1 чел. По популярности На машине 9 часов 5 отзывов Мини-группа до 8 чел. Экскурсия по Криту: монастыри, деревни и пляж Матала в Ираклионе Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита, посетив его скрытые монастыри, аутентичные деревни и изумительный пляж Матала Начало: В Ираклионе и его пригородах Расписание: ежедневно в 09:00 €80 за человека На машине 7 часов 5 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Крит для детей или сказка на острове Приглашаем в увлекательное путешествие по Ираклиону, где вас ждут тайны критских пещер, вкусные блюда в тавернах и мастерство ремесленников от €459 за всё до 7 чел. На машине 5.5 часов 20 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Атмосферная прогулка по Ираклиону: культура, история и гастрономия Погрузитесь в уникальную атмосферу Ираклиона: от крепостей до аутентичных кафе. Насладитесь критскими деликатесами и узнайте о местных традициях Начало: В вашем отеле по договоренности от €395 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Ираклиона

