Исследовать древний каньон на лодке и пешком, любуясь его пейзажами в яркой подсветке
Вы знали, что после наступления темноты знаменитый каньон Мартвили не погружается в сон, а «оживает»? Его поросшие мхом стены и реки окрашиваются в синий, малиновый, жёлтый и зелёный цвета. На них появляется 3D-анимация с изображением птиц, растений и планет. Приглашаю вас вместе насладиться этим удивительным зрелищем!
Ближайшие даты:
3
сен
сен
4
сен
сен
6
сен
сен
7
сен
сен
8
сен
сен
9
сен
сен
16
сен
сен
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Катание на лодке. По верхней части каньона мы прокатимся на резиновой лодке до семиметрового мощного водопада. Полюбуемся свисающими со скал огромными лианами, многовековым мхом и стекающими с влажных стен ручейками.
Прогулка по тропе. В нижней части каньона мы пройдём по оборудованной пешеходной тропе длиной около 1 км. В пути я расскажу, как образовался каньон, почему его так любила княжеская семья Дадиани и как он связан с Екатериной Чавчавадзе.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Mercedes-Benz Viano
- Входные билеты в каньон оплачиваются дополнительно (они включают 20-минутную прогулку на лодке) — 32 лари с человека
- Дорога из Батуми в одну сторону занимает 2 часа
- Экскурсия начинается в районе 18.00 вечера
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Eduard — ваш гид в Батуми
Меня зовут Эдуард. Я родился в Грузии, и уже 10 лет знакомлю с ней путешественников. Я человек, который живёт и дышит своим краем. Его природой, историей, кухней, контрастами. Очень люблю принимать гостей и делиться с ними впечатлениями. Жду вас на своих экскурсиях.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
23 авг 2023
Путешествие в сказку. Сам по себе каньон очень красив, но вечерняя подсветка делает его таинственным и загадочным. Ни на что не похожие впечатления!
Спасибо экскурсоводу Эдуарду за организацию и проведение такого необычного путешествия!
Спасибо экскурсоводу Эдуарду за организацию и проведение такого необычного путешествия!
А
Анна
15 авг 2023
Мы уже были в этом месте в прошлом году при дневном свете. Это было впечатляюще! Но ночью это еще и сказачно! Очень советуем это ночное путешествие с Эдуардом!
Алина
11 авг 2023
Очень классная поездка в каньон Мартвили. Наш гид все интересно рассказывал, всё объяснил, довёз. В каньоне на закате очень необычная атмосфера,не так как днём. Можно посетить даже если вы были днём,ночью совершенно другая атмосфера. Очень понравилось,никогда не была на таких экскурсиях.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Вечерние
Ночные
Летние
Выездные
На весь день
Мартвильский каньон
Природа и пейзажи
Популярные места
Каньоны
Похожие туры из Батуми
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Посетить красивейшие природные уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды
возле Макдональдс
Завтра
5 сен
6 сен
7 сен
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт в Батуми
Прогуляться по старому кварталу, отыскать яркие примеры уличного искусства и узнать его историю
на нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня
Завтра
5 сен
6 сен
€47 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Батуми - путешествие во времени
Погулять по исторической части города и раскрыть его яркую историю в компании увлечённого гида
в центре города
Завтра
5 сен
6 сен
7 сен
€40 за всё до 6 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду