями национальной кухни 🥧 и пивоварения.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €125 за экскурсию

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Тайны и шарм Мюнхена
Тайны и шарм Мюнхена
Я проведу вас по улицам и переулкам Старого города и раскрою самые интересные факты из многовековой истории 📖 баварской столицы ⭐️. Вы узнаете, как Мюнхен стал Афинами на Изаре, что скрывается за фасадами великолепных дворцов и каковы традиции национальной кухни 🥧 и пивоварения.
Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️, я расскажу, как и чем живут современные мюнхенцы. Вы узнаете легенды, связанные с появлением города, то, как развивался Мюнхен и все о великой династии Виттельсбахов.

Кому подойдет экскурсия:

  • Для тех, кто в Мюнхене впервые, — это идеальная легкая ознакомительная прогулка 👣 по Старому городу. Для тех, кто уже бывал здесь, я открою малоизвестные городские тайны, которых здесь очень много.
  • После экскурсии 🧭 я с радостью отвечу на все интересующие вас вопросы.
  • По вашему желанию, возможно проведение расширенной экскурсии на 3 часа.
  • Пешеходную прогулку по городу можно совместить с дворцом Нимфенбург или многочисленными музеями Мюнхена.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 площадь Мариенплатц
Место завершения
🏁 церковь Св. Михаила
Тайны и шарм Мюнхена
Тайны и шарм Мюнхена
Тайны и шарм Мюнхена
Тайны и шарм Мюнхена
Тайны и шарм Мюнхена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья Т.
Дарья Т.
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4 отзыва оставили туристы

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