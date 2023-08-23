Вы знали, что после наступления темноты знаменитый каньон Мартвили не погружается в сон, а «оживает»? Его поросшие мхом стены и реки окрашиваются в синий, малиновый, жёлтый и зелёный цвета. На них появляется 3D-анимация с изображением птиц, растений и планет. Приглашаю вас вместе насладиться этим удивительным зрелищем!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Катание на лодке. По верхней части каньона мы прокатимся на резиновой лодке до семиметрового мощного водопада. Полюбуемся свисающими со скал огромными лианами, многовековым мхом и стекающими с влажных стен ручейками.

Прогулка по тропе. В нижней части каньона мы пройдём по оборудованной пешеходной тропе длиной около 1 км. В пути я расскажу, как образовался каньон, почему его так любила княжеская семья Дадиани и как он связан с Екатериной Чавчавадзе.

Организационные детали