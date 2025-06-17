Готовы провести день, насыщенный открытиями и впечатлениями? В Дендрологическом парке вас ждут 200 000 экзотических деревьев, лемуры, редкие животные и розовые фламинго.
В Парке Музыкантов вы увидите 37 скульптур, посвященных известным грузинским и мировым деятелям искусства. «Грузию в миниатюре» вы откроете в Парке Миниатюр. Завершат день вечерние развлечения в парке аттракционов. Этот день останется в памяти надолго!
В Парке Музыкантов вы увидите 37 скульптур, посвященных известным грузинским и мировым деятелям искусства. «Грузию в миниатюре» вы откроете в Парке Миниатюр. Завершат день вечерние развлечения в парке аттракционов. Этот день останется в памяти надолго!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Погружение в мир природы и искусства
Готовы провести день, наполненный увлекательными открытиями и великолепными пейзажами? В этом путешествии вас ждут:
- 200 000 экзотических деревьев, которые подарят вам ощущение настоящего тропического рая;
- Лемуры и редкие виды животных, которые удивят своей грацией и уникальностью;
- Розовые фламинго, которые добавят ярких красок в ваш день.
Искусство и культура
Не упустите возможность посетить Парк Музыкантов, где вас встретят 37 скульптур известных грузинских и мировых деятелей искусства. Это место вдохновляет и погружает в атмосферу творчества.
Развлечения для всей семьи
После насыщенного дня вы сможете насладиться вечерними развлечениями в парке аттракционов. Здесь каждый найдет что-то для себя, будь то захватывающие аттракционы или уютные уголки для отдыха.
Незабываемые впечатления
Этот день оставит в вашей памяти яркие воспоминания, которые будут согревать вас долгие годы. Погрузитесь в мир удивительных открытий и наслаждайтесь каждым моментом!
Время начала экскурсии согласовывается заранее.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дендрологический парк Шекветили
- Парк Музыкантов
- Парк Миниатюр
- Парк аттракционов «Цицинатела»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты (Парка Миниатюр 3 лари, Парк Цицинатела 3 лари)
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Точное место встречи узнаете после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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