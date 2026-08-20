🍷 Навстречу природе, вкусу и душе: путешествие из Батуми в сердце Имерети. Подарите себе день, наполненный теплом, красотой и вкусами настоящей Грузии. С первыми лучами солнца мы отправимся из Батуми, оставляя за спиной морской бриз и курортную суету. Впереди — день, полный открытий. Мы будем спускаться под землю, плыть по каньону, пробовать вино, готовое рассказать историю в каждом глотке, и наслаждаться домашней кухней, приготовленной с любовью. 🌀 Пещера Прометея Это не просто природная достопримечательность — это целый мир, спрятанный под землёй. Сказочные залы, разноцветная подсветка, фантастические сталактиты и подземные озёра — каждый шаг будто переносит вас в другую реальность. 🚤 Прогулка на лодке по каньону Здесь замедляется время. Вы плывёте по тихой воде, окружённые зеленью. Место, где хочется просто молчать, смотреть по сторонам инаполняться умиротворением. 🍇 Музей вина Грузия — колыбель виноделия, и здесь вы поймёте почему. Вас ждёт путешествие сквозь тысячелетия винных традиций и, конечно, дегустация — мягкие, терпкие, душевные вина, каждое со своим характером. 🍽 Обед с имеретинскими блюдами Вас ждет обед в ресторане, блюда имеретинской кухни в красивой подаче. (оплачивается отдельно 70 лари с человека) 💬 Что вы унесёте с собой:

Впечатления, которые останутся в сердце — Вкус, который захочется вспомнить — Фото, которые будут напоминать о красоте — И ощущение, что вы побывали не просто в Грузии, а прикоснулись к её душе 📅 Бронируйте своё путешествие и подарите себе чудесный день в отличной компании настоящее вдохновение. Готовы к маленькому чуду? Мы уже ждём вас!