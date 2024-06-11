Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по одному из старейших городов мира — Кутаиси! Вы посетите две карстовые пещеры, увидите следы динозавров, знаменитый Колхидский фонтан, восхититесь архитектурой Собора Баграта и окажетесь на смотровой площадке над пропастью с поражающими красотой видами региона Имерети!

Описание трансфер

Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по одному из старейших городов мира — Кутаиси! Вы посетите две карстовые пещеры, увидите следы динозавров, знаменитый Колхидский фонтан, восхититесь архитектурой Собора Баграта и окажетесь на смотровой площадке над пропастью с поражающими красотой видами региона Имерети! Важная информация: Культурные, исторические и природные достопримечательности Кутаиси: Храм Баграта, Пещера Прометея и Сатаплия, Колхидский фонтан и прогулка по старому города. Уточняйте время начала экскурсии у организатора.