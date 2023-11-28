За один день вы познаете все величие второй европейской цивилизации, начиная с посещения медицинского центра Эпидаврос и города Нафплион, первой столицы свободной Греции.
Побываете в Мекенах, где вы ознакомитесь с мифологией, увидите Циклопические стены и сокровищницу Атрея, включая знаменитую золотую маску Агамемнона.
Побываете в Мекенах, где вы ознакомитесь с мифологией, увидите Циклопические стены и сокровищницу Атрея, включая знаменитую золотую маску Агамемнона.
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Что вас ожидает:
- Циклопические стены
- Львиные ворота
- Царские гробницы
- Сокровищница Атрея
- Музей
- Театр Эпидавра
- Нафплион
Описание
По золотому кольцу Греции
За один день вы увидите вторую европейскую цивилизацию, о которой писал Гомер. Посетите самый большой медицинский центр древнего мира — Эпидаврос и впечатляющий город Нафплион, который стал первой столицей свободной Греции в 1823 году. А также остановимся у Коринфского канала, который соединяет Эгейское море с Ионическим морем. Позже мы отправимся в Микены, где, согласно мифологии, было царство могущественного Агамемнона. Мы увидим Циклопические стены, Львиные ворота, Царские гробницы, сокровищницу Атрея и Музей с его уникальными артефактами этой великой цивилизации. Мифы о Геркулесе и Персее, карты, показывающие налаженную торговлю микенцев с Англией, Прибалтикой и Афганистаном. А также золотая маска Агамемнона, найденная на его могиле вместе с его личными вещами. Продолжая экскурсию, мы прибываем в живописный город Нафплион, который был первой столицей освобожденной Греции с 1828 по 1833 год. Крепость Паламиди венчает город вместе с укрепленным островком Бурци. Мы прогуляемся по старому городу, чтобы исследовать его узкие оживленные улочки, полные магазинов, кафе и таверн. Все здания датируются 17-18 веками нашей эры. Полюбовавшись ими и пообедав, мы отправимся в сторону Эпидавра. Эпидавр был крупнейшим медицинским центром древнего мира. Считается, что там родился полубог медицины Асклепий. На месте археологических раскопок вы увидите самый уникальный древний театр в мире, спортивный зал, стадион, и остатки храма Артемиды. Далее мы едем обратно в Афины. Важная информация:• Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь по погоде.
Обед и билеты не входят в стоимость экскурсии.
По пятницам и воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля
- Русскоговорящий водитель-гид
- Все дорожные расходы
- Кофе
- Wi-fi
- Вода
- Что не входит
- Билеты в археологический места
- Обед
- Лицензионный гид
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ваш отель или квартираЗавершение: Ваш отель или квартиры
- Когда и сколько длится?
- Когда: По пятницам и воскресеньеЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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