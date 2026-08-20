Экскурсия из Батуми: пещера Прометея и вкусы Имерети Яркое однодневное путешествие в сердце Западной Грузии.
Природа, традиции и гастрономия в одном туре! Главные впечатления: Пещера Прометея: прогулка среди сталактитов и сплав на лодке по подземной реке. Река Кумистави: освежающий драйв на моторной лодке. Музей вина: погружение в историю и дегустация лучших грузинских вин. Застолье: сытный обед из традиционных имеретинских блюд.
Природа, традиции и гастрономия в одном туре! Главные впечатления: Пещера Прометея: прогулка среди сталактитов и сплав на лодке по подземной реке. Река Кумистави: освежающий драйв на моторной лодке. Музей вина: погружение в историю и дегустация лучших грузинских вин. Застолье: сытный обед из традиционных имеретинских блюд.
Описание экскурсии
🍷 Навстречу природе, вкусу и душе: путешествие из Батуми в сердце Имерети. Подарите себе день, наполненный теплом, красотой и вкусами настоящей Грузии. С первыми лучами солнца мы отправимся из Батуми, оставляя за спиной морской бриз и курортную суету. Впереди — день, полный открытий. Мы будем спускаться под землю, плыть по каньону, пробовать вино, готовое рассказать историю в каждом глотке, и наслаждаться домашней кухней, приготовленной с любовью. 🌀 Пещера Прометея Это не просто природная достопримечательность — это целый мир, спрятанный под землёй. Сказочные залы, разноцветная подсветка, фантастические сталактиты и подземные озёра — каждый шаг будто переносит вас в другую реальность. 🚤 Прогулка на лодке по каньону Здесь замедляется время. Вы плывёте по тихой воде, окружённые зеленью. Место, где хочется просто молчать, смотреть по сторонам инаполняться умиротворением. 🍇 Музей вина Грузия — колыбель виноделия, и здесь вы поймёте почему. Вас ждёт путешествие сквозь тысячелетия винных традиций и, конечно, дегустация — мягкие, терпкие, душевные вина, каждое со своим характером. 🍽 Обед с имеретинскими блюдами Вас ждет обед в ресторане, блюда имеретинской кухни в красивой подаче. (оплачивается отдельно 70 лари с человека) 💬 Что вы унесёте с собой:
Впечатления, которые останутся в сердце — Вкус, который захочется вспомнить — Фото, которые будут напоминать о красоте — И ощущение, что вы побывали не просто в Грузии, а прикоснулись к её душе 📅 Бронируйте своё путешествие и подарите себе чудесный день в отличной компании настоящее вдохновение. Готовы к маленькому чуду? Мы уже ждём вас!
суббота 8:30 с июня по сентябрь
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещера Прометея
- Обед с имеретинскими блюдами (оплачивается дополнительно)
- Музей вина+дегустация вин
- Прогулка на лодке по каньону
Что включено
- Экскурсионное обслуживание профессиональным русскоговорящим гидом.
- Транспортное обслуживание по программе тура.
- Питьевая вода 0.5 л.
Что не входит в цену
- Входные билеты: «пещера Прометея» - 40 лари, катание на лодке в пещере - 30 лари, для детей предусмотрены скидки.
- Входной билет в музей вина с дегустацией вин 30 лари
- Обед с вином (70 лари с человека)
Где начинаем и завершаем?
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Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: суббота 8:30 с июня по сентябрь
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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