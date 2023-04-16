Чайная фабрика и таинственная пещераНачинается тур в Батуми. Оттуда мы отправляемся в регион Гурия, где Вас ждет первая остановка. Мы посетим частную фабрику, где Вам покажут и расскажут секреты производства чая. Подкрепившись, мы держим путь дальше, в знаменитую пещеру Прометея. Она расположена недалеко от городка Цхалтубо, примерно в 20 км. от Кутаиси, в регионе Имерети, на западе Грузии. Это — самая крупная пещера в Грузии, которая была обнаружена достаточно давно, долго изучалась археологами и только в 2011 году была открыта для посетителей. Протяженность этого уникального творения природы около 11 километров, а глубина — около 20 метров. В этом сказочном подземном царстве существует особый микроклимат с постоянной температурой 14 градусов.

Вас ждет пеший маршрут длиной в 1,5 километра по гротам пещеры, а в конце — небольшое путешествие на лодке по настоящей подземной реке. Тропа проложена среди захватывающих дух сталактитов и сталагмитов, подземных водопадов, рек и даже целого озера. Волшебное ощущение всему этому добавляет система разноцветного подземного освещения, которая делает прогулку еще более привлекательной и запоминающейся.

Скалы каньона Мартвили После пещеры мы едем в регион Самегрело, где стремительные воды реки Абаши, рассекая известняковые скалы, в течение тысячелетий сформировали одно из чудес грузинской природы — завораживающей красоты каньон Мартвили. Он простирается на 2400 метров, а глубина его достигает 40 метров. Благодаря очень высокой влажности здесь растут красивые лианы и многолетние мхи.

Место само по себе очень красивое — белые скалы поднимаются вертикально вверх, чистейшая изумрудная вода, в которой плавают рыбки, водопады, зелень и живописные изгибы реки.

Некоторое время назад палеонтологи обнаружили в этом месте следы динозавров. Окаменелым останкам около 75 миллионов лет. 90% следов принадлежат травоядным динозаврам небольших размеров, а 10% — хищникам. Развлечения на ваш вкус В нашей поездке есть место не только насыщенным экскурсиям: мы отправимся в грузинский ресторан на берегу реки, где Вас ждет обед, дегустация вин, чачи, коньяка. Желающие могут поучаствовать в мастер-классе по приготовлению чурчхелы, искупаться и отдохнуть на берегу. А любители приключений могут прямо отсюда отправиться на рафтинг по реке.