По золотому кольцу Греции

За один день вы увидите вторую европейскую цивилизацию, о которой писал Гомер. Посетите самый большой медицинский центр древнего мира — Эпидаврос и впечатляющий город Нафплион, который стал первой столицей свободной Греции в 1823 году. А также остановимся у Коринфского канала, который соединяет Эгейское море с Ионическим морем. Позже мы отправимся в Микены, где, согласно мифологии, было царство могущественного Агамемнона. Мы увидим Циклопические стены, Львиные ворота, Царские гробницы, сокровищницу Атрея и Музей с его уникальными артефактами этой великой цивилизации. Мифы о Геркулесе и Персее, карты, показывающие налаженную торговлю микенцев с Англией, Прибалтикой и Афганистаном. А также золотая маска Агамемнона, найденная на его могиле вместе с его личными вещами. Продолжая экскурсию, мы прибываем в живописный город Нафплион, который был первой столицей освобожденной Греции с 1828 по 1833 год. Крепость Паламиди венчает город вместе с укрепленным островком Бурци. Мы прогуляемся по старому городу, чтобы исследовать его узкие оживленные улочки, полные магазинов, кафе и таверн. Все здания датируются 17-18 веками нашей эры. Полюбовавшись ими и пообедав, мы отправимся в сторону Эпидавра. Эпидавр был крупнейшим медицинским центром древнего мира. Считается, что там родился полубог медицины Асклепий. На месте археологических раскопок вы увидите самый уникальный древний театр в мире, спортивный зал, стадион, и остатки храма Артемиды. Далее мы едем обратно в Афины. Важная информация:• Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь по погоде.

Обед и билеты не входят в стоимость экскурсии.