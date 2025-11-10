Мои заказы

Отели Батуми: 5 историй с бокалом игристого

Погрузитесь в мир загадочных историй и архитектуры Батуми, посетив пять уникальных отелей. Откройте для себя секреты их знаменитых постояльцев
Загадочный мир отелей Батуми откроется через пять увлекательных историй.

Прогулка по Батумскому бульвару позволит насладиться архитектурой и узнать, как отели привлекают гостей. В баре Sheraton вы сможете расслабиться с бокалом игристого. Узнайте о знаменитых постояльцах и разберитесь в особенностях сетевых гостиниц.

Эта экскурсия подходит для взрослых и подростков от 14 лет, предлагая уникальный взгляд на гостиничный бизнес и его секреты
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Батумский бульвар
  • Старый город

Описание экскурсии

Мы посетим пять отелей. И обсудим пять историй — романтичную, мистическую, детективную, интеллектуальную и творческую.

А ещё:

  • Вы полюбуетесь архитектурой Батумского бульвара и Старого города
  • Узнаете, как отели завлекают клиентов
  • Насладитесь бокалом игристого или чашечкой кофе в баре Sheraton
  • Разберётесь в плюсах и минусах сетевых гостиниц
  • Выясните, каковы шансы выиграть у казино

Организационные детали

  • Бокал вина или чай/кофе в баре Sheraton входит в стоимость
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У колоннады Парка 6 мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 5303 туристов
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю каждый год. Каждый
читать дальше

раз я думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает меня до слёз. Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, как это было в Грузии. Когда-то занималась энологией (наукой о вине) и поделюсь с вами своими находками. На экскурсиях уделяю особое внимание фольклору, легендам, обычаям, быту и образу жизни. Но это же великолепные влажные субтропики — как тут не поговорить об окружающей нас природе! А ещё при слове «Грузия» (Сакартвело) я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка:)

