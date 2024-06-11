Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по одному из старейших городов мира — Кутаиси! Вы посетите две карстовые пещеры, увидите следы динозавров, знаменитый Колхидский фонтан, восхититесь архитектурой Собора Баграта и окажетесь на смотровой площадке над пропастью с поражающими красотой видами региона Имерети!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание трансфер
Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по одному из старейших городов мира — Кутаиси! Вы посетите две карстовые пещеры, увидите следы динозавров, знаменитый Колхидский фонтан, восхититесь архитектурой Собора Баграта и окажетесь на смотровой площадке над пропастью с поражающими красотой видами региона Имерети! Важная информация: Культурные, исторические и природные достопримечательности Кутаиси: Храм Баграта, Пещера Прометея и Сатаплия, Колхидский фонтан и прогулка по старому города. Уточняйте время начала экскурсии у организатора.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Входной билет в Пещеру Прометея - 20 лари (детский билет - 6 лари)
- Катание на лодке в Пещере Прометея - 20 лари
- Входной билет в Сатаплию - 20 лари (детский билет - 6 лари)
Место начала и завершения?
Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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