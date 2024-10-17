Приглашаю в путешествие на родину целебных минеральных источников — в зеленый край Боржоми. Вы насладитесь хвойными лесами и прохладой водопада, погуляете по великолепному парку и продегустируете варенье из сосновых шишек. А также посетите старинную крепость Рабат и оцените безупречную красоту ее архитектурных форм. Я помогу вам понять «характер» юго-западной Грузии и поделюсь интересными фактами об истории и природных богатствах этих изумительных мест.

Описание экскурсии

Боржомская долина и прогулка по легендарному курорту

Мы поедем в Боржоми через живописное ущелье и чудесные хвойные горные леса, которыми можно любоваться бесконечно. В самом городе вы посетите знаменитый парк, где попробуете теплую и прохладную минеральную воду непосредственно из источников. А еще увидите водопад и статую «Амирани» — грузинского прототипа древнегреческого Прометея. Я расскажу, как нашли источник и какую роль сыграла династия Романовых в возникновении и освоении курорта. Далее мы заглянем на первый завод минеральной воды, где вы изучите архивные фотоматериалы и попробуете лечебное варенье из молодых сосновых шишек.

Мощь и величие средневековой крепости

Путешествие продолжится в городе Ахалцихе, где вы посетите цитадель Рабат и познакомитесь с ее богатой историей. Я расскажу о славном прошлом Ахалцихе, его последующей трансформации в крупный османский форпост и трагических судьбах месхетинцев. Вас впечатлит средневековая крепость Рабат, гордо возвышающаяся над городом. Вы узнаете, почему она считается символом трех разных эпох и межконфессиональной терпимости. Из высокой башни вам откроется прекрасная панорама на окрестные горы и ущелье.

Организационные детали