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Горная Аджария

Георгий
Георгий – Гид из Батуми
Знаменитый ботанический сад Батуми, крепость Гонио, водопад Махунцети и арочный мост царицы Тамары — эти места мы посетим на автомобиле 🚘 без особой спешки и с комфортом.

Я покажу вам ресторан с самой вкусной грузинской кухней и отвезу на дегустацию грузинского вина в Аджарский винный дом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $150 за экскурсию

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Горная Аджария
Горная Аджария

Что вы увидите

  • Ботанический сад Батуми
  • Крепость Гонио
  • Водопад Махунцети
  • Мост царицы Тамары
  • Статуя Андрея Первозванного
  • Аджарский винный дом
Удивительные субтропические леса и водопады
Побываем в знаменитом ботаническом саду Батуми
Увидим статую апостола Андрея Первозванного
Погуляем и узнаем истории 📖 крепости Гонио
Увидим слияние рек Чорохи и Аджарисцхали, это настолько захватывающее зрелище - что никто не остается равнодушным. Эмоциональность этого места не может передать не один фотоаппарат
Мы увидим и сделаем фотографии 📸 у водопада Махунцети - который считается жемчужиной Аджарии
Мы посидим на мосту Царицы Тамары
Обед в национальном ресторане грузинской кухни
Заедем в Аджарский винный дом, где отведаем вкусного грузинского вина.
Здание винного дома построено с учетом всех исторических тонкостей
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Дегустация
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 Батуми
Горная Аджария
Горная Аджария
Горная Аджария
Горная Аджария
Горная Аджария

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Георгий
Георгий
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Георгий проводит ещё 2 экскурсии

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