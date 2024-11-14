3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€116 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Батуми: свадебные традиции и истории любви
Узнать о свадебных обычаях региона - от древних ритуалов до современных церемоний
Начало: У главного входа в гостиницу Хилтон, по адресу Рус...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€50 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Батуми
Посетить главные места приморского города и узнать о них нескучные факты
Начало: На площади Европы
3 дек в 09:00
4 дек в 09:00
€40 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел14 ноября 2024Отличная экскурсия! Максимально интересно прошел, день! Ириндию огромное спасибо!
- ЮЮлия25 сентября 2024Спасибо большое Ириндию за такую интересную экскурсию! Мы не заметили как пролетели эти 2 часа. Несмотря на то, что много ходили это не показалось долго. Все было познавательно, с юмором, обошли все основные места прекрасного Батуми
- ААнастасия11 августа 2024Хороший маршрут, приятный человек, но очень поверхностный рассказ для экскурсовода. Скорее нас возил приятный человек и показал визуально, что есть, но без глубокой экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Гагрская колоннада»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Батуми в декабре 2024
Сейчас в Батуми в категории "Гагрская колоннада" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 116. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2024 год по теме «Гагрская колоннада», 13 ⭐ отзывов, цены от €40. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль