Удивительные субтропические леса и водопады

Побываем в знаменитом ботаническом саду Батуми

Увидим статую апостола Андрея Первозванного

Погуляем и узнаем истории 📖 крепости Гонио

Увидим слияние рек Чорохи и Аджарисцхали, это настолько захватывающее зрелище - что никто не остается равнодушным. Эмоциональность этого места не может передать не один фотоаппарат

Мы увидим и сделаем фотографии 📸 у водопада Махунцети - который считается жемчужиной Аджарии

Мы посидим на мосту Царицы Тамары

Обед в национальном ресторане грузинской кухни

Заедем в Аджарский винный дом, где отведаем вкусного грузинского вина.

Здание винного дома построено с учетом всех исторических тонкостей