4 отзыва оставили туристы

Я проведу вас по улицам и переулкам Старого города и раскрою самые интересные факты из многовековой истории 📖 баварской столицы ⭐️. Вы узнаете, как Мюнхен стал Афинами на Изаре, что скрывается за фасадами великолепных дворцов и каковы традиции национальной кухни 🥧 и пивоварения.
Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️, я расскажу, как и чем живут современные мюнхенцы. Вы узнаете легенды, связанные с появлением города, то, как развивался Мюнхен и все о великой династии Виттельсбахов.
Кому подойдет экскурсия:
Для тех, кто в Мюнхене впервые, — это идеальная легкая ознакомительная прогулка 👣 по Старому городу. Для тех, кто уже бывал здесь, я открою малоизвестные городские тайны, которых здесь очень много.
После экскурсии 🧭 я с радостью отвечу на все интересующие вас вопросы.
По вашему желанию, возможно проведение расширенной экскурсии на 3 часа.
Пешеходную прогулку по городу можно совместить с дворцом Нимфенбург или многочисленными музеями Мюнхена.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 площадь Мариенплатц
Место завершения
🏁 церковь Св. Михаила
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.