Удивительные субтропические леса и водопады
Побываем в знаменитом ботаническом саду Батуми
Увидим статую апостола Андрея Первозванного
Погуляем и узнаем истории 📖 крепости Гонио
Увидим слияние рек Чорохи и Аджарисцхали, это настолько захватывающее зрелище - что никто не остается равнодушным. Эмоциональность этого места не может передать не один фотоаппарат
Мы увидим и сделаем фотографии 📸 у водопада Махунцети - который считается жемчужиной Аджарии
Мы посидим на мосту Царицы Тамары
Обед в национальном ресторане грузинской кухни
Заедем в Аджарский винный дом, где отведаем вкусного грузинского вина.
Здание винного дома построено с учетом всех исторических тонкостей