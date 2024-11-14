Ю Юлия

Спасибо большое Ириндию за такую интересную экскурсию! Мы не заметили как пролетели эти 2 часа. Несмотря на то, что много ходили это не показалось долго. Все было познавательно, с юмором, обошли все основные места прекрасного Батуми