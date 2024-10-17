Вы насладитесь хвойными лесами и прохладой водопада, погуляете по великолепному парку и продегустируете варенье из сосновых шишек. А также посетите старинную крепость Рабат и оцените безупречную красоту ее архитектурных форм.
Я помогу вам понять «характер» юго-западной Грузии и поделюсь интересными фактами об истории и природных богатствах этих изумительных мест.
Описание экскурсии
Боржомская долина и прогулка по легендарному курорту
Мы поедем в Боржоми через живописное ущелье и чудесные хвойные горные леса, которыми можно любоваться бесконечно. В самом городе вы посетите знаменитый парк, где попробуете теплую и прохладную минеральную воду непосредственно из источников. А еще увидите водопад и статую «Амирани» — грузинского прототипа древнегреческого Прометея. Я расскажу, как нашли источник и какую роль сыграла династия Романовых в возникновении и освоении курорта. Далее мы заглянем на первый завод минеральной воды, где вы изучите архивные фотоматериалы и попробуете лечебное варенье из молодых сосновых шишек.
Мощь и величие средневековой крепости
Путешествие продолжится в городе Ахалцихе, где вы посетите цитадель Рабат и познакомитесь с ее богатой историей. Я расскажу о славном прошлом Ахалцихе, его последующей трансформации в крупный османский форпост и трагических судьбах месхетинцев. Вас впечатлит средневековая крепость Рабат, гордо возвышающаяся над городом. Вы узнаете, почему она считается символом трех разных эпох и межконфессиональной терпимости. Из высокой башни вам откроется прекрасная панорама на окрестные горы и ущелье.
Организационные детали
- Транспортные расходы и вода включены в стоимость экскурсии.
- В стоимость не включены обед и входные билеты: Боржомский парк — 2 лари, крепость Рабат — 7 лари.
- Возвращение в Тбилиси примерно в 20.00.
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
- Дети до 5 лет без места — бесплатно.
- Для детей до 10 лет — скидка 30%.
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Природа по дороге в Боржоми удивительно
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