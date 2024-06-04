Колоннада – экскурсии в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Колоннада» в Батуми, цены от €42. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первое свидание с Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Первое свидание с Батуми: пешеходная экскурсия по живописным местам
Откройте для себя красоту Батуми в индивидуальной пешеходной экскурсии. От набережной до грузинских вкусов - все в одном туре
Начало: В районе нижней станции канатной дороги «Арго»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
42 за всё до 6 чел.
Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
90 за всё до 4 чел.
Батуми: свадебные традиции и истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Батуми: свадебные традиции и истории любви
Узнать о свадебных обычаях региона - от древних ритуалов до современных церемоний
Начало: На улице Меликишвили
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
47 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Благодаря Ириндию прогулка по городу была очень интересной и увлекательной! Много из его повествований легко запоминаются. Чувствуется тепло и любовь к родному городу. Мы обязательно вернёмся в Батуми! Рекомендуем Экскурсии Ириндия!
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии, а точнее в Тбилиси.
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    Поездка в Батуми была спонтанная и короткая. Хотелось за это время посмотреть много, поэтому заказали эту экскурсию. Впечатления остались просто незабываемые. Несмотря на пасмурную погоду нам удалось действительно увидеть город на ладони. Ириндий, отличный гид! Очень внимательный и отзывчивый человек! Экскурсию начали во второй половине дня, но успели подняться в Храм Святой Троицы пока ещё было светло. Необычайно красивое и завораживающее место, а вид на город, просто потрясающий! Затем спустились в город и там уже начали знакомиться с этим красивейшим городом. Также огромная благодарность Ириндию и как водителю! Очень аккуратно, спокойно и тихо водит машину. Экскурсия прошла на высшем уровне! Куча информации, море впечатлений и желание ещё раз вернуться в этот красивый город. Огромное спасибо Вам Ириндий за тёплую встречу, интереснейшую экскурсию, отличную компанию и яркие впечатления. Рекомендую Ириндия просто от души! Не пожалеете! До новых встреч!

    Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии
  • В
    Валерия
    14 мая 2024
    Первое свидание с Батуми
    Хотела поблагодарить Ивана за прекрасное времяпрепровождение и содержательную экскурсию по Батуми. Увлеченный и очень приятный гид,легкая подача материала,много полезной информации,любые
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    темы готов поддержать и на все вопросы ответить. Даже ребенку 10 лет не было скучно. Прекрасно провели время!!!! Рады были знакомству! Можем рекомендовать от всей души👍

  • О
    Оксана
    7 мая 2024
    Первое свидание с Батуми
    Гид Иван, несмотря на то, что не является местным жителем, имеет очень глубокие знания истории и актуального развития региона и
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    страны. У него потрясающая харизма, умение заинтересовать. Также он проявляет заботу: устали стоять-присели. Он рассказывает не шаблонно, а очень живо, интересно, поддерживает диалог, отвечает на вопросы. Мы получили огромное наслаждение, благодарим от души Ивана, рекомендуем с удовольствием.

  • Е
    Евгения
    20 апреля 2024
    Первое свидание с Батуми
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом, очень структурирована. Иван с радостью отвечал на наши вопросы, было видно, как он любит Батуми.
  • S
    Shiraz
    12 марта 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Экскурсия смне понравилась, Ириндий хороший гид и рассказчик. Буду рекомендовать всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Колоннада»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первое свидание с Батуми
  2. Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
  3. Батуми: свадебные традиции и истории любви
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Колоннада" можно забронировать 3 экскурсии от 42 до 90. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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