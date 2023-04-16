Приглашаем вас в путешествие по красивейшим местам Грузии.
Вы посетите Мартвильский каньон (каньон Гачедили) и древний монастырь с невероятной умиротворяющей энергетикой и утопающей в зелени территорией, а также известную пещеру Прометея.
Наше путешествие также даст вам возможность познакомиться с грузинской национальной кухней и попробовать местный ароматный чай. Тур рекомендуется для семей с детьми.
Вы посетите Мартвильский каньон (каньон Гачедили) и древний монастырь с невероятной умиротворяющей энергетикой и утопающей в зелени территорией, а также известную пещеру Прометея.
Наше путешествие также даст вам возможность познакомиться с грузинской национальной кухней и попробовать местный ароматный чай. Тур рекомендуется для семей с детьми.
Ближайшие даты:
2
июн
июн
9
июн
июн
16
июн
июн
23
июн
июн
30
июн
июн
7
июл
июл
14
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мартвильский каньон
- Пещера Прометея
- Чайная фабрика с дегустацией чая
- Семейный ресторан на берегу реки с дегустацией вин, коньяка, чачи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Чайная фабрика и таинственная пещераНачинается тур в Батуми. Оттуда мы отправляемся в регион Гурия, где Вас ждет первая остановка. Мы посетим частную фабрику, где Вам покажут и расскажут секреты производства чая. Подкрепившись, мы держим путь дальше, в знаменитую пещеру Прометея. Она расположена недалеко от городка Цхалтубо, примерно в 20 км. от Кутаиси, в регионе Имерети, на западе Грузии. Это — самая крупная пещера в Грузии, которая была обнаружена достаточно давно, долго изучалась археологами и только в 2011 году была открыта для посетителей. Протяженность этого уникального творения природы около 11 километров, а глубина — около 20 метров. В этом сказочном подземном царстве существует особый микроклимат с постоянной температурой 14 градусов.
Вас ждет пеший маршрут длиной в 1,5 километра по гротам пещеры, а в конце — небольшое путешествие на лодке по настоящей подземной реке. Тропа проложена среди захватывающих дух сталактитов и сталагмитов, подземных водопадов, рек и даже целого озера. Волшебное ощущение всему этому добавляет система разноцветного подземного освещения, которая делает прогулку еще более привлекательной и запоминающейся.
Скалы каньона Мартвили После пещеры мы едем в регион Самегрело, где стремительные воды реки Абаши, рассекая известняковые скалы, в течение тысячелетий сформировали одно из чудес грузинской природы — завораживающей красоты каньон Мартвили. Он простирается на 2400 метров, а глубина его достигает 40 метров. Благодаря очень высокой влажности здесь растут красивые лианы и многолетние мхи.
Место само по себе очень красивое — белые скалы поднимаются вертикально вверх, чистейшая изумрудная вода, в которой плавают рыбки, водопады, зелень и живописные изгибы реки.
Некоторое время назад палеонтологи обнаружили в этом месте следы динозавров. Окаменелым останкам около 75 миллионов лет. 90% следов принадлежат травоядным динозаврам небольших размеров, а 10% — хищникам. Развлечения на ваш вкус В нашей поездке есть место не только насыщенным экскурсиям: мы отправимся в грузинский ресторан на берегу реки, где Вас ждет обед, дегустация вин, чачи, коньяка. Желающие могут поучаствовать в мастер-классе по приготовлению чурчхелы, искупаться и отдохнуть на берегу. А любители приключений могут прямо отсюда отправиться на рафтинг по реке.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание профессиональным русскоговорящим гидом.
- Транспортное обслуживание по программе тура.
- Питьевая вода 0.5 л.
- Обед.
- Дегустация грузинских вин, чачи, коньяка.
- Экскурсия на чайную фабрику, дегустация чая с пирогом
- Что не входит
- Входные билеты (Мартвильский каньон 17,5 лари, катание на лодке в каньоне — 15 лари, «пещера Прометея» — 25 лари, катание на лодке в пещере — 17 лари, для детей предусмотрены скидки).
- Мастер-класс по приготовлению чурхчеллы (20 лари с человека).
- Рафтинг по реке (1.5 часа — 65 лари с человека, минимум 4 человека)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Возьмите с собой купальник
- Полотенце
- Головной убор
- Солнцезащитные очки
- Крем
- Фотоаппарат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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