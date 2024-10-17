Из Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат

Средневековая цитадель, завод минеральных вод, водопад и живописная долина за один день
Приглашаю в путешествие на родину целебных минеральных источников — в зеленый край Боржоми.

Вы насладитесь хвойными лесами и прохладой водопада, погуляете по великолепному парку и продегустируете варенье из сосновых шишек. А также посетите старинную крепость Рабат и оцените безупречную красоту ее архитектурных форм.

Я помогу вам понять «характер» юго-западной Грузии и поделюсь интересными фактами об истории и природных богатствах этих изумительных мест.
4
5 отзывов
Из Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат
Из Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат
Из Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Боржомская долина и прогулка по легендарному курорту

Мы поедем в Боржоми через живописное ущелье и чудесные хвойные горные леса, которыми можно любоваться бесконечно. В самом городе вы посетите знаменитый парк, где попробуете теплую и прохладную минеральную воду непосредственно из источников. А еще увидите водопад и статую «Амирани» — грузинского прототипа древнегреческого Прометея. Я расскажу, как нашли источник и какую роль сыграла династия Романовых в возникновении и освоении курорта. Далее мы заглянем на первый завод минеральной воды, где вы изучите архивные фотоматериалы и попробуете лечебное варенье из молодых сосновых шишек.

Мощь и величие средневековой крепости

Путешествие продолжится в городе Ахалцихе, где вы посетите цитадель Рабат и познакомитесь с ее богатой историей. Я расскажу о славном прошлом Ахалцихе, его последующей трансформации в крупный османский форпост и трагических судьбах месхетинцев. Вас впечатлит средневековая крепость Рабат, гордо возвышающаяся над городом. Вы узнаете, почему она считается символом трех разных эпох и межконфессиональной терпимости. Из высокой башни вам откроется прекрасная панорама на окрестные горы и ущелье.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и вода включены в стоимость экскурсии.
  • В стоимость не включены обед и входные билеты: Боржомский парк — 2 лари, крепость Рабат — 7 лари.
  • Возвращение в Тбилиси примерно в 20.00.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • Дети до 5 лет без места — бесплатно.
  • Для детей до 10 лет — скидка 30%.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Авлабари
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
2
1
В
17 окт 2024
Огромное спасибо Леди и Георгию за интересную и душевную экскурсию в Боржоми и крепость Рабат. Мы слушали как и интересные истории о тех местах и объектах, которые мы посетили, так
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и увлекательные истории из жизни.
Мы поехали в очень удачное время года, когда смешанный лес на маршруте окрашивается в осенние цвета, из-за чего маршрут получается особенно красивым, и даже дождь никак не портит впечатление.
Мы отлично провели время и поняли, какое оно - грузинское гостеприимство.

Елена
20 окт 2019
Замечательно провели время. Гиоргий знает все, ответит на любой вопрос! Отдельное спасибо нашему водителю Левану. День был дождливый, дорога дальняя, но все было замечательно. Спасибо!
А
11 мая 2019
Ожидали от Боржоми большего, по факту очень скучно, и о Боржоми было достаточно мало рассказано. Если бы не Рабат, то экскурсия была бы совсем скучной.
J
10 мая 2019
Экскурсия больше напоминала трансфер из Тбилиси в крепость и, затем, в Боржоми. Когда экскурсовод рассказывала о чём-то, она это делала хорошо и со знанием предмета.
Природа по дороге в Боржоми удивительно
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прекрасная! Но, по приезде в крепость, никаких рассказов не было - мы были полностью предоставлены сами себе, отчего просто помотались туда-сюда как цветки в проруби, и было совершенно непонятно для чего было ехать в такую даль.
То же самое повторилось и в Боржоми. К тому же сам Боржоми произвёл просто угнетающее впечатление - заброшенные, приходящие в упадок здания, представляющие историческую ценность. А сам парк похож на дешёвую детскую площадку среди руин былого великолепия. Грустно…
Было просто такое впечатление что нас привезли поесть в местный ресторан, хотя можно ничуть не хуже поесть в Тбилиси или в его окрестностях.

Леди
Леди
Ответ организатора:
Спасибо за то, что поделились с нами своим мнением!
Наша регулярная поездка в Боржоми - Рабат является одной из самых популярных
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направлений благодаря удивительным видам, фантастической природе и богатому историческому наследию, которые были собраны в этом туре. В данной экскурсии есть много незабываемых мест, которые стоит увидеть, несмотря на длительность дороги, а Боржоми в данной экскурсии, является одним из таких мест. Особенно с учетом того, что наша компания всегда старается сделать поездку максимально комфортной, предоставляя комфортабельный транспорт с опытным водителем и профессиональным Гидом. С другой стороны, мы знаем, что это довольно продолжительная поездка из-за дальнего расстояния. Чтобы не быть представленным самому себе, желательно выкупать билет в музей Рабат с гидом, это дополнительная услуга и информация об этом публикуется на данном веб-сайте (например, билет и гид в музеи Рабат, вход в Боржомский парк, еда, сувениры и прочее) оплачиваются отдельно на месте. Мы обязательно учтем ваше мнение, но нам удивительно, что несмотря на высочайший профессионализм наших сотрудников, вы все же поставили нам не заслуженный минус на те обстоятельства, которые не могут зависеть от нас.
Надеюсь, что через некоторое время, вы сохраните только положительные воспоминания о поездке с нами!

А
4 мая 2019
Экскурсия очень продолжительная. Сперва поехали на крепость Рабат, ехали около 4 часов. Гид Алла всю дорогу молчала, каждый занимался своими делами: кто смотрел в окно, кто спал, кто сидел в
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смартфоне. Хотя все туристы хотели больше узнать о Грузии, о тех местах, где мы проезжали.
в Итоге мы 1 час были в крепости, и 50 минут на Боржоми. Рекомендую раньше выезжать (не в 9 утра) и больше времени давать туристам по гулять по парку Боржоми.

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