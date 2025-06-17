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Сказка Батуми: 4 классных парка за 1 день

Готовы провести день, насыщенный открытиями и впечатлениями? В Дендрологическом парке вас ждут 200 000 экзотических деревьев, лемуры, редкие животные и розовые фламинго.

В Парке Музыкантов вы увидите 37 скульптур, посвященных известным грузинским и мировым деятелям искусства. «Грузию в миниатюре» вы откроете в Парке Миниатюр. Завершат день вечерние развлечения в парке аттракционов. Этот день останется в памяти надолго!
5
1 отзыв
Сказка Батуми: 4 классных парка за 1 день
Сказка Батуми: 4 классных парка за 1 день
Сказка Батуми: 4 классных парка за 1 день
Ближайшие даты:
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июн23
июн
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Погружение в мир природы и искусства

Готовы провести день, наполненный увлекательными открытиями и великолепными пейзажами? В этом путешествии вас ждут:

  • 200 000 экзотических деревьев, которые подарят вам ощущение настоящего тропического рая;
  • Лемуры и редкие виды животных, которые удивят своей грацией и уникальностью;
  • Розовые фламинго, которые добавят ярких красок в ваш день.

Искусство и культура

Не упустите возможность посетить Парк Музыкантов, где вас встретят 37 скульптур известных грузинских и мировых деятелей искусства. Это место вдохновляет и погружает в атмосферу творчества.

Развлечения для всей семьи

После насыщенного дня вы сможете насладиться вечерними развлечениями в парке аттракционов. Здесь каждый найдет что-то для себя, будь то захватывающие аттракционы или уютные уголки для отдыха.

Незабываемые впечатления

Этот день оставит в вашей памяти яркие воспоминания, которые будут согревать вас долгие годы. Погрузитесь в мир удивительных открытий и наслаждайтесь каждым моментом!

Время начала экскурсии согласовывается заранее.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дендрологический парк Шекветили
  • Парк Музыкантов
  • Парк Миниатюр
  • Парк аттракционов «Цицинатела»
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты (Парка Миниатюр 3 лари, Парк Цицинатела 3 лари)
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Точное место встречи узнаете после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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