Гагрская колоннада – экскурсии в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Гагрская колоннада» в Батуми, цены от €40. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
На машине
13 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
116 за всё до 4 чел.
Батуми: свадебные традиции и истории любви
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Батуми: свадебные традиции и истории любви
Узнать о свадебных обычаях региона - от древних ритуалов до современных церемоний
Начало: У главного входа в гостиницу Хилтон, по адресу Рус...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
50 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Батуми
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Батуми
Посетить главные места приморского города и узнать о них нескучные факты
Начало: На площади Европы
3 дек в 09:00
4 дек в 09:00
40 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Гагрская колоннада»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
  2. Батуми: свадебные традиции и истории любви
  3. Знакомьтесь, Батуми
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Площадь Пьяцца
  4. Водопад Махунцети
  5. Старый город
  6. Парк Мачахела
  7. Набережная
  8. Водопад и мост Махунцети
  9. Пещера Прометея
  10. Бульвар
Сколько стоит экскурсия по Батуми в декабре 2024
Сейчас в Батуми в категории "Гагрская колоннада" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 116. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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