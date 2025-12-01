Это путешествие идеально для тех, кто хочет совместить природу, историю и немного адреналина.
Участники смогут увидеть природные и исторические достопримечательности Аджарии, а затем отправиться в поход по горной реке к водопаду «Врата Рая» - скрытому природному чуду, доступному только с местным проводником.
В завершение дня вас ждет обед в усадьбе 19 века, где можно будет насладиться форелью, которую вы поймаете сами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Природные и исторические достопримечательности
- 🚶♂️ Поход с элементами экстрима
- 🏞️ Скрытый водопад «Врата Рая»
- 🍽️ Обед в старинной усадьбе
- 🎣 Ловля форели своими руками
Что можно увидеть
- Ортабатуми
- Плачущая гора
- Храм Самеба
- Чайный дом Ляо Джан Джао
- Крепость Петра
Описание экскурсии
- 10:30–11:00 — выезд из Батуми.
- 11:00–11:20 — переезд на смотровую площадку с видом на Ортабатуми и Плачущую гору.
- 11:20–11:30 — кофе по-батумски на высоте 300 м.
- 11:30–11:45 — посещение храма Самеба 19 века — атмосферного, строгого и гармоничного.
- 11:45–12:10 — осмотр чайного дома Ляо Джан Джао — след китайского влияния в грузинской истории.
- 12:10–12:50 — экскурсия по крепости Петра 6 века — древний бастион у Чёрного моря.
- 12:50–13:10 — переезд к старинной усадьбе 19 века у горной реки. Подготовка к походу.
- 13:10–14:10 — поход с элементами экстрима по водному ущелью: купание в «Ванне молодости», преодоление естественных преград, выход к водопаду «Врата Рая».
- 14:10–16:00 — ловля форели и обед в усадьбе (форель на кецы под ореховым соусом, картофель с соусом сацебели, имеретинский сыр, овощи, тёплый хлеб и домашнее сухое белое вино).
- 16:00–17:00 — обратный трансфер.
Вы узнаете:
- Как неудачный брак повлиял на рождение грузинского чая.
- Какую роль сыграли подданные российской империи в становлении Батуми.
- Истории и легенды Аджарии.
- И многое другое.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyora Prius.
- Программа 12+.
- В стоимость всё включено.
- Во время похода по горной реке глубина будет варьироваться от 30 до 150 см. Важно иметь обувь для купания, чтобы аккуратно идти по камням в воде и не бояться прохладной воды (15–19 градусов).
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Батуми
Добрый день! Последние 23 года занимаюсь организацией мероприятий. Люблю путешествовать по необычным местам нашей планеты и, если мне понравится, показывать и рассказывать об этом другим людям. Жду в гости!
