Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия по Криту: монастыри, деревни и пляж Матала в Ираклионе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита, посетив его скрытые монастыри, аутентичные деревни и изумительный пляж Матала
Начало: В Ираклионе и его пригородах
Расписание: ежедневно в 09:00
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
€80 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Крит для детей или сказка на острове
Приглашаем в увлекательное путешествие по Ираклиону, где вас ждут тайны критских пещер, вкусные блюда в тавернах и мастерство ремесленников
19 сен в 10:30
20 сен в 10:30
от €459 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Атмосферная прогулка по Ираклиону: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ираклиона: от крепостей до аутентичных кафе. Насладитесь критскими деликатесами и узнайте о местных традициях
Начало: В вашем отеле по договоренности
19 сен в 10:30
20 сен в 10:30
от €395 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ираклионе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в сентябре 2025
Сейчас в Ираклионе в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 459. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Ираклионе (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 30 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь