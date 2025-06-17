Готовы провести день, насыщенный открытиями и впечатлениями? В Дендрологическом парке вас ждут 200 000 экзотических деревьев, лемуры, редкие животные и розовые фламинго. В Парке Музыкантов вы увидите 37 скульптур, посвященных известным грузинским и мировым деятелям искусства. «Грузию в миниатюре» вы откроете в Парке Миниатюр. Завершат день вечерние развлечения в парке аттракционов. Этот день останется в памяти надолго!

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Описание экскурсии

Погружение в мир природы и искусства

Готовы провести день, наполненный увлекательными открытиями и великолепными пейзажами? В этом путешествии вас ждут:

200 000 экзотических деревьев, которые подарят вам ощущение настоящего тропического рая;

Лемуры и редкие виды животных, которые удивят своей грацией и уникальностью;

Розовые фламинго, которые добавят ярких красок в ваш день.

Искусство и культура

Не упустите возможность посетить Парк Музыкантов, где вас встретят 37 скульптур известных грузинских и мировых деятелей искусства. Это место вдохновляет и погружает в атмосферу творчества.

Развлечения для всей семьи

После насыщенного дня вы сможете насладиться вечерними развлечениями в парке аттракционов. Здесь каждый найдет что-то для себя, будь то захватывающие аттракционы или уютные уголки для отдыха.

Незабываемые впечатления

Этот день оставит в вашей памяти яркие воспоминания, которые будут согревать вас долгие годы. Погрузитесь в мир удивительных открытий и наслаждайтесь каждым моментом!