Арголида - золотое кольцо Греции

Индивидуальная экскурсия в Афинах
За один день вы познаете все величие второй европейской цивилизации, начиная с посещения медицинского центра Эпидаврос и города Нафплион, первой столицы свободной Греции.

Побываете в Мекенах, где вы ознакомитесь с мифологией, увидите Циклопические стены и сокровищницу Атрея, включая знаменитую золотую маску Агамемнона.
Арголида - золотое кольцо Греции
Арголида - золотое кольцо Греции
Арголида - золотое кольцо Греции
Арголида - золотое кольцо Греции
Арголида - золотое кольцо Греции
Арголида - золотое кольцо Греции
Арголида - золотое кольцо Греции
Ближайшие даты:
28
ноя
29
ноя
30
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Циклопические стены
  • Львиные ворота
  • Царские гробницы
  • Сокровищница Атрея
  • Музей
  • Театр Эпидавра
  • Нафплион

Описание

По золотому кольцу Греции

За один день вы увидите вторую европейскую цивилизацию, о которой писал Гомер. Посетите самый большой медицинский центр древнего мира — Эпидаврос и впечатляющий город Нафплион, который стал первой столицей свободной Греции в 1823 году. А также остановимся у Коринфского канала, который соединяет Эгейское море с Ионическим морем. Позже мы отправимся в Микены, где, согласно мифологии, было царство могущественного Агамемнона. Мы увидим Циклопические стены, Львиные ворота, Царские гробницы, сокровищницу Атрея и Музей с его уникальными артефактами этой великой цивилизации. Мифы о Геркулесе и Персее, карты, показывающие налаженную торговлю микенцев с Англией, Прибалтикой и Афганистаном. А также золотая маска Агамемнона, найденная на его могиле вместе с его личными вещами. Продолжая экскурсию, мы прибываем в живописный город Нафплион, который был первой столицей освобожденной Греции с 1828 по 1833 год. Крепость Паламиди венчает город вместе с укрепленным островком Бурци. Мы прогуляемся по старому городу, чтобы исследовать его узкие оживленные улочки, полные магазинов, кафе и таверн. Все здания датируются 17-18 веками нашей эры. Полюбовавшись ими и пообедав, мы отправимся в сторону Эпидавра. Эпидавр был крупнейшим медицинским центром древнего мира. Считается, что там родился полубог медицины Асклепий. На месте археологических раскопок вы увидите самый уникальный древний театр в мире, спортивный зал, стадион, и остатки храма Артемиды. Далее мы едем обратно в Афины. Важная информация:• Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь по погоде.
Обед и билеты не входят в стоимость экскурсии.

По пятницам и воскресенье

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля
  • Русскоговорящий водитель-гид
  • Все дорожные расходы
  • Кофе
  • Wi-fi
  • Вода
Что не входит
  • Билеты в археологический места
  • Обед
  • Лицензионный гид
Где начинаем и завершаем?
Начало: ваш отель или квартира
Завершение: Ваш отель или квартиры
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам и воскресенье
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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